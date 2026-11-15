Insólito: una familia desembarcó de un avión y olvidó a su hijo de siete años

Una situación tan inusual como llamativa se registró en el Aeropuerto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre, Brasil, cuando la tripulación de un avión de LATAM Airlines descubrió que un niño de aproximadamente siete años había quedado solo a bordo de la aeronave, luego de que su familia descendiera y abandonara el avión sin advertir que el menor todavía permanecía en su interior.

El episodio tuvo lugar en el vuelo LA3420, que realizaba el trayecto entre São Paulo y Porto Alegre y era operado con un avión Airbus A321neo. La aeronave aterrizó en el aeropuerto Salgado Filho a las 15:29, completando así el recorrido previsto. Sin embargo, lo que debía ser un procedimiento habitual de desembarque terminó convirtiéndose en una situación inesperada para el personal de la compañía aérea y los controladores de tránsito aéreo.

De acuerdo con la información registrada durante las comunicaciones aeroportuarias, transcurrieron 23 minutos desde el aterrizaje hasta que el comandante se comunicó con la torre de control para informar que un pasajero menor de edad había quedado dentro del avión sin la compañía de sus familiares.

La situación fue advertida una vez que había finalizado el descenso de todos los pasajeros. En ese momento, la tripulación constató que el niño, de aproximadamente siete años, continuaba en la aeronave, mientras que el resto de su familia ya había abandonado el avión.

El pedido del comandante a la torre de control

Ante el inesperado hallazgo, el piloto tomó contacto por radio con los controladores aéreos para solicitar asistencia y coordinar la intervención del personal correspondiente. La comunicación permitió conocer los detalles iniciales del episodio y puso en marcha el procedimiento necesario para que el menor pudiera reunirse nuevamente con sus padres.

Durante el intercambio, el comandante describió brevemente lo ocurrido y solicitó la presencia de un representante de la compañía aérea.

"Una familia desembarcó y olvidó a su hijo a bordo, de aproximadamente siete años. Necesito que un despachador venga, por favor", informó el piloto a los controladores.

El mensaje dejó en evidencia que el menor había quedado dentro del avión después de que sus familiares completaran el desembarque. A partir de ese aviso, la torre de control comenzó a coordinar la asistencia necesaria para resolver la situación, con la intervención de un representante de LATAM Airlines que debía dirigirse hasta la aeronave y acompañar al niño.

La comunicación entre el comandante y los controladores resultó fundamental para activar la respuesta del personal aeroportuario, ya que era necesario organizar el traslado del menor desde el avión hasta el sector donde se encontraban sus padres.

Las restricciones de seguridad y el reencuentro familiar

Uno de los aspectos que condicionó la resolución del episodio estuvo relacionado con las restricciones de seguridad que rigen dentro de las instalaciones aeroportuarias.

Según se explicó durante las comunicaciones, los padres del niño ya se encontraban aguardando en la zona de llegadas del aeropuerto cuando la tripulación descubrió que su hijo permanecía a bordo. Sin embargo, una vez que los pasajeros abandonan el área estéril y acceden a los sectores correspondientes a las llegadas, no pueden regresar por sus propios medios a la zona de embarque.

Esta limitación impidió que los familiares pudieran volver directamente hasta el avión para buscar al menor. Por ese motivo, fue necesaria la intervención del personal de tierra de la aerolínea, que debía encargarse de acompañar al niño y facilitar el reencuentro con sus padres.

La coordinación entre la torre de control y el representante de la compañía permitió organizar la asistencia, teniendo en cuenta que el menor se encontraba dentro de una aeronave a la que sus familiares ya no tenían acceso directo.

De esta manera, el procedimiento no dependió únicamente de la presencia de los padres en el aeropuerto, sino también de la intervención del personal autorizado para trasladar al niño desde el sector de la aeronave hasta el área de llegadas.

Cómo se conoció el episodio

La insólita situación trascendió a partir de una grabación de las comunicaciones entre el piloto y los controladores aéreos, que fue difundida por el canal especializado Spotter SBPA Live.

El registro permitió escuchar el momento en que el comandante informó que una familia había desembarcado dejando a su hijo de aproximadamente siete años dentro del avión. También quedó documentado el pedido de asistencia realizado a la torre de control para que un representante de la aerolínea se acercara a la aeronave y acompañara al menor.

Las grabaciones registraron así el desarrollo de la comunicación que permitió activar el procedimiento de asistencia y coordinar la devolución del niño a sus padres.

Un descuido cuyas causas no fueron informadas

Hasta el momento, no trascendieron las razones que llevaron a que los familiares abandonaran el avión sin advertir que el menor todavía permanecía a bordo. Tampoco se dieron a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon el desembarque.

La información disponible señala que todo indica que fue una integrante de la tripulación de cabina quien advirtió que el niño se encontraba sin compañía dentro de la aeronave una vez concluido el descenso de los pasajeros.

El hallazgo motivó la inmediata comunicación del comandante con la torre de control y la posterior coordinación con el personal de tierra para garantizar que el menor pudiera reunirse con su familia.

El episodio, ocurrido en el vuelo LA3420 de LATAM Airlines, en el Aeropuerto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre, quedó registrado en las comunicaciones aeroportuarias difundidas por Spotter SBPA Live. Una secuencia que comenzó con un desembarque aparentemente normal terminó con la intervención de la tripulación, los controladores aéreos y el personal de la aerolínea para resolver una situación tan inesperada como particular: una familia había abandonado el avión sin su hijo de siete años, que permanecía solo a bordo.