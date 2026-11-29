La campaña electoral española ingresó en su tramo decisivo con un escenario que mantiene abiertas las expectativas de los principales espacios políticos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las fuerzas de izquierda apuestan a conseguir una remontada que les permita revertir los pronósticos y sostenerse en el poder, tomando como referencia el resultado conseguido hace un mes por el presidente brasileño Lula da Silva, quien llegó al balotaje por detrás en la mayoría de los últimos sondeos y finalmente consiguió imponerse.

La comparación con el escenario brasileño comenzó a instalarse como una referencia para el oficialismo español, que busca protagonizar su propio "lulazo" en las elecciones de este domingo. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) logró recortar distancias con el Partido Popular (PP) durante la campaña, aunque la posibilidad de una victoria no depende exclusivamente de terminar primero en cantidad de votos, sino también de conseguir los escaños necesarios para garantizar una mayoría parlamentaria.

Sánchez cerró la campaña el viernes en la Caja Mágica de Madrid, ante una concurrencia de 13.000 personas, según las cifras difundidas por el PSOE. Se trató del acto más multitudinario de toda su trayectoria como candidato a la Moncloa. Frente a sus simpatizantes, el mandatario expresó su confianza en el resultado electoral con una frase que sintetizó la expectativa del oficialismo: "Lo vamos a volver a lograr".

El clima político del cierre mostró un cambio respecto de las primeras etapas de la campaña, cuando la derecha había conseguido colocar al Gobierno a la defensiva por los casos de corrupción y la gestión de la crisis ferroviaria. A esos cuestionamientos se sumaron dos asuntos centrales del debate público: la vivienda y la inmigración.

En ese contexto, Sánchez considera que una participación electoral superior al 75% podría favorecer al bloque progresista y permitirle alcanzar los 176 diputados necesarios para la mayoría absoluta. La estrategia del PSOE pasa, por lo tanto, por movilizar a su electorado y conseguir que el crecimiento registrado durante la campaña se traduzca efectivamente en representación parlamentaria.

Los pronósticos todavía favorecen al bloque de la derecha

Pese a la recuperación socialista, las proyecciones electorales mantienen una ventaja para la alianza que podrían conformar el PP y Vox. El pronóstico final de El País, elaborado a partir de los sondeos publicados hasta el 23 de noviembre, todavía asignaba un 83% de probabilidades a que PP y Vox alcanzaran la mayoría absoluta.

Entre las últimas mediciones realizadas antes de la veda electoral estuvieron las encuestas de 40dB., difundida por El País y la Cadena SER, y la de Sigma Dos para El Mundo.

La expectativa de la izquierda requiere que el avance del PSOE también se refleje en los resultados del Frente Amplio y de las demás fuerzas políticas que eventualmente podrían respaldar una nueva investidura de Sánchez. Una de las simulaciones electorales plantea un escenario favorable para el oficialismo: PP y Vox perderían cuatro puntos respecto del promedio de las encuestas y quedarían con 168 diputados, mientras que Sánchez podría reunir 177 apoyos parlamentarios sin necesidad de contar con Junts.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que se produzca una combinación inversa. El PSOE podría terminar como la fuerza más votada, pero Alberto Núñez Feijóo tendría posibilidades de gobernar si consigue reunir una mayoría parlamentaria con el respaldo de Santiago Abascal.

La diferencia entre ser el partido más votado y disponer de los apoyos necesarios para formar Gobierno constituye uno de los aspectos centrales de esta elección. Por eso, la disputa no se limita a la comparación entre los porcentajes nacionales del PSOE y el PP: la distribución territorial de los diputados y la capacidad de reunir alianzas serán determinantes.

El cara a cara de Feijóo y las controversias que marcaron la campaña

Una semana antes del cierre electoral, Alberto Núñez Feijóo tenía motivos para celebrar los resultados de las mediciones posteriores al debate cara a cara con Sánchez. La encuesta de 40dB. indicó que el 43% de los consultados lo consideró ganador del encuentro, frente al 33,3% que eligió al presidente del Gobierno.

