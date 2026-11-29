España atraviesa este domingo una jornada electoral de especial trascendencia, con una expectativa de alta participación y la atención puesta en el resultado de unos comicios que determinarán el rumbo político del país para los próximos años. Los principales candidatos ya concurrieron a las urnas y aprovecharon sus intervenciones públicas para convocar a la ciudadanía a participar y expresar su voluntad mediante el voto.

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau fueron los primeros protagonistas de una jornada que concentra la expectativa política y social en todo el territorio español. Los tres primeros emitieron su sufragio en Madrid, mientras que Colau lo hizo en Barcelona.

En estas elecciones, los ciudadanos deben elegir a los 350 integrantes del Congreso de los Diputados y a 209 senadores, en un proceso que definirá la representación parlamentaria y tendrá consecuencias directas sobre la orientación política del país.

La atención también está centrada en los tiempos del escrutinio. De acuerdo con el cronograma previsto, los primeros resultados oficiales comenzarán a conocerse a partir de las 21, mientras que las proyecciones indican que el recuento podría estar prácticamente definido alrededor de las 22.30, lo que equivale a las 18.30 en Argentina.

En este escenario, las declaraciones de los principales referentes políticos estuvieron atravesadas por llamados a la participación, mensajes sobre la importancia de la democracia y referencias a las decisiones que deberán adoptar los ciudadanos en las urnas.

Alberto Núñez Feijóo: "Pido a los españoles que no voten con miedo"

Uno de los primeros dirigentes en emitir su voto fue Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular (PP), quien encabeza las encuestas de intención de voto. El dirigente concurrió al colegio Ramiro Maetzu, acompañado por su esposa, Eva de Cárdenas. Su llegada estuvo marcada por la recepción de algunos electores, que lo recibieron con aplausos y gritos de "presidente".

Después de sufragar, Feijóo atendió a los medios de comunicación y comenzó agradeciendo a todas las personas que trabajan durante la jornada electoral para garantizar el desarrollo de los comicios. También tuvo palabras de reconocimiento para las Fuerzas de Seguridad del Estado y los interventores que participan del proceso.

Durante su intervención, el candidato del PP destacó la importancia de la decisión que deberán tomar los españoles y consideró que sus consecuencias excederán el próximo período de gobierno.

Según expresó, está en juego el destino de España no solamente durante los próximos cuatro años, sino también durante la próxima década. En ese contexto, dejó una de las frases más destacadas de su mensaje electoral: "Pido a los españoles que no voten con miedo, sino con memoria".

Feijóo también convocó a vivir la jornada como una celebración democrática y manifestó su confianza en que el resultado expresará una decisión que deberá ser aceptada por todos.

"Vamos a festejar la gran fiesta de la democracia española y esta noche seguro que España va a tomar una decisión inapelable que nos compete aceptarla a todos", sostuvo. Además, anticipó su disposición a asumir el resultado electoral y respetar la voluntad ciudadana. "Yo, el primero y el último en ponerme a disposición de los españoles", agregó.

El dirigente también realizó un balance positivo de la campaña, a la que calificó como magnífica, y destacó que tuvo nuevamente la oportunidad de recorrer su país. "He vuelto a darle una vuelta a mi país, estoy absolutamente orgulloso de nuestro país, creo que vivimos en el mejor país del mundo", expresó.

Finalmente, agradeció a los ciudadanos por la confianza recibida y a su partido por haberle otorgado nuevamente la posibilidad de competir por la Presidencia del Gobierno. "Quiero decirle a todos los ciudadanos, sin conocer lo que va a ocurrir esta noche: gracias por su confianza, gracias por tener la oportunidad de ser candidato por segunda vez a la presidencia del gobierno y a mi partido por confiar en mí", concluyó.

Pedro Sánchez llamó a participar y destacó el poder del voto

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también emitió su sufragio durante la jornada y aprovechó la ocasión para convocar a los ciudadanos a participar masivamente de las elecciones.

Su mensaje estuvo centrado en la importancia del voto como herramienta fundamental para definir el rumbo político de España durante los próximos cuatro años. Sánchez remarcó que la decisión que se adopte en las urnas tendrá una incidencia directa sobre el futuro del país y sostuvo que la ciudadanía tiene en sus manos una responsabilidad central dentro del sistema democrático.

