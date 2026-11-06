El Vaticano difundió las primeras imágenes del Papa durante su vuelo a Uruguay

A pocas horas de su llegada a Uruguay, el Vaticano difundió las primeras imágenes de la intimidad del vuelo que traslada al Papa León XIV hacia Latinoamérica. Las fotografías muestran al Sumo Pontífice pronunciando un discurso ante los representantes de los medios de comunicación que acompañan la gira del líder de la Iglesia católica.

La difusión de este material permitió conocer algunos detalles del viaje que marca el inicio de la gira latinoamericana del Papa, cuyo primer destino es Uruguay. En las imágenes se observa al pontífice en contacto con los periodistas que integran la comitiva internacional, en una instancia de diálogo con quienes tendrán a su cargo la cobertura de las distintas actividades previstas durante su recorrido.

El vuelo que trae a León XIV a Latinoamérica ya completó más de la mitad de su trayecto y se encuentra en el tramo final hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Uruguay. Allí está prevista la recepción oficial del Papa por parte del presidente de la República, Yamandú Orsi.

La llegada del pontífice constituye uno de los acontecimientos centrales de esta primera escala sudamericana, que estará acompañada por una agenda institucional y una ceremonia de bienvenida en la capital uruguaya.

Uruguay, primera escala de la gira sudamericana

Con su llegada a Uruguay, León XIV se convertirá en el segundo Papa en pisar el país más laico del continente, un acontecimiento que se producirá 38 años después de la última visita de Juan Pablo II.

La referencia histórica a la presencia de su antecesor marca la relevancia de esta visita, que tendrá como escenario inicial Montevideo y contará con la participación de autoridades políticas, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Una vez que el avión aterrice en la terminal aeroportuaria, el pontífice emprenderá un recorrido por la rambla de Montevideo rumbo a la Plaza Independencia, ubicada en Ciudad Vieja, el casco histórico de la capital uruguaya.

El trayecto conectará el punto de llegada del Papa con el espacio donde se desarrollará el acto oficial de bienvenida. La ceremonia contará con la presencia de representantes de los distintos partidos políticos, integrantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

De acuerdo con la agenda prevista, León XIV pronunciará un discurso alrededor de las 17:45, durante el encuentro que marcará formalmente el inicio de sus actividades en Uruguay.

La ceremonia reunirá a distintos sectores institucionales y sociales del país en una recepción que acompañará la llegada del líder de la Iglesia católica. La Plaza Independencia será, de esta manera, el escenario central de la primera actividad pública contemplada en el programa de la visita.

Una comitiva integrada por clérigos, personal de seguridad y periodistas

El viaje de León XIV hacia Uruguay se desarrolla con una comitiva que reúne a alrededor de 70 personas, entre las que se encuentran clérigos, su médico y personal de seguridad.

A este grupo se suma una delegación de aproximadamente 75 periodistas de medios internacionales, que acompañan al pontífice durante esta primera escala de su gira sudamericana.

La presencia de los representantes de la prensa internacional permitirá seguir de cerca las actividades del Papa y los acontecimientos vinculados con su visita. En ese contexto, las primeras imágenes difundidas por el Vaticano constituyen un anticipo de la cobertura que se realizará durante el recorrido latinoamericano.

La composición de la delegación que viaja junto a León XIV incluye, por lo tanto, tanto a integrantes vinculados directamente con la actividad religiosa como a profesionales responsables de su atención médica y de las tareas de seguridad. También forman parte del vuelo los periodistas que cubrirán las distintas instancias de la gira.

La visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre

La llegada de León XIV a Uruguay se produce en el marco de una gira latinoamericana que también contempla una visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La agenda argentina incluirá reuniones con el presidente Javier Milei y celebraciones de misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Además, está previsto un operativo especial de seguridad y transporte para acompañar las actividades del pontífice durante su estadía.

La visita tendrá diferentes instancias institucionales y religiosas, con encuentros y celebraciones distribuidos en distintas localidades del país. La reunión con Javier Milei formará parte de la agenda oficial, mientras que las misas previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján constituirán actividades centrales del recorrido.

El operativo especial de seguridad y transporte también se encuentra contemplado dentro de la planificación de la visita, de acuerdo con la información difundida sobre la agenda del Papa en la Argentina.