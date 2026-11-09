La Fiscalía de Paraguay busca cómo abrir la bóveda oculta en la casa de Santiago Peña

La Fiscalía de Paraguay enfrenta un desafío inédito en el desarrollo de una investigación que involucra al expresidente Santiago Peña. Durante un allanamiento realizado en su residencia de verano, ubicada en la localidad de San Bernardino, los investigadores descubrieron una bóveda oculta detrás de una pared falsa, cuyo sofisticado sistema de seguridad impidió completar el acceso a su interior.

El compartimento cuenta con mecanismos de protección que, según medios locales, incluirían reconocimiento de iris. Durante el procedimiento, los agentes lograron abrir la primera puerta, pero no pudieron superar la segunda compuerta, que permanece cerrada y constituye actualmente uno de los principales obstáculos para avanzar con las actuaciones.

El fiscal Christian Benítez confirmó que el Ministerio Público se encuentra evaluando distintas alternativas para acceder al espacio. Entre las posibilidades que se analizan figura una detonación controlada, aunque su eventual implementación dependerá de la evaluación de especialistas en explosivos y seguridad.

El hallazgo se produjo en el contexto de una investigación por presuntas irregularidades financieras vinculadas a Ueno Bank, entidad de cuyo grupo controlador Santiago Peña fue accionista hasta 2025. La causa contempla posibles beneficios otorgados al banco mediante fondos públicos y créditos que habrían sido concedidos de manera irregular a empresas relacionadas con sus propietarios.

Una segunda compuerta que permanece cerrada

El descubrimiento de la bóveda en la residencia de San Bernardino abrió una nueva etapa dentro de las tareas investigativas. La estructura cuenta con un sistema de seguridad que no pudo ser completamente desactivado durante el allanamiento, lo que obligó a los investigadores a buscar mecanismos alternativos para ingresar.

Según lo informado, la primera puerta del compartimento pudo ser abierta, pero la segunda barrera continúa cerrada. La presencia de un sistema sofisticado, que incluiría reconocimiento de iris, plantea la posibilidad de que el acceso dependa de una autorización biométrica específica.

El fiscal Christian Benítez explicó que los investigadores trabajan para determinar cuál es la manera más adecuada de superar esa barrera sin comprometer la seguridad de la estructura.

La ubicación de la bóveda agrega una dificultad adicional. El compartimento se encuentra debajo de una piscina y en una zona elevada, condiciones que complican cualquier intervención directa.

Los investigadores sospechan que podría tratarse de una habitación de pánico, aunque esa hipótesis todavía forma parte de las averiguaciones y no fue confirmada.

Leticia Ocampos y el sistema biométrico

Entre las opciones que analiza el Ministerio Público se encuentra la posibilidad de trasladar a la ex primera dama, Leticia Ocampos, hasta la residencia de San Bernardino.

La alternativa consiste en comprobar si cuenta con autorización para ingresar a la bóveda mediante los sistemas biométricos instalados en el compartimento. La posibilidad fue mencionada por el diario paraguayo ABC.

Benítez explicó que esta opción podría resultar más sencilla que trasladar al propio Santiago Peña, quien permanece detenido y cuyo traslado hasta el lugar no está contemplado por el momento.

"Es una opción que estamos manejando. Creemos que es una posibilidad un poco más sencilla que un eventual traslado hasta el lugar del expresidente", señaló el fiscal. La eventual participación de Ocampos no implica, por ahora, que haya sido incorporada formalmente a la investigación. La Fiscalía mantiene reserva sobre otros aspectos de la causa y evitó adelantar si la ex primera dama será incluida en el expediente.

Leticia Ocampos

Además, Benítez indicó que los investigadores no descartan consultar a otros familiares para determinar si alguno puede colaborar con el procedimiento. Sin embargo, aclaró que los allegados no están obligados a prestar esa colaboración.

"Estamos en conversaciones para ver si esa es una posibilidad factible", sostuvo el funcionario judicial.

La detonación controlada, bajo evaluación de especialistas

Otra de las alternativas que se encuentra bajo análisis es recurrir a una detonación controlada para abrir la segunda compuerta de la bóveda. La medida no fue definida y su eventual aplicación dependerá de las recomendaciones de expertos en explosivos y seguridad. El Ministerio Público busca establecer si existe una manera segura de intervenir sobre la estructura sin generar riesgos.

Benítez aclaró que todavía no existe una postura concreta respecto de esta posibilidad. La decisión final será tomada a partir de las evaluaciones técnicas que se realicen. "Todavía no hay una postura concreta, pero sí estamos trabajando con personas que nos van a poder guiar para buscar la mejor manera de poder abrir esa segunda compuerta", explicó.

La Fiscalía considera así distintas vías para superar el obstáculo que representa el sistema de seguridad. Por un lado, analiza la posibilidad de utilizar una autorización biométrica de alguna persona vinculada a la residencia. Por otro, contempla una intervención técnica que podría incluir explosivos, siempre que los especialistas determinen que resulta segura.

La ubicación de la bóveda debajo de una piscina y en una zona elevada constituye otro factor que deberá ser considerado antes de avanzar con cualquier procedimiento.

La mansión

La causa contra Santiago Peña

El allanamiento de la residencia de verano del expresidente paraguayo se realizó en el marco de una investigación por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.

La Fiscalía informó que Santiago Peña es investigado por presuntamente haber favorecido con fondos públicos a Ueno Bank, entidad de cuyo grupo controlador fue accionista hasta 2025. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, el banco habría recibido depósitos de entidades públicas mientras otorgaba créditos irregulares a empresas vinculadas a sus propietarios.

La residencia de San Bernardino fue allanada dentro de la investigación por el colapso de Ueno Bank, que derivó en la destitución y detención del exmandatario. La propiedad tiene una valuación de US$ 2 millones y cuenta con 1.015 metros cuadrados construidos. Fue edificada entre 2024 y 2025 con financiamiento de Ueno.

En mayo de 2024, Peña recibió dos préstamos simultáneos de Ueno Bank por un total de 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a unos US$ 567.254.

Según la investigación, las cuotas mensuales de esos préstamos destinados a la construcción de la residencia eran seis veces superiores al salario que Peña percibía como jefe de Estado.

Los US$ 834 millones bajo revisión y la reserva de la Fiscalía

Otro de los aspectos centrales de la investigación está relacionado con los fondos públicos depositados en Ueno Bank. El fiscal Christian Benítez aclaró que los US$ 834 millones mencionados en las imputaciones contra Santiago Peña y el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, constituyen cifras provisorias y sujetas a revisión.

La Fiscalía mantiene reserva sobre otros aspectos de la causa y evitó brindar detalles adicionales sobre las medidas que podrían adoptarse en el marco de la investigación.

Tampoco adelantó si se realizarán eventuales allanamientos en la vivienda de Peña en Asunción.

Mientras las actuaciones continúan, el descubrimiento de la bóveda oculta en San Bernardino representa un nuevo punto de interés para los investigadores. La imposibilidad de abrir la segunda compuerta mantiene en evaluación distintas alternativas técnicas y la eventual colaboración de personas que podrían contar con acceso biométrico.

La decisión sobre cómo ingresar al compartimento dependerá de las evaluaciones que realice el Ministerio Público, en una causa que investiga presuntas irregularidades financieras, el uso de fondos públicos y el financiamiento de una propiedad vinculada al expresidente paraguayo.