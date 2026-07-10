El Pentágono desclasificó 40 nuevos archivos sobre ovnis y reavivó el debate

El Departamento de Defensa de Estados Unidos volvió a colocar en el centro de la escena el debate sobre los denominados fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) al publicar un nuevo conjunto de 40 archivos desclasificados relacionados con este tipo de episodios. El material difundido incluye documentos oficiales, videos militares, imágenes y grabaciones de audio que reúnen investigaciones realizadas por distintas agencias estadounidenses y abarcan tanto casos recientes como expedientes históricos.

La publicación corresponde a un nuevo paso dentro del proceso de desclasificación impulsado por la administración del presidente Donald Trump, mediante el cual diversas dependencias del Gobierno estadounidense comenzaron a liberar información vinculada con fenómenos cuya naturaleza aún no pudo ser determinada.

Los archivos divulgados fueron elaborados por organismos como el Pentágono, la NASA, la CIA, el FBI y el Departamento de Energía, que participaron en la recopilación y análisis de distintos episodios registrados durante las últimas décadas.

En total, el nuevo lote está integrado por 14 documentos, 19 videos, cuatro archivos de audio y tres imágenes, muchos de ellos relacionados con incidentes ocurridos durante los últimos diez años. La documentación también incorpora informes históricos que se remontan a mediados del siglo pasado.

El testimonio de un piloto

Uno de los expedientes que más llamó la atención corresponde a un incidente ocurrido en 2019, durante una misión desarrollada sobre el este de Estados Unidos. Según el informe oficial difundido por el Departamento de Defensa, un piloto con casi 28 años de servicio entre la Fuerza Aérea y la Armada describió un objeto que, según afirmó, presentaba características completamente distintas a cualquier otra observada a lo largo de su carrera.

En su declaración expresó: "Observé un objeto con características de vuelo diferentes a todo lo que había visto en mis 28 años de servicio en la Fuerza Aérea y la Armada".

El informe señala que el objeto se desplazaba a gran velocidad en dirección opuesta a la aeronave militar y permaneció visible durante un período estimado de entre 10 y 15 segundos, antes de que el piloto lograra activar la cámara para intentar registrarlo.

Posteriormente, al intentar ampliar la imagen con el sistema de observación, el equipo no consiguió enfocar el objeto debido a la velocidad con la que se desplazaba. Tras analizar el material obtenido, los investigadores concluyeron que el objeto presentaba una forma rectangular.

El piloto también manifestó que otros aviadores experimentados que participaban de la misma misión tampoco lograron determinar de qué se trataba.

Incidentes sobre el Atlántico

Entre los documentos desclasificados también figura un episodio registrado durante 2020 en el océano Atlántico.En esa oportunidad, un integrante de la Armada de Estados Unidos informó haber observado un objeto oscuro de entre 3,6 y 4,5 metros de altura.

El testigo describió ese elemento como similar a "un globo grande y deformado", aunque aclaró que no fue posible confirmar su naturaleza antes de abandonar la zona donde se produjo la observación. Otro de los casos incluidos en la documentación corresponde a un incidente ocurrido en septiembre de 2015 cerca de la planta nuclear Pantex, ubicada en Texas.

De acuerdo con el reporte oficial, dos oficiales persiguieron un objeto que había ingresado al espacio aéreo restringido de esa instalación. Luego de detener el vehículo desde el que realizaban el seguimiento, ambos utilizaron binoculares para observar el objeto con mayor precisión.

Según consta en el informe, aseguraron que no lograron identificar ningún sistema de propulsión ni escucharon sonido alguno antes de que el fenómeno desapareciera desplazándose hacia el norte.

Expedientes históricos y registros correspondientes a 2025

La documentación publicada no se limita a hechos recientes. Entre los archivos también aparece la transcripción de una conferencia realizada en 1949 en Los Álamos, Nuevo México, en la que científicos vinculados al Proyecto Manhattan analizaron el origen de las llamadas "bolas de fuego verdes" observadas sobre el laboratorio nuclear.

De acuerdo con el registro difundido, algunos especialistas consideraban que el fenómeno podía estar relacionado con meteoritos. Sin embargo, otros investigadores descartaban esa explicación al sostener que las características observadas no coincidían con ningún comportamiento conocido para ese tipo de cuerpos.

Los expedientes más recientes corresponden a 2025 y fueron registrados en el Mar Amarillo y el Mar de China Oriental, bajo la jurisdicción del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos. Uno de los videos muestra un sensor militar realizando el seguimiento de un objeto cuya forma fue descripta como similar a una estrella de seis puntas.

Otro registro audiovisual exhibe durante varios minutos un fenómeno que tampoco pudo ser identificado por los operadores responsables del monitoreo.

El proceso de desclasificación continuará

El Departamento de Defensa confirmó que la publicación de este material no representa el cierre del proceso de revisión de expedientes. Por el contrario, las autoridades estadounidenses indicaron que continuarán difundiendo nuevos documentos en los próximos meses.

El portavoz Sean Parnell informó que distintas agencias del Gobierno de Estados Unidos siguen trabajando de manera conjunta en la preparación de nuevos expedientes relacionados con fenómenos anómalos no identificados. De esta manera, el cuarto lote de archivos desclasificados pasa a integrar un proceso que busca poner a disposición del público información recopilada por diferentes organismos oficiales.