Una nueva réplica de magnitud 5,1 sacudió Venezuela y elevó la tensión en Caracas

La emergencia provocada por el doble terremoto registrado en Venezuela el miércoles 24 de junio continúa generando preocupación. Este lunes, una nueva réplica de magnitud 5,1 volvió a sacudir al país caribeño, incrementando la tensión entre la población y los equipos de emergencia que permanecen desplegados en las zonas más afectadas.

El nuevo movimiento telúrico se produjo cinco días después del doble sismo y pasó a convertirse en la réplica número 431 registrada desde el inicio de la secuencia sísmica que mantiene en alerta a las autoridades y a los organismos encargados del monitoreo geológico.

La persistencia de las réplicas mantiene un escenario de incertidumbre, especialmente en las áreas donde continúan las tareas de asistencia y donde todavía existen edificaciones dañadas como consecuencia de los terremotos ocurridos días atrás.

Un temblor con epicentro cerca de Caracas

Según informaron los organismos sismológicos, la réplica de magnitud 5,1 tuvo su localización a 10 kilómetros del centro de Caracas.

Aunque las autoridades señalaron que no se reportaron nuevos daños de gravedad, el movimiento fue percibido con intensidad en distintos sectores de la capital venezolana.

El temblor provocó escenas de pánico entre los habitantes y también entre los equipos de emergencia que trabajan en edificios colapsados como consecuencia del doble terremoto registrado el pasado miércoles.

La cercanía del epicentro con la capital hizo que numerosas personas sintieran con fuerza el movimiento, en un contexto donde la población continúa bajo el impacto de los acontecimientos ocurridos días atrás.

El riesgo de nuevos derrumbes

Tras registrarse la nueva réplica, las autoridades recordaron que este tipo de movimientos son habituales después de un terremoto de gran magnitud.

En ese marco, insistieron en la necesidad de que la población adopte medidas preventivas y evite exponerse a situaciones de riesgo mientras continúan produciéndose movimientos sísmicos secundarios. Las autoridades solicitaron a los habitantes mantenerse alejados de las estructuras dañadas, debido a que persiste la posibilidad de que se produzcan nuevos derrumbes como consecuencia de las réplicas.

La recomendación busca reducir los riesgos para quienes permanecen en las zonas afectadas, especialmente en sectores donde los edificios presentan daños estructurales derivados del doble terremoto ocurrido el 24 de junio.

Un balance que continúa agravándose

Mientras la actividad sísmica persiste, también continúa actualizándose el balance de víctimas y personas afectadas por la tragedia.

De acuerdo con los datos recabados por el Gobierno venezolano, el número provisional de personas fallecidas ya superó las 1.400 víctimas fatales, reflejando la magnitud de la emergencia que atraviesa el país. A esa cifra se suma el reporte del sistema sanitario, que indica que los heridos superan las 3.100 personas, mientras que el impacto social también alcanza a miles de familias que perdieron sus viviendas o sufrieron las consecuencias directas del desastre.

El relevamiento oficial señala además que las familias damnificadas ya superan las 12.000 en toda la región afectada, una cifra que pone de manifiesto el alcance territorial de los efectos provocados por el doble terremoto y sus posteriores réplicas.

Un escenario marcado por la continuidad de las réplicas

La aparición de la réplica número 431 confirma que la actividad sísmica iniciada con el doble terremoto del pasado miércoles continúa activa y mantiene un escenario de permanente vigilancia por parte de los organismos especializados y los equipos de emergencia.

En ese contexto, las tareas de asistencia se desarrollan mientras persiste el riesgo asociado a nuevos movimientos del terreno y a posibles derrumbes en estructuras previamente dañadas.

La nueva réplica registrada este lunes volvió a poner de manifiesto que la emergencia iniciada con el doble terremoto del 24 de junio permanece vigente. Mientras los organismos especializados continúan monitoreando la actividad sísmica y las autoridades mantienen las recomendaciones preventivas para la población, el país sigue enfrentando las consecuencias de un desastre cuyo impacto continúa reflejándose tanto en la persistencia de los movimientos de tierra como en el elevado número de víctimas y familias afectadas.