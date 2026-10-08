Nepal suspendió la búsqueda de más de 5.000 desaparecidos y hay malestar de las familias

El Gobierno de Nepal decidió suspender los operativos generales de búsqueda de las 5.285 personas que permanecen desaparecidas después de las devastadoras inundaciones ocurridas el 26 de agosto. La decisión fue anunciada 40 días después de la tragedia y generó indignación entre familiares que todavía esperan encontrar a sus seres queridos.

La catástrofe provocó al menos 1.455 muertos y dejó una extensa destrucción en distintas zonas del país. Las crecidas repentinas, que comenzaron cerca de la frontera con el Tíbet, arrasaron localidades enteras, destruyeron caminos y puentes y dejaron comunidades aisladas.

El escenario que enfrentan ahora las autoridades combina la necesidad de reconstruir las zonas afectadas con la incertidumbre que persiste alrededor de miles de personas cuyo paradero continúa sin conocerse. Para sus familias, el cierre de los operativos generales no representa necesariamente el final de la búsqueda, sino la aparición de una nueva y dolorosa posibilidad: que sus seres queridos no regresen.

La decisión gubernamental marca, de esta manera, un cambio de etapa en la respuesta frente a la emergencia. Después de más de un mes de tareas destinadas al rescate y la localización de personas, las autoridades consideran que los recursos deben concentrarse ahora en la recuperación de las comunidades devastadas.

Del rescate a la reconstrucción

El jefe del Centro Nacional de Operaciones de Emergencia, Phanindra Paudel, explicó que el país ingresó en una nueva fase después de las semanas dedicadas a las tareas de rescate.

"Estamos pasando de la fase de búsqueda y rescate a la de búsqueda y rehabilitación", señaló en declaraciones a Reuters.

Los datos oficiales permiten dimensionar el alcance de los operativos desplegados desde el comienzo de la emergencia:

1.455 muertos , como mínimo.

, como mínimo. 5.285 personas desaparecidas .

. 13.795 personas rescatadas .

. Entre los desaparecidos hay cientos de ciudadanos extranjeros .

. 12 proyectos hidroeléctricos fueron destruidos.

La emergencia también provocó graves daños en rutas, puentes, campos de cultivo y poblaciones, además de la destrucción de miles de viviendas.

Con los operativos generales suspendidos, el Gobierno plantea como prioridad restablecer los servicios básicos, reconstruir la infraestructura dañada y garantizar asistencia para las comunidades que perdieron sus viviendas.

La dimensión de los daños hace prever una recuperación que demandará miles de millones de dólares, según las estimaciones oficiales. La reconstrucción se convierte así en el nuevo eje de la respuesta estatal, mientras miles de familias permanecen a la espera de información sobre sus seres queridos.

Miles de familias enfrentan una incertidumbre sin cierre

La suspensión de las búsquedas abrió un nuevo conflicto para quienes todavía no tienen respuestas. Algunas familias cuestionaron que las autoridades reduzcan los operativos sin haber encontrado a sus seres queridos y sin contar con pruebas concluyentes sobre lo ocurrido.

La situación plantea una tensión particularmente difícil: mientras el Estado necesita trasladar recursos hacia la rehabilitación de las zonas afectadas, miles de personas todavía necesitan conocer el destino de familiares que permanecen desaparecidos.

Otras familias, después de más de un mes de incertidumbre, reconocieron que necesitan avanzar con trámites que les permitan reorganizar sus vidas. Pero para hacerlo enfrentan un obstáculo central: las personas desaparecidas todavía no fueron declaradas legalmente fallecidas.

La ausencia de esa documentación genera consecuencias concretas para los familiares, que encuentran dificultades para:

Cobrar seguros.

Acceder a compensaciones.

Resolver cuestiones bancarias.

Realizar trámites sucesorios.

Las autoridades comenzaron a evaluar mecanismos legales destinados a resolver esta situación, aunque todavía no existe una solución definitiva.

Funerales simbólicos y una esperanza que persiste

La incertidumbre también modificó la manera en que distintas comunidades afrontan la pérdida. Algunas familias realizaron funerales simbólicos sin haber recuperado los cuerpos de sus seres queridos.

Otras mantienen las fotografías de las personas desaparecidas y conservan la esperanza de recibir alguna noticia. La ausencia de certezas mantiene abierta una situación que impide establecer un desenlace definitivo para miles de hogares.

Esa esperanza se había fortalecido a comienzos de septiembre, cuando los equipos de rescate encontraron con vida a trabajadores atrapados en un túnel de un proyecto hidroeléctrico, varios días después de las inundaciones.

El hallazgo demostró que, incluso después de varios días, todavía podían producirse rescates inesperados. Ese antecedente alimentó las expectativas de las familias que continuaban esperando encontrar a sus seres queridos.

Sin embargo, con el paso de las semanas, las posibilidades de localizar sobrevivientes disminuyeron considerablemente.