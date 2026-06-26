EE.UU. bombardeó la costa de Irán tras incidente en el estrecho de Ormuz

El Ejército de Estados Unidos lanzó este viernes ataques aéreos contra sitios de almacenamiento de misiles y drones, así como contra instalaciones de radares en la costa de Irán, en una acción que fue descrita oficialmente como "una contundente respuesta" a un incidente previo en el mar.

Según indicó el Comando Central de Estados Unidos, la operación se produce tras un presunto ataque iraní con drones ocurrido el día anterior contra un buque mercante que transitaba por el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio internacional.

El mismo comando señaló que el ataque atribuido a Irán "violó claramente el cese al fuego" y "socavó la libertad de navegación mientras el comercio fluye cada vez más a través del vital corredor de comercio internacional". Estas afirmaciones fueron difundidas públicamente a través de la red social X, donde la institución también detalló su postura oficial frente al incidente.

Libertad de navegación y vigilancia en el estrecho de Ormuz

En su comunicación, el Comando Central de Estados Unidos reiteró su compromiso de mantener la estabilidad en la región marítima, asegurando que continuará brindando apoyo para el tránsito seguro de embarcaciones comerciales.

Entre los puntos destacados de su declaración se incluyen:

Mantener la coordinación para el paso seguro de buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

en el estrecho de Ormuz. Continuar el apoyo operativo a la navegación civil en la zona.

Permanecer " presente y vigilante " para garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz recientemente firmado entre Estados Unidos e Irán.

" para garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz recientemente firmado entre Estados Unidos e Irán. Asegurar que dicho acuerdo esté "acatado y en pleno vigor".

El énfasis en la libertad de navegación aparece como un eje central del posicionamiento estadounidense, en un contexto donde el estrecho de Ormuz es considerado un corredor crítico para el tránsito de mercancías energéticas y comerciales a escala global.

El relato de Donald Trump sobre el ataque con drones

Horas antes de conocerse la respuesta militar estadounidense, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una versión detallada de los hechos relacionados con el ataque al buque mercante.

Según Trump, Irán habría lanzado al menos cuatro drones de ataque de un solo uso contra el carguero el jueves. De acuerdo con su declaración:

Un dron " impactó de lleno " contra la cubierta superior del buque, provocando daños.

" contra la cubierta superior del buque, provocando daños. A pesar del impacto, el barco pudo continuar su viaje .

. Los otros tres drones fueron derribados por fuerzas estadounidenses.

Estas afirmaciones fueron presentadas como parte del contexto inmediato que precedió a la operación aérea del viernes, marcando una secuencia de hechos que escaló rápidamente desde el incidente marítimo hasta la respuesta militar directa.

El memorándum de entendimiento y la situación del estrecho de Ormuz

En paralelo a los acontecimientos militares, se encuentra vigente un memorándum de entendimiento recientemente firmado entre Estados Unidos e Irán, que establece condiciones específicas para la región del estrecho de Ormuz.

Entre sus principales disposiciones se destacan:

La reapertura del estrecho de Ormuz , considerado una vía navegable vital.

, considerado una vía navegable vital. El reconocimiento de que por este corredor transitaba aproximadamente el 20 por ciento del petróleo y del gas licuado natural del mundo antes de la guerra .

. La obligación de Irán de permitir el paso de buques comerciales sin peaje durante 60 días.

Este acuerdo aparece como un elemento clave en el intento de estabilización del tránsito marítimo internacional, aunque los recientes acontecimientos ponen en tensión su cumplimiento efectivo.

Tránsito marítimo y señales de recuperación parcial

De acuerdo con los datos de navegación más recientes, tras la firma del memorándum se observa una recuperación parcial del tránsito en el estrecho de Ormuz. Sin embargo, esta mejora no ha sido suficiente para volver a los niveles anteriores al conflicto.

Los registros indican que:

Existe una recuperación parcial del flujo de embarcaciones .

. Los niveles actuales de tránsito permanecen por debajo de los valores previos a la guerra.

Este escenario refleja una situación aún inestable, donde la normalización del comercio marítimo convive con episodios de tensión militar y acusaciones cruzadas sobre violaciones de acuerdos.

Un equilibrio frágil entre seguridad y comercio internacional

La secuencia de hechos —el ataque con drones al buque mercante, la respuesta aérea estadounidense y las declaraciones del Comando Central de Estados Unidos— configura un escenario de alta sensibilidad en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

El estrecho de Ormuz, descrito en el memorándum como un corredor vital para el comercio energético global, se encuentra en el centro de una dinámica compleja donde convergen intereses estratégicos, compromisos diplomáticos y operaciones militares en desarrollo.

En este contexto, la vigilancia anunciada por Estados Unidos y la referencia constante al cumplimiento del acuerdo de paz recientemente firmado entre ambos países aparecen como elementos determinantes para el futuro inmediato de la región, mientras el tránsito marítimo intenta recuperar niveles previos en medio de una estabilidad aún frágil.