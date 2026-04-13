"No le tengo miedo": León XIV respondió a Trump y reafirmó su llamado por la paz

Este lunes, en declaraciones formuladas ante periodistas a bordo del vuelo papal rumbo a Argelia, el Papa León XIV dejó una de las definiciones más contundentes de su mensaje reciente al referirse a Donald Trump y a su administración. Con una frase breve y de alto impacto, el Pontífice sostuvo: "No le tengo miedo a la administración Trump".

La expresión apareció en el marco de una respuesta más amplia, cuidadosamente centrada en el papel que, según remarcó, le corresponde como líder de la Iglesia. León XIV subrayó desde el inicio que no pretende ubicarse en el plano de la confrontación partidaria ni ingresar en una disputa personal o institucional con el exmandatario estadounidense.

«Creo que quienes lean esto podrán sacar sus propias conclusiones: no soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él», afirmó. La declaración marcó con claridad el eje de su postura: deslindar su palabra del debate político y reafirmar que sus intervenciones públicas se sostienen sobre el mensaje religioso y pastoral.

El Evangelio como eje del mensaje

A lo largo de su respuesta, León XIV insistió en varias oportunidades en que su voz pública no responde a intereses políticos sino al contenido del Evangelio. En ese sentido, remarcó: "Hablo del Evangelio, no soy un político", al tiempo que cuestionó el uso que, según indicó, algunas personas hacen del mensaje cristiano.

Entre sus frases más enfáticas, sostuvo que "no creo que se deba abusar del mensaje del Evangelio como lo están haciendo algunas personas", trazando así una línea argumental que pone el foco en la preservación del sentido espiritual y moral de ese mensaje.

El Papa volvió a insistir en la naturaleza de su misión y dejó en claro que no considera que su papel institucional esté ligado a la lógica de los gobiernos o las administraciones.

Puntos centrales de su definición:

No se considera un actor político

No desea entrar en un debate con Trump

Afirma hablar desde el Evangelio

Cuestiona el abuso del mensaje evangélico

Ratifica su prédica contra la guerra

Promueve el diálogo multilateral entre los Estados

La paz y el fin de las guerras

Más allá de la referencia puntual a Trump, el núcleo de la intervención de León XIV estuvo puesto en la búsqueda de la paz y en la necesidad de terminar con los conflictos armados. El Pontífice expresó: "Más bien, busquemos siempre la paz y pongamos fin a las guerras", una frase que condensó el tono general de sus declaraciones.

León XIV agregó que seguirá alzando la voz contra la guerra, con el objetivo de promover la paz y el diálogo multilateral entre los Estados, al que definió como el camino adecuado para alcanzar soluciones frente a los problemas internacionales.

Dentro de esa línea, señaló que la salida a los conflictos debe construirse mediante la búsqueda de una solución adecuada a los problemas, apoyada en la conversación entre países y en la cooperación diplomática. La mención al "diálogo multilateral entre los Estados" funcionó como uno de los conceptos más relevantes de su mensaje, al presentar una mirada orientada a la articulación internacional antes que a la confrontación.

El rol de la Iglesia y el sufrimiento global

En el tramo final de sus declaraciones, León XIV volvió a situar el mensaje de la Iglesia en el terreno espiritual y humanitario. Al citar la enseñanza evangélica, recordó: "bienaventurados los pacificadores", frase con la que reforzó la idea de que la Iglesia debe ser una voz activa en favor de la concordia.

El Papa reiteró que "no considero que mi papel sea el de un político" y que no tiene intención de entrar en una discusión con Trump, una idea que repitió como forma de dejar asentado el marco de su intervención. El cierre de su mensaje estuvo atravesado por una referencia al drama humano que, según expresó, domina la realidad internacional: "Hay demasiada gente que sufre en el mundo".

Esa última definición conectó toda su respuesta con una preocupación central: el sufrimiento de las personas afectadas por guerras y crisis, frente al cual el Pontífice ratificó que continuará elevando su voz en favor de la paz, el diálogo y el entendimiento entre los Estados.