Miles de personas marcharon en Madrid y pidieron elecciones anticipadas

Miles de personas marcharon este sábado por el centro de Madrid para reclamar la convocatoria de elecciones generales y cuestionar al Gobierno de Pedro Sánchez. La protesta fue convocada por Sociedad Civil Española (SCE) y contó con la participación de dirigentes del Partido Popular (PP) y Vox.

La movilización comenzó en la Plaza de Cibeles y recorrió distintas calles de la capital española hasta la zona de Moncloa. Los manifestantes llevaron banderas de España y expresaron consignas contra el presidente del Gobierno.

La cantidad de participantes fue uno de los puntos de diferencia entre los organizadores y las autoridades. Sociedad Civil Española estimó la asistencia en 180.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno la situó en torno a las 20.000.

Elecciones y reclamos por la situación de Ceuta

El principal reclamo de la marcha fue la convocatoria de elecciones generales anticipadas. La organización pidió que el decreto de convocatoria sea publicado antes del 15 de noviembre y planteó además otras demandas vinculadas con la situación de Ceuta y Melilla.

La crisis migratoria de Ceuta también ocupó un lugar central en la movilización. Entre las consignas de los convocantes apareció la expresión "invasión de Ceuta y Melilla", una formulación utilizada por los organizadores para describir la llegada de migrantes y que forma parte de su discurso político.

La situación en Ceuta se mantiene como uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno central y sectores de la oposición. En las últimas semanas se desarrollaron medidas de asistencia y alojamiento para las personas que permanecen en la ciudad, mientras continúan las gestiones relacionadas con los retornos a Marruecos.

La participación del PP y Vox

La protesta contó con la presencia de dirigentes de las principales fuerzas de la oposición de derecha. El líder de Vox, Santiago Abascal, participó de la marcha y volvió a reclamar la salida de Sánchez. También estuvo Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP, quien cuestionó la gestión del Ejecutivo.

Abascal utilizó durante la movilización el concepto de "invasión migratoria" para referirse a la situación de Ceuta y cuestionó la política del Gobierno. Sus declaraciones corresponden al posicionamiento de Vox sobre la crisis.

El PP también participó de la protesta y reclamó elecciones generales, aunque mantiene diferencias con Vox respecto de algunas de las propuestas incluidas en la convocatoria.

La movilización fue la segunda Marcha por la Dignidad organizada por Sociedad Civil Española. La convocatoria de este sábado tuvo como ejes la situación de Ceuta, la política migratoria y el reclamo de elecciones anticipadas.

Cuándo deberían celebrarse las próximas elecciones

Si no hay un adelanto electoral, las próximas elecciones generales españolas deben celebrarse antes de agosto de 2027. Por el momento, el Gobierno de Pedro Sánchez no anunció una convocatoria anticipada.

La protesta de Madrid busca precisamente ejercer presión para adelantar los comicios y plantea como fecha límite para la convocatoria el 15 de noviembre de 2026, de acuerdo con el planteo de los organizadores.

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