El Papa rezó el Ángelus ante miles de fieles en Cusco y ahora en Pucallpa se reúne con misioneros

El Papa León XIV protagonizó este domingo una de las jornadas más exigentes de su viaje apostólico por Perú, con una agenda que comprendió actividades religiosas, encuentros con comunidades locales y desplazamientos entre distintas ciudades del país. La altura de Cusco, las condiciones físicas del Pontífice y las exigencias de un itinerario que continuó hacia la región amazónica marcaron el desarrollo de una jornada especialmente demandante.

En medio de una leve lluvia, el Santo Padre partió desde la Base Aérea de Chiclayo con destino a Cusco, donde lo esperaba una serie de actividades que incluyeron el contacto directo con los fieles y una de las celebraciones religiosas más importantes de su visita.

La llegada a la ciudad andina estuvo acompañada por una importante expectativa de los creyentes, que aguardaban la presencia del Pontífice para participar de las actividades previstas. Entre ellas se destacaron el recorrido por las calles en el papamóvil, la visita al Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman y la oración del Ángelus en un espacio central de la vida religiosa de Cusco.

La agenda permitió combinar el contacto con la comunidad, la dimensión espiritual del viaje y el acercamiento a uno de los sitios arqueológicos más representativos de la ciudad.

El Ángelus ante una multitud en la Catedral de Cusco

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la oración del Ángelus, que León XIV encabezó en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María de Cusco, ante una multitud de fieles que se congregó para acompañarlo.

Durante la oración, el Papa pronunció un mensaje centrado en la entrega personal, el compromiso con Cristo y la importancia de la misericordia como expresión de la fe.

"Qué inmensa responsabilidad llevamos en nuestras manos de barro. No tengamos miedo de entregar la vida, de desgastarnos por Cristo. Así nos convertiremos en signos visibles de la misericordia. Este el mejor camino para promover las vocaciones", expresó el Pontífice.

Sus palabras estuvieron orientadas a destacar la responsabilidad que implica el compromiso religioso y la disposición a dedicar la propia vida al servicio de Cristo. En ese contexto, vinculó la entrega personal con la posibilidad de convertirse en signos visibles de misericordia y señaló ese camino como una vía para promover las vocaciones.

La presencia de miles de creyentes convirtió la oración en uno de los acontecimientos destacados de la visita a Cusco. El encuentro permitió al Papa dirigirse directamente a la multitud reunida en la plaza de la Catedral, en el marco de una jornada que combinó actividades pastorales y recorridos por distintos puntos de la ciudad.

Saqsaywaman y el recorrido del Pontífice por las calles de Cusco

Antes de continuar con su agenda, León XIV recorrió las calles de Cusco a bordo del papamóvil y visitó el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Estas actividades formaron parte de su paso por la ciudad y antecedieron al encuentro religioso que encabezó ante los fieles. El recorrido permitió que el Pontífice estuviera en contacto con la comunidad local durante su permanencia en territorio cusqueño.

La visita a Saqsaywaman incorporó a la agenda papal un espacio de relevancia arqueológica, mientras que el desplazamiento por las calles en el papamóvil constituyó otro de los momentos de acercamiento con quienes aguardaban su presencia.

La combinación de estas actividades con la oración del Ángelus configuró una parte importante del itinerario previsto para Cusco, antes de que el Santo Padre emprendiera el siguiente tramo de su viaje hacia Pucallpa.4

Pucallpa: encuentro con misioneros

Durante la tarde, León XIV llegó a Pucallpa, donde tenía previsto continuar con las actividades pastorales de su visita a Perú.

Uno de los principales compromisos en esa ciudad será un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos, programado en el Malecón Puerto Callao.

La actividad representa otro de los momentos centrales de la jornada, luego de las celebraciones y recorridos desarrollados en Cusco. La agenda contempla la participación de representantes de las comunidades religiosas y de los pueblos de la Amazonía, en un espacio destinado al encuentro con el Pontífice.

La presencia de misioneros y representantes amazónicos incorpora a la jornada una dimensión vinculada con el trabajo pastoral y la relación de la Iglesia con las comunidades de esa región peruana.

Más tarde, a las 16.45, el Papa presidirá una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, otra de las actividades previstas en Pucallpa. De acuerdo con el cronograma informado, la celebración eucarística será uno de los últimos compromisos públicos de León XIV antes de emprender el regreso a la capital peruana.

#EnVivo Ni el intenso calor detiene la alegría de Pucallpa. Con una colorida representación de danzas tradicionales, Yarinacocha recibe al papa León XIV. Aunque la temperatura alcanza los 34 °C y la sensación térmica llega a los 42 °C, cientos de fieles permanecen expectantes. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) November 15, 2026

El regreso a Lima y el cierre de las actividades del domingo

La última actividad de la jornada será el traslado de regreso a Lima. El Pontífice partirá desde el aeropuerto internacional de Pucallpa a las 19.05, luego de completar los encuentros y celebraciones previstos en esa ciudad.

Una vez finalizado el desplazamiento aéreo, León XIV pasará la noche en la capital peruana.

El itinerario de este domingo comprende así diferentes escenarios geográficos y pastorales: la partida desde Chiclayo, las actividades en Cusco, el encuentro con los fieles durante el Ángelus, la llegada a Pucallpa y, finalmente, el regreso a Lima.

La sucesión de compromisos convierte a esta jornada en una de las más intensas del viaje por Perú, tanto por la cantidad de actividades previstas como por las distancias y las condiciones particulares de los lugares visitados.