León XIV llega a Cusco para rezar el Ángelus y afrontar el desafío de la altura

El Papa León XIV comenzó este domingo una de las jornadas más exigentes de su gira por Perú, con una agenda que contempla actividades religiosas y encuentros con comunidades de distintas regiones del país. El recorrido incluye dos destinos centrales: Cusco y Pucallpa, con compromisos que se extenderán desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, cuando el pontífice emprenda el regreso a Lima.

En medio de una leve lluvia, el Santo Padre partió desde la Base Aérea de Chiclayo con destino a Cusco, donde tiene previsto encontrarse con miles de fieles y rezar el Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

La llegada del avión que traslada al pontífice está prevista para alrededor de las 10, hora local. A partir de ese momento comenzará una serie de actividades que tendrán como escenario algunos de los espacios religiosos y de encuentro más importantes de las ciudades incluidas en su itinerario.

La visita a Cusco tendrá como uno de sus principales momentos la participación de León XIV en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular. La actividad se desarrollará en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, donde se espera la presencia de numerosos creyentes.

Saqsaywaman y la oración del Ángelus ante miles de creyentes

La primera actividad prevista en Cusco comenzará media hora después del horario estimado de llegada del avión papal. A las 10.30, el pontífice participará del encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Este compromiso será una de las instancias centrales de su paso por la ciudad, al reunir a representantes de la comunidad religiosa y personas que participarán de las actividades programadas durante la visita.

Sin embargo, el momento de mayor convocatoria está previsto para las 11.45, cuando León XIV encabezará la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de Cusco. La ceremonia contará con la participación de una multitud de creyentes que se espera que acompañe al Papa durante la oración. La plaza de la Basílica Catedral será así el escenario de uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la jornada.

La actividad tendrá un lugar destacado dentro de la agenda pontificia, que contempla el contacto directo con los fieles y la participación en celebraciones vinculadas con la expresión de la fe popular.

De Cusco a Pucallpa

Después de completar las actividades previstas durante la mañana, León XIV continuará su recorrido hacia Pucallpa, otra de las ciudades incluidas en esta exigente jornada de su visita a Perú.

A las 13.05, el Papa abordará otro avión para trasladarse hasta esa localidad, donde tiene previsto mantener un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos. La reunión se desarrollará en el Malecón Puerto Callao y constituirá uno de los compromisos centrales de la segunda parte de su recorrido.

El encuentro permitirá reunir al pontífice con integrantes de las comunidades misioneras y representantes de los pueblos amazónicos, en una actividad que forma parte de la agenda pastoral prevista para esta etapa de su visita.

La presencia de misioneros y misioneras, junto con representantes de los pueblos de la Amazonía, constituye uno de los ejes de las actividades programadas en Pucallpa, donde el Papa continuará con los encuentros religiosos y comunitarios previstos para este domingo.

Una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali

La agenda en Pucallpa continuará durante la tarde con una celebración religiosa de especial importancia. A las 16.45, León XIV presidirá una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

Esta ceremonia será una de las últimas actividades públicas del pontífice antes de emprender el regreso a la capital peruana. El cronograma contempla así una jornada que combinará encuentros con fieles, representantes de la piedad popular, integrantes de las comunidades misioneras y representantes de los pueblos amazónicos, además de dos momentos centrales de carácter religioso: la oración del Ángelus en Cusco y la celebración de la misa en Pucallpa.

Una vez concluida la actividad en la Villa Deportiva Regional Ucayali, el Papa se dirigirá al aeropuerto internacional de Pucallpa para abordar el vuelo de regreso a Lima.

La partida está prevista para las 19.05. Tras arribar a la capital peruana, León XIV pasará allí la noche, dando por finalizado uno de los recorridos más exigentes de su gira por el país.

La altura de Cusco, un desafío médico y logístico

Más allá de la intensidad de las actividades previstas, uno de los principales aspectos que atraviesa esta jornada es el desafío que representa la altura de Cusco para el estado físico del pontífice. Las condiciones del entorno andino plantean exigencias respiratorias que convierten esta visita en una de las etapas más complejas de su recorrido por Perú. A las características geográficas de la ciudad se suma un antecedente médico reciente que genera especial atención sobre las condiciones físicas del Santo Padre.

La jornada de este domingo es considerada la más compleja para León XIV, tanto por las exigencias respiratorias asociadas a la altura como por la intervención quirúrgica a la que fue sometido recientemente.

En octubre, el Papa atravesó una cirugía torácica para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, luego de que le detectaran un tumor pulmonar en una etapa temprana.

Este antecedente adquiere particular relevancia frente a las condiciones que deberá afrontar durante su permanencia en Cusco. La combinación entre la altura, las exigencias de una agenda con varias actividades y su reciente operación pulmonar constituye uno de los principales factores de atención durante el desarrollo de la visita.