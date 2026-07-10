Un devastador incendio forestal deja al menos 12 muertos y 23 desaparecidos en España

Un gran incendio forestal declarado en Los Gallardos, en la provincia de Almería, dentro de la región andaluza, al sur de España, provocó una de las emergencias más graves registradas en la zona. De acuerdo con la información proporcionada por el servicio local de emergencias, al menos 12 personas murieron y otras 23 permanecían desaparecidas mientras los equipos de rescate y extinción continuaban desplegados sobre el terreno.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía informó que los primeros avisos sobre el incendio fueron recibidos alrededor de las 17:00 horas locales (15:00 GMT) del jueves. A partir de ese momento, la evolución del fuego obligó a una rápida movilización de recursos y a la activación de distintos protocolos de respuesta para intentar contener el avance de las llamas.

Durante la jornada del viernes, el organismo de emergencias ofreció nuevas precisiones sobre el alcance humano del desastre, en un contexto marcado por la continuidad de las operaciones de extinción y búsqueda.

Balance de víctimas y reportes oficiales

Las primeras cifras difundidas reflejaron la magnitud de la tragedia. Un primer balance, dado a conocer por la agencia de noticias Xinhua durante la noche del jueves, informó la existencia de 12 personas fallecidas.

Posteriormente, Reuters publicó durante la mañana del viernes que el balance de víctimas se completaba con 23 personas desaparecidas, mientras las autoridades continuaban con los operativos en las áreas afectadas por el incendio.

La situación permanecía en constante evolución, con los servicios de emergencia concentrando sus esfuerzos tanto en combatir el fuego como en localizar a las personas cuyo paradero aún no había podido ser establecido.

Condiciones que favorecieron la propagación del fuego

Según la información disponible, el incendio fue avivado por las altas temperaturas, la baja humedad y los fuertes vientos, una combinación de factores que favoreció una rápida expansión de las llamas.

Como consecuencia de estas condiciones, el fuego se propagó rápidamente hasta el municipio vecino de Bédar, incrementando el riesgo para la población y obligando a ampliar las medidas de protección adoptadas por las autoridades regionales.

La velocidad con la que avanzó el incendio complicó las tareas iniciales de respuesta y elevó el nivel de la emergencia, requiriendo una intervención coordinada de distintos organismos especializados.

Medidas de emergencia y evacuaciones

Frente al agravamiento de la situación, el Gobierno regional activó el Nivel 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA), con el objetivo de coordinar la respuesta operativa ante la magnitud del incendio.

Entre las principales medidas adoptadas se incluyeron:

Activación del Nivel 1 del Plan INFOCA.

Evacuación del municipio de Bédar y de varias poblaciones cercanas.

Cierre temporal de tramos de la autopista A-7.

Cierre temporal de la carretera N-340A.

Estas decisiones buscaron proteger a la población y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia mientras el incendio continuaba activo.

Víctimas halladas en vehículos alcanzados por las llamas

Uno de los aspectos más dramáticos del incendio fue revelado a través de un comunicado oficial, en el que se informó que algunas de las víctimas fueron encontradas dentro de vehículos envueltos en llamas.

Este dato refleja la violencia con la que se desarrolló el incendio y las dificultades que enfrentaron quienes quedaron atrapados durante el avance del fuego, en un escenario marcado por la rápida propagación de las llamas.

Mientras continúan las labores sobre el terreno, las autoridades mantienen las tareas de localización de personas desaparecidas y de asistencia en las zonas afectadas.

Amplio despliegue para combatir el incendio

Las labores de extinción continuaron durante toda la noche del jueves, jornada en la que se declaró el incendio.

El operativo desplegado incluyó una combinación de recursos terrestres y aéreos con el objetivo de contener el avance del fuego.

Entre los medios movilizados se encuentran:

Equipos terrestres especializados.

Aeronaves de extinción.

Helicópteros del Plan INFOCA.

La continuidad de estos trabajos responde a la necesidad de controlar un incendio que todavía mantiene en alerta a los servicios de emergencia.

Investigación en marcha y estado de la emergencia

De manera paralela a las tareas de extinción, las autoridades judiciales abrieron una investigación destinada a determinar la causa del incendio y avanzar en la identificación formal de las víctimas.

El proceso investigativo se desarrolla mientras los organismos de emergencia continúan operando en el área afectada y coordinando las acciones necesarias para controlar completamente el fuego.

Al mismo tiempo, los servicios de emergencia permanecen en estado de alerta, ya que las labores de extinción siguen en curso y la prioridad continúa siendo contener el incendio, garantizar la seguridad en la zona y asistir en las tareas derivadas de esta tragedia que golpeó a la provincia de Almería.