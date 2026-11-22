Un ataque ruso con drones provocó la destrucción parcial de un edificio de viviendas de cinco plantas en la localidad ucraniana de Dimer, en la región de Kiev, y dejó un saldo de hasta 14 personas desaparecidas. La posibilidad de que algunas de ellas permanezcan atrapadas bajo los restos de la estructura mantiene en marcha las tareas de búsqueda y rescate.

La situación fue informada por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien advirtió que todavía podría haber personas bajo los escombros y que los equipos de emergencia no habían logrado establecer contacto con quienes permanecían desaparecidos.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS), el impacto destruyó una parte del inmueble que abarcó desde la primera hasta la quinta planta. La magnitud de los daños obligó a desplegar un operativo de emergencia para evacuar a los residentes, controlar el incendio generado por el ataque y comenzar la remoción de los restos de la construcción.

Hasta el momento del reporte, los equipos de rescate habían conseguido evacuar a nueve personas. También lograron controlar las llamas, aunque las tareas en el lugar continuaban debido a la posibilidad de encontrar sobrevivientes entre los escombros.

La situación de las personas desaparecidas constituye el principal foco de preocupación de las autoridades ucranianas, que mantienen las operaciones para determinar si quienes no responden a los llamados permanecen atrapados en el edificio.

Zelenski advirtió que 14 personas no responden a las llamadas

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, el presidente ucraniano transmitió la preocupación por la situación de los posibles afectados y destacó que todavía existía la posibilidad de encontrar personas con vida debajo de la estructura derrumbada.

"Es posible que aún haya personas atrapadas bajo los escombros. Catorce personas no responden a las llamadas", señaló Zelenski.

El mandatario también agradeció la rápida intervención de los rescatistas que trabajan en Dimer y volvió a reclamar que las fuerzas ucranianas cuenten con mayores capacidades de defensa antiaérea.

El pedido se produjo en medio de una nueva ofensiva rusa contra diferentes puntos del territorio ucraniano. La magnitud de los ataques y la cantidad de proyectiles utilizados durante los últimos días fueron presentadas por Zelenski como argumentos para insistir en la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de la población.

Mientras continúan las tareas de emergencia en el edificio de cinco plantas, las autoridades buscan establecer el alcance definitivo de los daños y determinar qué ocurrió con las personas que permanecen desaparecidas.

La defensa antiaérea neutralizó 161 drones Shahed

El ataque contra Dimer se produjo durante otra noche de ofensiva rusa sobre distintos puntos de Ucrania. Según informó la Fuerza Aérea ucraniana, los sistemas de defensa antiaérea consiguieron destruir o neutralizar 161 drones enemigos del tipo Shahed.

Pese a esa respuesta defensiva, se registraron impactos en 18 lugares del país, lo que refleja que los ataques lograron alcanzar diferentes puntos del territorio ucraniano durante la misma noche.

La información sobre los drones interceptados y los lugares afectados se conoció en paralelo con el operativo desplegado en Dimer, donde los equipos de emergencia continuaban removiendo los escombros del edificio alcanzado.

El balance de la ofensiva volvió a poner en primer plano la presión que representan los ataques aéreos para las ciudades y localidades ucranianas. La defensa antiaérea logró neutralizar una parte de los dispositivos lanzados, pero los impactos registrados evidenciaron que no todos pudieron ser detenidos antes de alcanzar sus objetivos.

Más de 2.700 drones y 165 misiles en una semana

Zelenski también brindó un balance de la intensidad de los ataques rusos durante la última semana. Según detalló, las fuerzas de Rusia lanzaron aproximadamente 2.700 drones, 1.460 bombas aéreas y 165 misiles de distintos tipos.

Las cifras fueron utilizadas por el presidente ucraniano para insistir en la necesidad de fortalecer las capacidades de defensa del país frente a las ofensivas que se repiten contra distintos puntos del territorio.

El volumen de armamento empleado durante esos siete días incluye diferentes tipos de proyectiles y dispositivos aéreos, con una presencia importante de drones y bombas aéreas. A ese despliegue se sumó el uso de misiles, entre ellos proyectiles balísticos.

El mandatario denunció específicamente la utilización de misiles balísticos norcoreanos y sostuvo que Rusia colabora con Pyongyang para mejorar la precisión de esos proyectiles.

La referencia a ese armamento formó parte de las advertencias de Zelenski sobre la evolución de los ataques y la necesidad de que Ucrania disponga de sistemas capaces de responder a las distintas amenazas aéreas.

El reclamo por mayores capacidades de defensa aérea

Ante la intensidad de las ofensivas, el presidente ucraniano volvió a reclamar un refuerzo de los sistemas de defensa antiaérea. El objetivo, según planteó, es proteger a la población y mejorar la capacidad de respuesta frente a los ataques rusos.

El bombardeo contra el edificio de Dimer se convirtió en otro episodio de las consecuencias de estas operaciones sobre zonas habitadas. La destrucción parcial de una estructura de cinco plantas, la evacuación de nueve personas y la búsqueda de otras 14 que no responden a las llamadas mantienen en marcha el trabajo de los equipos de emergencia.

El balance de la última semana, con aproximadamente 2.700 drones, 1.460 bombas aéreas y 165 misiles lanzados por Rusia, constituye el contexto en el que Zelenski reiteró su pedido de mayores recursos defensivos.

Por ahora, las tareas en Dimer continúan concentradas en la remoción de escombros y la búsqueda de posibles sobrevivientes. Mientras las autoridades intentan establecer el destino de las 14 personas desaparecidas, el Gobierno ucraniano insiste en la necesidad de reforzar la protección antiaérea para hacer frente a las nuevas ofensivas.