"Hoy es el día en que nuestro país va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años", expresó. En esa misma línea, hizo referencia a los distintos poderes que existen dentro de una democracia, aunque destacó especialmente la capacidad de decisión que tienen los ciudadanos mediante su participación electoral.

"Aunque existen distintos poderes en una democracia, el mayor de los poderes es el voto", fue el mensaje que transmitió el mandatario. De esta manera, Sánchez puso el acento en la participación ciudadana como elemento determinante de la jornada, en la que millones de españoles concurren a las urnas para elegir a sus representantes parlamentarios.

Santiago Abascal convocó a votar sin miedo y de manera pacífica

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, también cumplió con su obligación electoral y convocó a los ciudadanos a participar masivamente de los comicios.

El dirigente de la ultraderecha española pidió a los electores habilitados que se acerquen a las urnas y ejerzan su derecho al voto de manera pacífica, sin incidentes y con libertad para expresar sus preferencias políticas. "Quiero animar a los españoles a votar para que no haya que arrepentirse mañana", manifestó.

Abascal insistió en la importancia de que los ciudadanos participen de la jornada y expresó su deseo de que puedan hacerlo sin temor ni pesimismo. "Espero que los españoles puedan votar sin miedo, sin pesimismo, que se acerquen a las urnas con todo el valor que España merece", sostuvo.

El referente de Vox, que durante la campaña presentó las propuestas de su espacio político, también llamó a respetar la decisión que finalmente adopten los ciudadanos. Su intervención se sumó así a los mensajes de los principales candidatos, que coincidieron en destacar la importancia de la participación electoral y el carácter decisivo de la jornada.

Ada Colau pidió una participación masiva en Barcelona

En Barcelona, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, acudió a votar al colegio electoral del Institut La Sedeta de la Indústria. A la salida del establecimiento, la dirigente realizó declaraciones en las que puso el foco en la participación de los sectores trabajadores y en la defensa de una serie de derechos sociales.

Colau consideró fundamental que la mayoría social trabajadora concurra a las urnas para expresar su posición sobre cuestiones que, según señaló, tienen una importancia central para el futuro de la sociedad.

"Es importante que la mayoría social trabajadora vaya a votar para defender la democracia, los servicios públicos, el derecho a la vivienda, las condiciones de vida digna, las pensiones, los salarios justos", manifestó. La candidata también hizo especial referencia al protagonismo de las mujeres durante el proceso electoral y sostuvo que deben participar activamente en la definición del futuro político.

"Es un día donde las mujeres no han de estar calladas sino alzar la voz y ser protagonistas", expresó. En ese sentido, consideró que el voto femenino tendrá una influencia determinante en el resultado de los comicios. "Creo que las mujeres tendrán la última palabra de estas elecciones", afirmó.

Colau también dirigió un mensaje específico a Cataluña, donde convocó a los ciudadanos identificados con el espacio antifascista a participar masivamente. "Hago un llamamiento a la Cataluña antifascista para que vayamos a votar masivamente", señaló.

Además, sostuvo que Cataluña tiene una voz fundamental para expresar su decisión en las urnas, tal como ocurrió en 2023.

Más de 25.500 españoles votaron en Argentina

La jornada electoral también tuvo una importante dimensión internacional, particularmente en Argentina, país que concentra la mayor cantidad de residentes españoles en el exterior.

De acuerdo con datos ofrecidos a la agencia EFE por fuentes consulares e interventores de los partidos políticos que participaron en la custodia del proceso, más de 25.500 personas votaron en Argentina para estas elecciones españolas. La cifra representa aproximadamente el 5% de los 520.000 ciudadanos convocados a votar en el exterior.

El procedimiento para los residentes fuera de España se desarrolló entre el 21 de noviembre y el jueves pasado. En el caso argentino, los ciudadanos inscriptos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) pudieron emitir su sufragio en distintas dependencias consulares.

Los centros habilitados estuvieron ubicados en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca, permitiendo que los españoles residentes en diferentes regiones del país pudieran participar del proceso electoral.

Buenos Aires concentró la mayor cantidad de electores. En la capital argentina estaban convocadas 331.000 personas y finalmente votaron 20.385, una participación que superó ligeramente el 6%.