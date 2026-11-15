León XIV inicia el tramo final de su visita a Perú y se prepara para regresar al Vaticano

El Papa León XIV regresará a Lima durante la noche de este domingo, luego de completar una jornada de actividades pastorales en distintas localidades del interior de Perú. Su llegada a la capital marcará el inicio de la última etapa de una visita que incluyó encuentros con comunidades católicas, celebraciones religiosas y mensajes dirigidos a los fieles y a las Iglesias locales.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), el Pontífice arribará al Grupo Aéreo N.° 8 aproximadamente a las 8:20 p. m. Desde ese punto, será trasladado en un vehículo cerrado hasta la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito de Jesús María.

El desplazamiento contempla dos recorridos previstos por las autoridades: una ruta principal y otra alternativa. Ambas opciones fueron consideradas para garantizar el traslado del santo padre ante cualquier eventualidad durante el trayecto hacia la sede de la representación apostólica.

La llegada a Lima tendrá un significado particular dentro del cronograma del viaje, ya que representará el comienzo de las últimas horas de la presencia de León XIV en territorio peruano. Después de varios días de actividades fuera de la capital, el regreso permitirá completar los compromisos finales previstos antes de emprender el retorno al Vaticano.

Una vez instalado en la Nunciatura Apostólica, el papa no tiene otras actividades públicas programadas para la noche del domingo. La siguiente jornada estará reservada para dos compromisos oficiales que pondrán fin a su visita pastoral al país.

Cusco y Pucallpa, las últimas escalas pastorales

Antes de regresar a Lima, León XIV desarrollará una agenda que contempla actividades en Cusco y Pucallpa, dos destinos incluidos en la etapa final de su recorrido por el interior peruano.

En Cusco, el pontífice se reunirá con los fieles y encabezará el rezo del Ángelus en la Plaza de Armas. La actividad formará parte de los encuentros pastorales previstos para la jornada del domingo 15 de noviembre, en la que el santo padre mantendrá contacto con las comunidades católicas de la región.

Posteriormente, viajará a Pucallpa, donde tiene previsto encontrarse con misioneros y representantes de pueblos amazónicos. En esa ciudad también celebrará una misa, uno de los compromisos centrales de su agenda antes de emprender el regreso a la capital peruana.

La jornada combinará, de esta manera, encuentros con los fieles, actividades religiosas y espacios de acercamiento con representantes de comunidades vinculadas a la labor misionera y a los pueblos amazónicos.

El itinerario previsto para el domingo comprende:

Cusco: encuentro con los fieles y rezo del Ángelus en la Plaza de Armas.

Pucallpa: reunión con misioneros y representantes de pueblos amazónicos.

Celebración religiosa: misa en Pucallpa.

Regreso a Lima: llegada al Grupo Aéreo N.° 8 alrededor de las 20:20.

Traslado: recorrido en vehículo cerrado hasta la Nunciatura Apostólica, en Jesús María.

Una vez cumplidas estas actividades, el papa cerrará la jornada sin compromisos públicos adicionales. Su atención estará puesta entonces en los dos últimos actos oficiales previstos para el lunes.

El lunes, las dos últimas actividades en territorio peruano

El lunes 16 de noviembre será la última jornada de León XIV en Perú. Para ese día están programadas dos actividades que marcarán formalmente el cierre de su visita pastoral.

El primer compromiso será una visita al asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ubicado en el Callao. Esta institución forma parte de la agenda final del pontífice, que incluirá ese encuentro antes de trasladarse a otro de los puntos previstos para la despedida.

Posteriormente, León XIV encabezará una misa en la Base Aérea Las Palmas, situada en el distrito de Surco. La celebración religiosa constituirá el último acto oficial de su visita al país y marcará el cierre de las actividades programadas en territorio peruano.

La jornada estará concentrada, por lo tanto, en esos dos compromisos: el encuentro en el asilo del Callao y la celebración eucarística en la Base Aérea Las Palmas. Una vez concluidas ambas actividades, el santo padre emprenderá el viaje de regreso a Roma.

El cierre de un recorrido sudamericano

La despedida de Perú también representará el final de un recorrido sudamericano que comenzó el 5 de noviembre y comprendió visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

Durante ese itinerario, León XIV mantuvo encuentros con comunidades católicas, participó en celebraciones religiosas y transmitió mensajes pastorales destinados a los fieles y a las Iglesias locales de los países visitados.

La etapa peruana incluyó actividades en Cajamarca, Cusco y Pucallpa, además de los compromisos previstos en Lima y el Callao. El regreso a la capital este domingo permitirá completar las últimas actividades fuera de Lima y preparar el cierre institucional y pastoral del lunes.

Con la misa en la Base Aérea Las Palmas concluirá oficialmente la agenda del pontífice en Perú. Será el último compromiso de una visita que formó parte de un recorrido regional de varios días y que tuvo como eje los encuentros con las comunidades católicas y la transmisión de mensajes pastorales.

Así, entre la llegada prevista para las 20:20 del domingo al Grupo Aéreo N.° 8, el traslado a la Nunciatura Apostólica y las dos actividades del lunes, León XIV comenzará a despedirse del país que lo recibió durante esta etapa de su recorrido sudamericano, antes de partir rumbo al Vaticano.