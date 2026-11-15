SpaceX histórico: capturó por primera vez una nave Starship que regresó del espacio

La compañía SpaceX concretó un nuevo avance en el desarrollo de su programa espacial Starship, luego de que la nave regresara con éxito a Starbase, Texas, tras completar una misión orbital de más de 22 horas. La operación incluyó la ejecución de las maniobras de desorbitación y reingreso a la atmósfera terrestre, además de una recuperación que marcó un acontecimiento sin precedentes para el sistema diseñado por la empresa de Elon Musk.

El logro no estuvo limitado al regreso exitoso de la nave. SpaceX consiguió también capturar la segunda etapa del sistema en las instalaciones desde donde había despegado, un resultado que representa un paso fundamental dentro de su estrategia para desarrollar un vehículo espacial totalmente reutilizable.

La recuperación constituye uno de los objetivos centrales del programa, que busca transformar la manera en que se realizan los lanzamientos y las operaciones espaciales. La posibilidad de recuperar los componentes principales de un vehículo y volver a utilizarlos de manera rápida y repetida forma parte de la propuesta tecnológica de Starship, concebida para reducir significativamente los costos de acceso al espacio.

El resultado de esta misión adquiere especial relevancia porque permitió demostrar avances concretos en diferentes etapas de la operación, desde el lanzamiento y el despliegue de satélites hasta el regreso controlado de la nave y su captura en el complejo de lanzamiento.

🚨 ÚLTIMA HORA l SpaceX logra una captura histórica de Starship en un vuelo de prueba sin precedentes https://t.co/XJDIPjmtam https://t.co/H5KYGkxp9N — CNN en Español (@CNNEE) November 14, 2026

El decimoquinto vuelo de prueba y un cohete de 124 metros

La misión había comenzado el 13 de noviembre, con el decimoquinto vuelo de prueba del mayor cohete construido hasta la fecha. Con una altura de 124 metros, Starship despegó desde la base de lanzamiento de SpaceX, ubicada en el sur de Texas.

El objetivo de esta nueva prueba consistía en evaluar capacidades operativas y continuar avanzando hacia futuras misiones comerciales y de exploración espacial. Para la compañía, cada vuelo representa una oportunidad de comprobar el funcionamiento del sistema y desarrollar las tecnologías necesarias para convertirlo en un vehículo reutilizable.

Sin embargo, durante las primeras fases del recorrido se presentaron inconvenientes en el propulsor Super Heavy, correspondiente a la primera etapa del conjunto. La empresa informó que había detectado una anomalía en los sistemas de guiado, navegación y control, una situación que obligó a modificar los planes originales de recuperación del cohete.

El inconveniente del Super Heavy

La anomalía registrada en los sistemas de guiado, navegación y control del Super Heavy impidió continuar con la maniobra de recuperación que estaba prevista para el propulsor.

Frente a ese escenario, SpaceX decidió descartar la primera etapa sobre las aguas próximas al golfo de México, donde finalmente terminó destruyéndose. La determinación permitió evitar una maniobra considerada de mayor riesgo ante las condiciones detectadas durante el vuelo.

Este contratiempo representó una modificación importante respecto del desarrollo inicialmente previsto para la misión, ya que la recuperación del propulsor no pudo concretarse. No obstante, la situación no impidió que la segunda etapa continuara con su recorrido.

La nave mantuvo su trayectoria y avanzó hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos para esa parte del vuelo. De esta manera, pese a la pérdida del Super Heavy, la misión pudo continuar y alcanzar uno de sus resultados operativos más importantes.

Despliegue exitoso de 26 satélites Starlink

Una vez que la segunda etapa continuó su recorrido, Starship alcanzó la órbita terrestre y completó con éxito el despliegue de 26 satélites Starlink.

La operación permitió ampliar la constelación de satélites destinada a proporcionar servicios de internet satelital a nivel global. Este objetivo constituye uno de los usos comerciales previstos para el sistema desarrollado por SpaceX, que busca contar con una plataforma capaz de transportar grandes cargas útiles al espacio.

El despliegue de los 26 satélites representó uno de los principales resultados de la misión, especialmente porque se concretó después de los inconvenientes registrados durante las primeras fases del vuelo.

La continuidad de la segunda etapa permitió, por lo tanto, cumplir con una tarea central del programa, al mismo tiempo que la nave avanzaba hacia las siguientes etapas de la operación.

El escudo térmico y las condiciones para regresar a la Tierra

A lo largo de la misión, SpaceX había comunicado que tanto la nave como su escudo térmico se encontraban en buenas condiciones. La compañía también había señalado que no se registraban inconvenientes que pudieran comprometer el retorno.

Esos reportes resultaban fundamentales para el desarrollo de la fase final del vuelo, debido a que la nave debía completar la maniobra de desorbitación y atravesar nuevamente la atmósfera terrestre.

Finalmente, las previsiones se confirmaron cuando Starship inició la secuencia de regreso. La nave logró sobrevivir a las extremas temperaturas generadas durante el reingreso atmosférico y completó el descenso controlado hacia Starbase.

El regreso exitoso permitió comprobar el funcionamiento de una de las etapas más exigentes de la misión y abrió paso al resultado más destacado de la operación: la captura de la segunda etapa en las instalaciones de lanzamiento de SpaceX.

La reutilización integral como objetivo estratégico

La captura de Starship en el complejo de lanzamiento representa un avance decisivo para la estrategia de reutilización integral impulsada por Elon Musk.

A diferencia de los vehículos espaciales convencionales, el sistema fue concebido para que sus componentes puedan recuperarse y utilizarse nuevamente de manera rápida y repetida. Esta característica constituye uno de los pilares del proyecto, ya que apunta a reducir significativamente los costos de acceso al espacio.

La recuperación exitosa de la segunda etapa demuestra avances concretos en esa dirección y fortalece el desarrollo de una tecnología que busca convertir a Starship en una plataforma capaz de realizar operaciones espaciales de manera más eficiente. El resultado también tiene implicancias para los proyectos comerciales y de exploración que SpaceX pretende desarrollar mediante este sistema. La posibilidad de transportar grandes cargas útiles en órbita, ampliar la infraestructura satelital y avanzar hacia misiones tripuladas forma parte de los objetivos asociados al programa.

Los próximos proyectos: Starlink, la Luna y Marte

El éxito de la operación fortalece los planes de SpaceX de utilizar Starship para diferentes objetivos vinculados con el desarrollo de actividades espaciales.

Entre las principales aplicaciones previstas se encuentran:

Despliegue de grandes cargas útiles en órbita: utilizar la capacidad de transporte de Starship para llevar al espacio cargas de mayor tamaño.

Expansión de Starlink: continuar ampliando la red de satélites destinada a brindar servicios de internet satelital a nivel global.

Misiones tripuladas a la Luna: emplear el sistema en futuros proyectos de exploración lunar.

Exploración de Marte: avanzar en el desarrollo de capacidades para futuras misiones humanas al planeta rojo.

Infraestructura tecnológica espacial: estudiar la posibilidad de transportar infraestructura tecnológica y centros de procesamiento de datos al espacio.

Estos proyectos reflejan el alcance que SpaceX busca darle al sistema Starship, cuya utilización no estaría limitada al transporte de satélites, sino que también abarcaría futuras operaciones de exploración humana y el traslado de infraestructura tecnológica.