Líbano exige el fin de la ocupación israelí mientras avanzan las negociaciones en Washington

En un contexto diplomático especialmente sensible, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, fijó este martes una posición firme respecto al futuro del sur del país y a la presencia militar israelí en la zona. Según reportó la cadena CBS News, el mandatario fue categórico al afirmar:

"Afirmamos que no aceptaremos nada menos que el fin de la ocupación israelí del sur del Líbano y la eliminación de todas las formas de tutela externa", dijo Aoun.

La declaración se produjo en paralelo a la expectativa por una nueva ronda de conversaciones en Washington entre delegaciones israelíes y libanesas. Aoun buscó enmarcar el proceso como una instancia crucial para el destino político del país, al señalar:

"Estamos iniciando una nueva ronda de negociaciones que esperamos sea decisiva para lograr lo que buscamos para nuestro país y nuestro pueblo".

En esa misma línea, el presidente libanés profundizó sobre el objetivo de su gobierno, remarcando un concepto central de su discurso político:

"Consideramos que ese objetivo reside en la plena restauración de la soberanía del Líbano sobre cada centímetro de su territorio y en la extensión de la autoridad estatal a todo el territorio libanés".

Estas definiciones colocan en el centro del debate diplomático la noción de soberanía nacional plena, en un escenario donde múltiples actores regionales e internacionales ejercen influencia.

Las exigencias contrapuestas y la presencia israelí en el sur del Líbano

Del otro lado del tablero diplomático, los líderes israelíes sostienen una posición condicionada respecto a su despliegue militar. Según se informó, las fuerzas israelíes permanecerán en la denominada "zona de seguridad" del sur del Líbano hasta que se elimine la amenaza que representa el grupo Hezbolá, respaldado por Irán.

Este punto constituye uno de los ejes de mayor fricción en las negociaciones, ya que enfrenta dos visiones irreconciliables en el corto plazo: por un lado, la demanda libanesa de retirada total de las fuerzas israelíes; por el otro, la postura israelí de mantenimiento del dispositivo militar mientras persista lo que considera una amenaza activa.

En este marco, el gobierno de Aoun también enfrenta una intensa presión de Israel y Estados Unidos para avanzar en el desarme de Hezbolá, organización que, aunque catalogada como grupo terrorista por ambos países, mantiene un rol determinante como fuerza política y paramilitar dentro del Líbano, además de ser el principal aliado regional de Irán.

El marco diplomático internacional: el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El escenario negociador se ve atravesado además por un elemento de alcance internacional: el memorando de entendimiento firmado la semana pasada por Estados Unidos e Irán, el cual exige el:

"cese definitivo de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano".

Este punto introduce una dimensión más amplia al conflicto, al vincular directamente la dinámica libanesa-israelí con el marco de tensiones y acuerdos entre Washington y Teherán, dos actores con influencia decisiva en la región.

Negociaciones en Washington: estructura y cronograma del diálogo

En paralelo a las declaraciones políticas, este martes comenzó en Washington una nueva ronda de conversaciones entre Israel y el Líbano, según informó la Embajada de Israel en Estados Unidos, con previsión de continuidad hasta el jueves, de acuerdo con CNN.

El diseño de las reuniones refleja una estructura escalonada y simultánea en los planos diplomático y militar. Según lo comunicado:

Las discusiones se desarrollarán simultáneamente en los ámbitos diplomático y militar .

. La agenda iniciará con una sesión conjunta militar y política .

. Luego continuará con una sesión exclusivamente militar .

. Finalmente, se cerrará con una ronda de clausura política.

Asimismo, un funcionario del Departamento de Estado, citado el lunes, detalló esta secuencia como parte del formato oficial del diálogo, subrayando la combinación de instancias técnicas y políticas en una misma mesa de negociación.

Un escenario de presión y redefinición institucional

El desarrollo de estas conversaciones en Washington se inscribe en un momento de fuerte tensión institucional para el Líbano, donde el gobierno de Joseph Aoun intenta avanzar hacia la consolidación de la autoridad estatal en todo el territorio, al tiempo que enfrenta demandas externas sobre el futuro de Hezbolá y la presencia militar extranjera.

La convergencia de factores —la exigencia libanesa de retirada israelí, la permanencia de fuerzas en la "zona de seguridad", la presión internacional para el desarme de actores no estatales y el trasfondo del entendimiento entre Estados Unidos e Irán— configura un escenario de negociación complejo, donde cada declaración pública adquiere un peso estratégico.

En este contexto, las reuniones en Washington hasta el jueves aparecen como un punto de inflexión potencial, aunque marcado por posiciones firmes y aún distantes entre las partes involucradas.