Keiko Fujimori toma ventaja en el balotaje presidencial de Perú, según los primeros resultados oficiales

Los primeros resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial en Perú muestran una ventaja de la candidata de derecha, Keiko Fujimori, sobre el postulante de izquierda, Roberto Sánchez.

Con el 40% de las mesas escrutadas, Fujimori obtiene el 52,66% de los votos, mientras que Sánchez alcanza el 47,33%, en una elección clave para definir el rumbo político de un país que atraviesa una prolongada crisis institucional.

Las encuestas anticipaban una definición ajustada

Horas antes de conocerse los primeros datos oficiales, los sondeos a boca de urna ya reflejaban una contienda extremadamente pareja.

La consultora Ipsos proyectó un 50,7% de los votos válidos para Fujimori frente al 49,3% para Sánchez. En tanto, la firma Datum estimó una diferencia aún menor: 50,53% contra 49,47%.

Ante esos números, Sánchez evitó dar por definida la elección.

"Nadie puede decir 'ya gané'", afirmó el candidato de Juntos por el Perú, al considerar que existía un "empate estadístico" y destacar el crecimiento de su espacio en Lima respecto de la primera vuelta.

Una jornada electoral sin incidentes

La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos destacó que la votación se desarrolló con normalidad en todo el territorio peruano.

El jefe de la delegación, el boliviano Víctor Rico, informó que los observadores recorrieron cerca de 300 centros de votación y calificó la jornada como "tranquila y en paz".

En la misma línea, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, rechazó cualquier versión sobre posibles irregularidades.

"Cualquier narrativa de fraude carece de sustento", sostuvo el funcionario, quien llamó a respetar los resultados oficiales y mantener la calma mientras continúa el escrutinio.

Lo que está en juego

Más de 27 millones de peruanos estuvieron habilitados para participar de una elección considerada crucial para la estabilidad del país.

Perú ha tenido ocho presidentes en la última década, un reflejo de la profunda crisis política que atraviesa desde hace años.

En la primera vuelta, Fujimori había sido la candidata más votada con poco más del 17% de los sufragios, seguida por Sánchez, que superó por escaso margen al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Por su parte, el presidente interino, José María Balcázar, pidió a los candidatos aceptar el resultado electoral.

"El perdedor debería ser hidalgo y reconocer al triunfador porque Perú necesita obras y no peleas", expresó tras emitir su voto.

Mientras avanza el conteo oficial, la atención permanece centrada en la evolución del escrutinio, en una elección que definirá quién conducirá los destinos del país en los próximos años.