La periodista de TN en EE.UU. dio positivo de Covid-19

“Esto dio positivo. Quiere decir que tuviste coronavirus, estuviste expuesta en el pasado y que desarrollaste los anticuerpos”. De esta manera, Nieves Zuberbühler, corresponal de TN en Nueva York, se enteró ante las cámaras que tuvo la enfermedad que tiene, prácticamente, al mundo entero en cuarentena. El hecho sucedió luego que la periodista se realizara un test rápido, en la ciudad que más muertos tiene el mundo por esta pandemia. Luego, ella contó que siempre se sintió en buen estado de salud, por lo que se ubicó dentro de los pacientes asintomáticos.

Ante la muestra de dos indicadores en el test, Zuberbühler decía que “el primero indica si una persona tiene el virus en el momento de realizarse el test, mientras el segundo lo que hace es detectar la presencia de los anticuerpos que una persona generó para intentar combatir el virus, esto indica que esa persona tuvo el virus en el pasado”. Entonces, cuando el profesional de salud le brindó el resultado, quedó en evidencia que la periodista tuvo la enfermedad pero generó sus propias defensas y se curó gracias a su sistema inmunológico.

Zuberbühler contó que “en ningún momento hubo malestar”. Sin embargo, también relató que su novio “se sintió mal”. Pero para la periodista, se trataba de una costumbre “hipocondríaca” de su pareja, ya que no tuvo los comunes síntomas del coronavirus en relación a la fiebre y las dificultades para respirar. “Cuándo a él le dió positivo, le dije que me iba a hacer el test para ver qué me daba a mí. La verdad que siempre me sentí perfecta, no mostré ningún tipo de síntoma”, afirmó Zuberbühler.

"Me deja tranquila que yo entré en cuarentena porque tuve contacto con otras personas que tuvieron el virus y fui muy cuidadosa y responsable. Si no hubiese así, hoy me sentiría muy mal”, dijo Zuberbühler sobre el virus que mató a una compañera de su trabajo, en Nueva York. “De una semana para la otra la ciudad cambió”, comentó en relación al comienzo del brote, hace poco más de un mes.

Zuberbühler se realizó el estudio en la clínica Hudson Medical, ubicada en el barrio de Tribeca, en Nueva York. Ella se sometió al test IgC e IgM, que realizan en esta ciudad y que es una de las más afectadas del mundo por el coronavirus.

Según los últimos datos de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, la ciudad de Nueva York tiene en este momento unos 193 mil casos positivos y unas 15.786 muertes. Mientras que en el Estado de Nueva York, la cifra asciende a 350 mil contagiados y un total de 22.619 fallecimientos.