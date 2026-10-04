Murió una investigadora en Rusia y aislaron a casi 200 personas por un posible caso de peste

Las autoridades rusas investigan un incidente ocurrido en un laboratorio de Siberia que podría haber provocado la liberación de una sustancia peligrosa y la muerte de una trabajadora. Como medida preventiva, casi 200 personas quedaron bajo observación médica ante la sospecha de un posible contagio de peste.

El episodio tuvo lugar en el Instituto de Investigación Antiplagas de Shelekhov, cerca de la ciudad de Irkutsk, en el este de Rusia. La información fue difundida por autoridades citadas por CNN y el medio independiente ruso The Moscow Times.

El caso generó preocupación sanitaria, aunque las autoridades insistieron en que la situación epidemiológica de la región se mantiene estable y descartaron, por el momento, la existencia de un brote.

Qué ocurrió en el laboratorio de Siberia

Según informó Rospotrebnadzor, la agencia estatal rusa encargada de la vigilancia sanitaria, todavía no está claro qué sustancia se habría liberado durante el incidente.

El organismo comunicó que una trabajadora del laboratorio falleció después de ser diagnosticada con una neumonía de origen desconocido. En un comunicado, aseguró que «la situación sanitaria y epidemiológica en la región de Irkutsk, en las ciudades de Irkutsk y Shelekhov, es estable».

También indicó que se habían adoptado medidas especiales «en relación con el caso de un empleado del Instituto Antipeste de Irkutsk» y precisó que la paciente había recibido un diagnóstico de «neumonía de etiología o causa desconocida».

El jefe de la vecina república de Buriatia, Alexei Tsydenov, señaló que la mujer, de 28 años, habría fallecido posiblemente a causa de la peste, aunque descartó que exista un brote en la región.

Por su parte, el gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, llamó a la población a mantener la calma y anunció una reunión extraordinaria de la comisión regional antiepidémica junto con el responsable de la sanidad pública rusa.

Según explicó en una publicación en Telegram, el encuentro fue convocado por un «caso sospechoso de una infección particularmente peligrosa que afecta a un residente de la región».

De acuerdo con The Moscow Times, la investigadora les habría contado a los médicos que la atendieron que rompió accidentalmente un tubo de ensayo que contenía bacterias vivas mientras recolectaba muestras para su análisis.

La mujer fue hospitalizada el martes pasado en Shelekhov, cerca de Irkutsk, tras presentar síntomas de neumonía grave. Debido al deterioro de su estado de salud, fue conectada a un respirador artificial, pero falleció el jueves, según el reporte.

Mientras avanza la investigación para determinar qué ocurrió en el laboratorio y cuál fue la causa de la muerte, las autoridades mantienen bajo vigilancia médica a casi 200 personas y continúan con las medidas preventivas para evitar posibles contagios.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.