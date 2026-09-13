Encontraron muerto a un primo de Keiko Fujimori en su departamento de Lima

Ysidro Fernando Kagami Fujimori, primo de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, fue encontrado muerto este domingo en su departamento del distrito limeño de La Molina.

El cuerpo fue hallado dentro de su vivienda, ubicada en el segundo piso de un edificio. Según el acta policial citada por medios peruanos, el hombre habría fallecido varios días antes de ser encontrado, aunque todavía no se pudo determinar con precisión cuándo ocurrió la muerte.

Kagami Fujimori vivía solo y llevaba varios días sin ser visto por sus vecinos. Un empleado de seguridad del edificio contó a La República que hacía entre 15 y 20 días que no tenían contacto con él, algo que llamó la atención porque solían verlo durante sus actividades cotidianas.

"Él salía, venía, por las tardes iba a comprar pan", relató el trabajador.

Una vecina, en declaraciones a Latina Televisión, sostuvo que hacía casi un mes que no veía al hombre. Ante la preocupación, los copropietarios del edificio se comunicaron con la expareja de Kagami Fujimori para solicitar autorización para ingresar al departamento.

La Policía ingresó por una ventana

Ante la falta de acceso al inmueble, los agentes tuvieron que ingresar por una ventana con la ayuda de una escalera de fierro.

Una vez dentro, encontraron el cuerpo en la cocina, sentado sobre una silla. En las inmediaciones había una mesa y otra silla de plástico, de acuerdo con la información difundida por La República.

La Policía Nacional del Perú realizó las primeras pericias en el lugar para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, la causa de la muerte no fue informada oficialmente y el caso permanece bajo investigación.

Había mencionado problemas de salud

Uno de los vecinos aseguró que, aproximadamente un mes antes, Kagami Fujimori le había comentado que atravesaba algunas complicaciones de salud y que estaba concurriendo al hospital para recibir atención.

"Estoy yendo al hospital porque estoy un poco mal", le habría manifestado en aquella oportunidad.

Sin embargo, el vecino señaló que en ese momento lo había visto con buen semblante.

El vínculo familiar con Keiko Fujimori

Ysidro Fernando Kagami Fujimori era hijo de Juana Fujimori, hermana del expresidente peruano Alberto Fujimori, y de Ysidro Kagami Jiraku.

De esta manera, el vínculo familiar con Keiko Fujimori se establece a través de la hermana del exmandatario.

Hasta el momento, Keiko Fujimori y los demás integrantes de la familia no realizaron declaraciones públicas sobre el fallecimiento.

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