Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta y enfrentará a Lula en el balotaje

Con casi la totalidad de los votos escrutados, Flávio Bolsonaro se impuso sobre Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y ambos volverán a enfrentarse en el balotaje del 25 de octubre.

El candidato del Partido Liberal (PL) obtuvo alrededor del 47,1% de los votos, mientras que el actual mandatario alcanzó el 45%. Como ninguno logró superar la mitad de los sufragios válidos, la elección deberá definirse en una segunda vuelta.

La diferencia entre ambos fue de poco más de dos puntos porcentuales. Flávio Bolsonaro consiguió además más de 56 millones de votos, con una ventaja superior a los 2,5 millones de sufragios sobre Lula.

Flávio Bolsonaro ganó en los principales distritos electorales

El candidato del PL logró imponerse en los tres estados con mayor cantidad de electores de Brasil: Minas Gerais, Río de Janeiro y San Pablo.

En Río de Janeiro obtuvo el 53,02% de los votos, mientras que en San Pablo alcanzó el 51,93%. Estos resultados le permitieron consolidar su ventaja en algunos de los principales distritos electorales del país.

El escenario de la primera vuelta también estuvo marcado por la concentración del voto en los dos candidatos que avanzaron al balotaje. Ninguno de los otros 11 postulantes superó el 3% de los sufragios, lo que dejó una elección fuertemente polarizada.

Una segunda vuelta marcada por la polarización

La definición del próximo presidente brasileño volverá a enfrentar a dos espacios políticos antagónicos, en un escenario que guarda similitudes con la elección de 2022, cuando Lula se enfrentó a Jair Bolsonaro, padre de Flávio.

El expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado, según el material de origen.

Ahora, Flávio Bolsonaro buscará sostener la ventaja conseguida en la primera vuelta y ampliar su respaldo entre los votantes de los candidatos que quedaron fuera de la contienda. Lula, por su parte, deberá intentar sumar nuevos apoyos para revertir el resultado y alcanzar un nuevo mandato.

La definición será el 25 de octubre, cuando Brasil vuelva a las urnas para elegir entre ambos candidatos.

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