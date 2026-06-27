Irán denunció una "violación flagrante" del acuerdo tras los bombardeos de Estados Unidos

Irán denunció este sábado que los bombardeos realizados por Estados Unidos contra su territorio constituyen una "violación flagrante" del protocolo de acuerdo firmado entre ambos países a mediados de junio para reducir las tensiones en Medio Oriente.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní condenó los ataques aéreos ejecutados durante la noche del viernes contra distintos puntos de la costa sur del país y sostuvo que la ofensiva incumple el primer punto del entendimiento alcanzado con Washington.

La operación fue confirmada por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que informó que los objetivos fueron depósitos de misiles y drones, además de estaciones de radar ubicadas sobre la costa del Golfo Pérsico.

La respuesta de Estados Unidos

Según Washington, la ofensiva fue ordenada luego de que Irán lanzara un ataque con drones contra un buque mercante que navegaba por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo.

En un comunicado, el CENTCOM calificó el hecho como una "agresión injustificada contra la navegación comercial" y afirmó que representó una violación del alto el fuego vigente. En ese contexto, definió los bombardeos como una "respuesta contundente" para garantizar la seguridad del tránsito marítimo internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también responsabilizó a Teherán por la escalada y calificó el ataque con drones como una "violación estúpida" del acuerdo de alto el fuego.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance advirtió que su país responderá con firmeza ante cualquier nueva agresión.

"Irán firmó un acuerdo de alto el fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen desacuerdos sobre cómo se está aplicando el memorando de entendimiento, pueden levantar el teléfono. Pero la violencia será respondida con violencia", escribió el funcionario en la red social X.

Los ataques reavivaron la incertidumbre sobre la continuidad del acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán y volvieron a incrementar la tensión en Medio Oriente, en un contexto marcado por la disputa por el control del estrecho de Ormuz y la seguridad de la navegación internacional.