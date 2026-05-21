Trump reaviva la tensión con Cuba y se muestra dispuesto a intervenir en la isla

La relación entre Estados Unidos y Cuba volvió a ingresar en una fase de máxima tensión luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara este jueves que estaría "encantado" de intervenir en la isla, en un contexto marcado por acusaciones formales contra Raúl Castro, movimientos militares en el Caribe y fuertes advertencias del gobierno cubano sobre el riesgo de una escalada regional.

Las declaraciones de Trump se produjeron ante reporteros en la Casa Blanca y estuvieron acompañadas de referencias explícitas a los intentos fallidos de administraciones anteriores por modificar la situación política en Cuba.

"Otros presidentes han analizado esto durante 50 ó 60 años, hacer algo", dijo Trump. "Y ahora parece que yo seré el que lo haga. Así que estaría encantado de hacerlo. Los cubanoestadounidenses pueden regresar y ayudar".

Las palabras del mandatario estadounidense consolidan una narrativa de endurecimiento hacia La Habana, en momentos en que Washington profundiza medidas diplomáticas, judiciales y militares consideradas por el gobierno cubano como parte de una estrategia de presión integral.

Una ofensiva política y militar sobre Cuba

El escenario bilateral se tensó aún más luego de que Estados Unidos acusara formalmente al líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, de estar vinculado con el derribo fatal de dos aviones por parte del ejército cubano hace 30 años.

La acusación reabrió un episodio histórico de enorme sensibilidad política y diplomática. En paralelo, Washington decidió enviar al Caribe al Grupo de Ataque del Portaaviones Nimitz, una medida interpretada como parte de una amplia campaña de presión contra Cuba.

La combinación de acusaciones judiciales y despliegue militar alimentó la percepción de una creciente confrontación entre ambos países, especialmente porque ocurre en simultáneo con declaraciones públicas de alto voltaje tanto desde Washington como desde La Habana.

Entre los elementos centrales de esta nueva escalada se destacan:

La acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de dos aeronaves hace tres décadas.

por el derribo de dos aeronaves hace tres décadas. El despliegue del Grupo de Ataque del Portaaviones Nimitz en el Caribe.

en el Caribe. Las declaraciones de Donald Trump , quien afirmó que estaría dispuesto a intervenir en Cuba.

, quien afirmó que estaría dispuesto a intervenir en Cuba. La postura del secretario de Estado Marco Rubio , quien descartó por ahora la posibilidad de un acuerdo negociado.

, quien descartó por ahora la posibilidad de un acuerdo negociado. Las advertencias del gobierno cubano sobre un eventual conflicto militar.

Marco Rubio y el cierre de la vía negociada

Antes de las declaraciones de Trump, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había señalado que la posibilidad de alcanzar un acuerdo negociado con Cuba es actualmente baja.

La afirmación de Rubio aportó otro elemento de dureza a la posición de Washington y dejó entrever que la administración estadounidense no observa condiciones inmediatas para una salida diplomática consensuada.

El mensaje también pareció alinearse con el aumento de presión sobre el gobierno cubano y con las decisiones adoptadas recientemente por Estados Unidos en materia política y militar.

La coincidencia temporal entre las declaraciones de Rubio y las expresiones de Trump refuerza la percepción de una estrategia coordinada dentro de la administración estadounidense, orientada a incrementar el aislamiento y la presión sobre La Habana.

La respuesta de Miguel Díaz-Canel

Desde Cuba, la reacción fue inmediata. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó la acusación formal contra Raúl Castro como una "maniobra política" carente de sustento jurídico.

Según expresó el mandatario cubano el miércoles, Washington "miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas pertenecientes a la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate".

Las declaraciones de Díaz-Canel buscaron desacreditar la acusación estadounidense y presentar el caso como parte de una estrategia política destinada a justificar nuevas acciones de presión contra Cuba.

El gobierno cubano sostuvo además que la narrativa impulsada desde Washington distorsiona los hechos ocurridos hace 30 años y forma parte de una campaña de confrontación más amplia.

Advertencias sobre un posible conflicto regional

La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Díaz-Canel advirtió a principios de esta semana que cualquier ataque militar de Estados Unidos contra Cuba provocaría "un baño de sangre con consecuencias incalculables".

El mandatario cubano aseguró además que una acción militar tendría un efecto devastador sobre la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe.

Sus palabras reflejan la preocupación del gobierno cubano ante el endurecimiento del discurso estadounidense y el despliegue militar en la región.

En ese contexto, las declaraciones de Trump sobre una eventual intervención adquieren una dimensión particularmente delicada, ya que se producen mientras ambas administraciones intercambian acusaciones directas y elevan el tono político.

Un conflicto con profundas raíces históricas

Las referencias de Trump a los intentos de "otros presidentes" durante "50 ó 60 años" evocan la larga y conflictiva relación entre Estados Unidos y Cuba.

El mandatario estadounidense se presentó como el posible líder capaz de concretar acciones que, según sus palabras, administraciones anteriores analizaron sin éxito durante décadas.

La mención a que "los cubanoestadounidenses pueden regresar y ayudar" añadió además un componente político y simbólico a su mensaje, en medio de una coyuntura marcada por fuertes tensiones diplomáticas y militares.