La encuesta de Ateneo del Dato para elDiario.es también le otorgó una ventaja, aunque registró pocos movimientos en la intención de voto.

Sin embargo, las verificaciones posteriores dejaron expuestas varias afirmaciones realizadas por el dirigente del PP. Durante el debate, Feijóo habló de 1.400 excarcelaciones vinculadas con la ley del "solo sí es sí", cuando el Consejo General del Poder Judicial registraba al menos 126.

También sostuvo que Sánchez estaba imputado por financiación irregular, pese a que el presidente no tenía ninguna imputación formal. Otra de sus afirmaciones estuvo relacionada con los fondos europeos: aseguró que España debía devolver 80.000 millones de euros, cuando el monto correspondiente a los fondos ya recibidos que debía devolverse rondaba los 21.449 millones.

Además, afirmó que las agresiones sexuales con penetración se habían triplicado desde 2018, mientras que los registros mostraban que se habían duplicado.

Estas controversias comenzaron a formar parte del escenario político de los últimos días de campaña y condicionaron la discusión pública en torno a los principales candidatos.

Ada Colau cambió el eje del último debate y movilizó al Frente Amplio

El último debate electoral modificó el protagonismo que había tenido el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. En esta oportunidad, Ada Colau consiguió concentrar buena parte de la atención al cuestionar al Gobierno por su política de vivienda y trasladar posteriormente la discusión hacia la violencia machista, un terreno que colocó a la derecha en una situación incómoda.

Santiago Abascal dirigió su respuesta a Sánchez, mientras que Feijóo protagonizó un cruce con Colau al decirle: "Y usted, calladita". El presidente del Gobierno intervino con mayor contundencia que en el debate anterior y acusó al líder del PP de machismo. Tanto los analistas de RTVE como los de El País señalaron a Colau como la figura destacada del encuentro.

Al día siguiente, la candidata del Frente Amplio recuperó aquella frase durante un acto con sus simpatizantes en Villaverde. La convocatoria terminó desbordando un recinto con capacidad para 4.000 personas, una imagen que reforzó las expectativas de la formación de cara a la disputa por los últimos escaños.

Las entrevistas de campaña también abrieron nuevos frentes para los dirigentes de la derecha. Abascal había salido bien parado de su participación en La Revuelta, donde mantuvo un cruce con David Broncano, pero posteriormente canceló su visita al programa de Jordi Wild debido a un desacuerdo por la edición del espacio.

Feijóo, en cambio, sí participó del pódcast y debió responder sobre la existencia de una disputa por el liderazgo con Isabel Díaz Ayuso.

El viernes, el candidato del PP faltó a la entrevista prevista con Silvia Intxaurrondo en TVE. Desde el partido argumentaron que la periodista había desafiado a la Junta Electoral. Además, El País informó que dirigentes del PP habían ejercido presiones para evitar la entrevista por temor a que se produjera un traspié de última hora.

La derecha también enfrenta el temor a una elección más ajustada

Feijóo realizó su cierre de campaña en Sevilla, donde aseguró que esta vez podría gobernar. Paralelamente, el PP llevó ante la Junta Electoral una denuncia por presuntas fallas en el voto por correo, cuyo plazo ya había concluido. Según publicó elDiario.es, el equipo de campaña del dirigente popular comenzó a plantear públicamente la posibilidad de un empate con la izquierda, con el objetivo de evitar que un exceso de confianza terminara desmovilizando a sus propios votantes.

El comportamiento de la derecha durante la última semana reflejó un cambio en la dinámica electoral. Entre las cifras cuestionadas, las entrevistas canceladas y el enfrentamiento con Colau, el PP debió responder a diferentes controversias, mientras Sánchez y el Frente Amplio encontraron nuevos argumentos para movilizar a sus respectivos electorados.

El promedio de las encuestas ya mostraba una reducción significativa de la distancia entre los dos principales partidos. La ventaja del PP sobre el PSOE había pasado de casi seis puntos a poco más de dos antes del último debate.

