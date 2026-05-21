Israel deportó a 430 activistas tras un operativo en el Mediterráneo y crece la condena internacional

Israel deportó el jueves a aproximadamente 430 activistas internacionales que habían sido detenidos en el mar durante el último intento de la flotilla por romper el bloqueo naval israelí en Gaza, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores.

De acuerdo con la misma fuente, citada por el diario Times of Israel, la posición oficial del Gobierno fue contundente al reiterar que:

"Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza".

Esta declaración enmarca la decisión de proceder con las deportaciones, adoptada un día después de una serie de hechos que generaron una fuerte repercusión internacional y presiones diplomáticas sobre el Ejecutivo israelí.

La controversia por Itamar Ben Gvir y la reacción del primer ministro

El operativo de deportación ocurre en un contexto marcado por una controversia política interna de alto impacto. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, provocó indignación internacional tras difundirse un video en el que se lo ve burlándose de activistas detenidos.

Según lo reportado, los detenidos aparecían atados de manos y obligados a arrodillarse, mientras el ministro se grababa en actitud de burla.

El episodio generó una reacción inmediata del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien el miércoles declaró que había ordenado la deportación de los activistas de la flotilla "lo antes posible". Esta decisión se produjo tras reprender públicamente a Ben Gvir por lo que fue descrito como un video provocador.

El incidente no solo escaló dentro del debate político interno, sino que se convirtió rápidamente en un asunto de alcance internacional, con repercusiones diplomáticas significativas.

Condena internacional y presión diplomática

El video difundido por el ministro israelí desencadenó un amplio rechazo global. Según la información disponible, el hecho motivó:

30 países que emitieron enérgicas condenas, incluyendo varios europeos cuyos ciudadanos se encontraban entre los detenidos.

que emitieron enérgicas condenas, incluyendo varios europeos cuyos ciudadanos se encontraban entre los detenidos. Ocho países que convocaron a los embajadores de Israel para solicitar explicaciones y expresar su desaprobación formal.

que convocaron a los embajadores de Israel para solicitar explicaciones y expresar su desaprobación formal. Intervenciones diplomáticas incluso de aliados cercanos de Jerusalén, que expresaron su malestar por el episodio.

En ese contexto, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, manifestó su postura con firmeza. Costa se declaró:

"Consternado" por el trato hacia los miembros de la flotilla de ayuda humanitaria.

Además, calificó el comportamiento como:

"Totalmente inaceptable. Exigimos su liberación inmediata".

Estas declaraciones reflejan el nivel de tensión diplomática generado en torno al operativo y al manejo de los detenidos.

Situación de los detenidos y casos pendientes

Pese a la deportación generalizada de los activistas, no todos los casos fueron resueltos de la misma manera.

Una de las participantes, la ciudadana israelí Zohar Regev, continuaba detenida a la espera de una audiencia en el Tribunal de Primera Instancia de Ashkelon, según informó el grupo de defensa de los derechos legales Adalah.

Este caso individual se mantiene como un elemento pendiente dentro del conjunto del operativo, en contraste con la deportación masiva de los demás activistas.

Turquía organiza vuelos para la repatriación de los detenidos

En paralelo a las decisiones israelíes, Turquía anunció medidas logísticas para facilitar el retorno de los detenidos hacia sus países de origen.

Se informó que el país está enviando vuelos chárter para recoger a los activistas en el aeropuerto de Ramon, cerca de Eilat.

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, confirmó la operación y detalló que:

"Seguiremos defendiendo los derechos de nuestros ciudadanos y cumpliendo con nuestra responsabilidad humanitaria hacia la población civil de Gaza".

De acuerdo con los datos difundidos, la participación turca en la flotilla fue significativa:

78 ciudadanos turcos figuraban entre los participantes detenidos.

figuraban entre los participantes detenidos. Se organizaron tres vuelos especiales con capacidad para más de 400 pasajeros .

con capacidad para . Los vuelos partirían el jueves por la tarde y llegarían al aeropuerto de Estambul esa misma noche.

Un operativo con impacto político y diplomático global

La deportación de aproximadamente 430 activistas marca el cierre operativo inmediato de un episodio que combinó acción marítima, detenciones en el mar y una rápida escalada diplomática. La secuencia de decisiones del Gobierno israelí, las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, la intervención del primer ministro Benjamin Netanyahu y la controversia generada por Itamar Ben Gvir, se entrelazan con una respuesta internacional coordinada desde múltiples capitales.