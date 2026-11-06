León XIV llegó a Uruguay y abrió la gira sudamericana que lo traerá a Argentina

El Papa León XIV llegó este viernes a Uruguay para iniciar una histórica visita a Sudamérica, en un acontecimiento que concentra la atención de la comunidad católica y genera una creciente expectativa en la Argentina, donde millones de fieles aguardan su presencia en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El sumo pontífice fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, por el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien encabezó la ceremonia oficial de bienvenida. León XIV arribó desde Roma a bordo de un avión de ITA Airways, acompañado por su comitiva y un grupo de 83 periodistas acreditados ante el Vaticano.

La llegada del Papa marca el comienzo de una agenda que combina compromisos institucionales, encuentros con representantes de distintos sectores de la sociedad y celebraciones religiosas. Su recorrido por Uruguay se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre, cuando finalizará la primera etapa de su gira latinoamericana y emprenderá el vuelo hacia Buenos Aires.

Tras el recibimiento en el aeropuerto, el itinerario establece su traslado hacia la Plaza Independencia, uno de los espacios centrales de Montevideo y acceso al casco histórico de la capital uruguaya. Allí se desarrollará la ceremonia oficial de bienvenida, con la participación de autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

En ese escenario, León XIV pronunciará su primer discurso en territorio uruguayo, antes de continuar con una serie de encuentros previstos para la jornada.

La Plaza Independencia y el encuentro con Orsi

La ceremonia en la Plaza Independencia constituirá uno de los momentos centrales de la primera jornada de la visita. El espacio será el punto de encuentro entre el pontífice y las autoridades uruguayas, en una recepción que formalizará el inicio de sus actividades en el país.

Posteriormente, el Papa mantendrá una reunión privada con el presidente Yamandú Orsi en el Edificio José Artigas. El encuentro entre ambos permitirá dar continuidad a la agenda institucional prevista para la llegada del jefe de la Iglesia Católica.

Luego, León XIV se trasladará hacia la Plaza Matriz, donde se encuentra la Catedral Metropolitana de Montevideo. El recorrido comprende aproximadamente 450 metros, que separan ambos espacios emblemáticos de la capital.

A las 19.05, el pontífice celebrará las vísperas en la Catedral Metropolitana, acompañado por obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas. La celebración marcará el comienzo de las actividades estrictamente religiosas de su visita, luego de los compromisos oficiales desarrollados durante la jornada.

La agenda del viernes contempla así una secuencia de actos que comienza con la recepción presidencial, continúa con la ceremonia pública y el encuentro privado con Orsi, y concluye con una celebración litúrgica en uno de los principales templos de Montevideo.

Paysandú, la Santa Misa y el contacto con la comunidad

El sábado 7 de noviembre será una jornada intensa para León XIV, con actividades que incluirán un desplazamiento aéreo hacia el interior de Uruguay y una posterior recorrida por sectores de la capital.

Durante la mañana, el Papa viajará en avión hasta Paysandú, departamento limítrofe con la Argentina, ubicado a 375 kilómetros de Montevideo. Allí, a las 10.00, celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres.

La celebración religiosa será uno de los compromisos destacados de la jornada y llevará la presencia del pontífice fuera de la capital uruguaya, en el marco de una visita que contempla tanto actividades institucionales como encuentros con distintas comunidades.

Una vez finalizada su participación en Paysandú, León XIV regresará a Montevideo para continuar con el itinerario pastoral. En la capital, recorrerá obras de la Iglesia Católica en Casavalle, un barrio de la periferia montevideana que atraviesa importantes problemas de seguridad. Dentro de esa actividad, el Papa visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

El cronograma establece que permanecerá allí durante una hora. Posteriormente, se trasladará a la Universidad Católica del Uruguay, donde a las 18.00 está previsto un encuentro con representantes del mundo de la educación.

La actividad universitaria incorporará a la agenda papal un espacio de diálogo con el ámbito educativo, antes de la última convocatoria prevista para el sábado.

Una vigilia de oración en el Estadio Centenario

Una hora después del encuentro en la Universidad Católica del Uruguay, León XIV se dirigirá al Estadio Centenario, donde participará de una vigilia de oración.

El encuentro religioso será uno de los acontecimientos centrales de la jornada del sábado y formará parte de las actividades que el pontífice desarrollará antes de concluir su visita al país.

La agenda del día reunirá diferentes espacios de participación: la Santa Misa en Paysandú, la recorrida por obras de la Iglesia Católica en Casavalle, la visita a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, el encuentro con el mundo educativo y la vigilia en el estadio. De esta manera, el itinerario previsto para el sábado combinará desplazamientos entre distintas localidades y actividades vinculadas con la vida religiosa, social y educativa de Uruguay.

La Virgen de los Treinta y Tres

El domingo 8 de noviembre será la última jornada de León XIV en Uruguay. El pontífice celebrará una misa a las 10.30 en la Plaza Asamblea, en Florida, frente a la Catedral Basílica, donde se encuentra el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay.

La celebración tiene una importancia particular dentro de la visita y fue determinante para que León XIV decidiera comenzar su gira latinoamericana por Uruguay.

El día de la Virgen de los Treinta y Tres se conmemora el 8 de noviembre, aunque la misa en Florida se celebra tradicionalmente el segundo domingo del mes. En 2026 se producirá una coincidencia específica: el 8 de noviembre será precisamente el segundo domingo del mes.

Esa particularidad del calendario religioso constituye uno de los elementos centrales de la visita papal y explica la elección de Uruguay como punto de partida de la gira por América Latina.

La celebración en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica y al santuario de la patrona uruguaya, será el último gran acto religioso de León XIV antes de abandonar el país.

La despedida en Carrasco y el vuelo hacia Buenos Aires

Después de la misa en Florida, el Papa regresará a Montevideo para cumplir con el tramo final de su agenda uruguaya.

A las 15.10 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, el mismo lugar donde el presidente Yamandú Orsi lo recibió a su llegada desde Roma.

Veinte minutos después, a las 15.30, León XIV partirá en avión rumbo a Buenos Aires, donde continuará su histórica visita sudamericana. La llegada del pontífice a la Argentina genera una expectativa creciente entre millones de fieles que esperan participar de sus actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La visita a Uruguay, que comenzó con el recibimiento presidencial y contempla celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades pastorales, concluirá así con el traslado hacia territorio argentino.

El itinerario uruguayo tendrá como principales referencias la ceremonia de bienvenida en Montevideo, la Santa Misa en Paysandú, la recorrida por Casavalle, el encuentro con el mundo educativo, la vigilia en el Estadio Centenario y la celebración dedicada a la Virgen de los Treinta y Tres.

Con su partida prevista para la tarde del domingo, León XIV cerrará una agenda de tres jornadas en Uruguay y dará continuidad a una gira sudamericana que comenzó en Montevideo y que tendrá en la Argentina su siguiente destino.