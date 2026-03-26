Histórico: condenan a Meta y YouTube por el impacto en la salud mental de una joven

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se presentará este jueves ante un tribunal federal de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, en el marco de la causa que los investiga por narcoterrorismo y otros delitos graves.

Se trata de la segunda declaración de la pareja ante la Justicia estadounidense desde su detención, en un proceso que contempla acusaciones de alto impacto penal. Ambos están imputados por:

Narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína

Posesión de armas de guerra

De acuerdo con el Código Penal de Estados Unidos, estos delitos contemplan penas que van desde los 30 años de prisión hasta la cadena perpetua, lo que sitúa el caso en un escenario de máxima gravedad judicial.

El rol del juez y la disputa por la defensa

La audiencia estará encabezada por el juez Alvin Hellerstein, quien deberá resolver una moción clave presentada por la defensa de Maduro y Flores.

El eje del planteo radica en una denuncia contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al que acusan de interferir en el derecho constitucional a la defensa. Según los abogados, las restricciones impuestas impiden el acceso a fondos del Estado venezolano necesarios para afrontar los costos del proceso judicial.

En este contexto, los letrados sostienen que:

Se limita la posibilidad de contratar abogados de elección propia

Se condiciona el ejercicio pleno del derecho a defensa

La imposición de una defensa pública no resuelve el problema

La situación plantea un conflicto jurídico que excede el caso puntual y se vincula con garantías procesales fundamentales.

Activos bloqueados

El trasfondo financiero del caso también ocupa un lugar central. Las autoridades estadounidenses identificaron y bloquearon activos vinculados a la pareja por cerca de 700 millones de dólares.

Además, una investigación financiera más amplia —que incluye rastreos en paraísos fiscales— estima que la red de corrupción investigada habría movilizado hasta 4.000 millones de dólares.

Estos datos refuerzan la magnitud del expediente y explican la complejidad de las acusaciones que enfrenta el exmandatario.

Detención en Brooklyn y antecedentes recientes

Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos en una prisión de Brooklyn desde el 3 de enero de este año, tras una incursión de fuerzas estadounidenses.

Dos días después de su captura, ambos se presentaron ante la Justicia en lo que constituyó su primera comparecencia en el proceso.

En los días recientes, la defensa volvió a la carga con un pedido formal ante la corte federal de Nueva York para que se desestimen los cargos, al tiempo que cuestionó los fundamentos esgrimidos por el gobierno estadounidense para justificar la salida del poder de Maduro.

Un escenario judicial en paralelo a un giro diplomático

Mientras el proceso judicial avanza en Nueva York, el gobierno venezolano impulsa un movimiento en el plano internacional que marca un cambio significativo en su relación con Estados Unidos.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que una delegación diplomática viajará a Washington para iniciar una nueva etapa de relaciones políticas y diplomáticas.

El anuncio fue realizado durante un encuentro con inversores internacionales en Caracas, donde la mandataria precisó que el objetivo es establecer un canal de diálogo sostenido entre ambos países.

Hacia una nueva etapa de relaciones bilaterales

Según lo informado, la delegación tendrá como misión sentar las bases de una relación de largo plazo, con un enfoque que combine aspectos políticos y económicos.

Entre los lineamientos planteados por Delcy Rodríguez se destacan:

Construcción de relaciones bilaterales estables

Definición de una agenda de cooperación clara

Fortalecimiento del diálogo político entre Caracas y Washington

Este movimiento se produce luego de que, el 5 de marzo, los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos acordaran reanudar formalmente las relaciones diplomáticas, tras años de tensiones y ruptura del vínculo.

Dos procesos simultáneos que redefinen el escenario

El caso de Nicolás Maduro se desarrolla así en un contexto dual: por un lado, un proceso judicial en Estados Unidos con acusaciones de extrema gravedad; por otro, un intento de recomposición diplomática impulsado desde Caracas.

La simultaneidad de ambos procesos introduce un elemento de complejidad en el escenario político y judicial, donde las decisiones que se adopten en uno y otro ámbito podrían tener implicancias cruzadas.