La incógnita ahora consiste en determinar cuánto influyeron los acontecimientos de los últimos días y si el protagonismo conseguido por Colau puede convertirse en diputados que respalden una eventual investidura de Sánchez.

Los 47 escaños que pueden definir el resultado en 36 provincias

Más allá de los porcentajes nacionales, la posibilidad de que la izquierda consiga su propio "lulazo" dependerá de una serie de disputas territoriales que podrían modificar la composición del Congreso.

Uno de los primeros desafíos para Ada Colau estará en Zaragoza, donde el Frente Amplio aspira a conseguir el último de los siete diputados que se distribuyen en esa provincia. La candidata había identificado ese escaño como uno de los objetivos de la campaña. Sin embargo, el promedio de DatosRTVE mostraba las dificultades para alcanzar esa meta. En el escenario central de las proyecciones, al Frente Amplio le faltaban más de 13.000 votos para superar al PP en la disputa por esa banca.

Si la formación consigue reducir esa diferencia, el impulso político que Colau obtuvo durante el último debate podría transformarse en un diputado adicional para una eventual investidura de Sánchez.

Zaragoza forma parte de un mapa electoral mucho más amplio. Según el modelo de elDiario.es, 47 escaños permanecen en disputa en 36 provincias. De ese total, 27 podrían cambiar de manos entre el PP y Vox, por un lado, y otras fuerzas políticas, por el otro.

Madrid y Valencia concentran dos de esos escaños cada una, mientras que otras provincias presentan disputas particularmente ajustadas.

En Almería, por ejemplo, la pelea enfrenta directamente al PP y al PSOE. Si el diputado en disputa termina en manos socialistas, el efecto sería doble: Sánchez sumaría un posible respaldo para su investidura y Feijóo perdería uno de los apoyos que podría necesitar para formar Gobierno.

Otro escenario se presenta en Huesca, donde se distribuyen tres diputados. Según la estimación central de RTVE, menos de 600 votos separaban a Vox del PP en la disputa por el último escaño.

En este caso, un cambio de manos podría modificar el peso político de Abascal o Feijóo durante las negociaciones posteriores, aunque no alteraría la suma total de la derecha.

Para el PSOE, en cambio, los movimientos verdaderamente decisivos serán aquellos que permitan que el último diputado de una provincia pase a una fuerza política dispuesta a respaldar a Sánchez en el Congreso.

El primer puesto no garantiza la llegada a la Moncloa

La elección de este domingo tendrá dos resultados que deberán analizarse de manera diferenciada. Por un lado, quién consigue imponerse entre el PP y el PSOE en cantidad de votos. Por otro, qué bloque logra reunir los diputados necesarios para alcanzar una mayoría parlamentaria.

La posibilidad de un "lulazo" se definirá especialmente en los últimos escaños que se distribuyan en cada provincia. El crecimiento socialista y el desempeño de sus posibles aliados tendrán que ser suficientes para dejar a Feijóo y Abascal por debajo de la mayoría absoluta.

Si la suma de la derecha no alcanza ese objetivo, Sánchez tendrá margen para intentar una nueva investidura, incluso si Feijóo vuelve a convertirse en el candidato más votado. En consecuencia, el desenlace no dependerá solamente de la distancia entre los dos principales partidos, sino también de la capacidad de sus respectivos espacios para transformar los votos en representación parlamentaria y construir los acuerdos necesarios.

Con el PSOE alentado por la recuperación de las últimas semanas, el Frente Amplio impulsado por la actuación de Colau y el PP todavía respaldado por los pronósticos de mayoría junto a Vox, España llega a las urnas con una disputa abierta en numerosos territorios. Los 47 escaños identificados como decisivos y, particularmente, los últimos diputados en juego en cada provincia, serán los que permitan establecer si Sánchez consigue revertir las previsiones o si Feijóo logra reunir los apoyos necesarios para alcanzar el Gobierno.