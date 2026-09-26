Reino Unido advirtió que está preparado para defender militarmente las Malvinas

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó que su país está preparado para defender militarmente las Islas Malvinas ante un eventual ataque y sostuvo que la Argentina no cuenta actualmente con capacidad para tomar el archipiélago.

"Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las Falkland, y nosotros sí tenemos la capacidad de defenderlas", afirmó Streeting durante una entrevista con el diario británico The Sun. Consultado sobre si Londres podría proteger las islas ante un eventual despliegue de buques de guerra argentinos, respondió: "Sí".

El funcionario también cuestionó al presidente Javier Milei por sus reclamos sobre la soberanía del archipiélago y sostuvo que el planteo argentino forma parte de una posición que, según afirmó, el Reino Unido escucha desde hace décadas.

Streeting defendió además la postura británica respecto de los habitantes de las islas y sostuvo que la cuestión quedó resuelta después de la guerra de 1982. Esa interpretación corresponde a la posición del Gobierno británico.

Argentina, en cambio, sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y reclama la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido para resolver la disputa.

El reclamo por los recursos naturales

La tensión entre ambos países volvió a crecer en las últimas semanas a partir de los reclamos argentinos sobre las actividades vinculadas con la exploración y explotación de recursos naturales en las aguas circundantes a las islas.

A comienzos de septiembre, Streeting ya había señalado que el compromiso británico con las Malvinas era "absoluto e inamovible", después de un mensaje de Milei en el que el Presidente reiteró el reclamo argentino.

En ese contexto, Londres mantiene su posición de respaldo a la administración británica del archipiélago, mientras que la Argentina continúa reivindicando sus derechos soberanos sobre las islas.

Streeting también habló de Rusia

Durante la entrevista, el secretario de Defensa británico se refirió además al escenario internacional y sostuvo que el Reino Unido enfrenta un riesgo de guerra mayor que en cualquier otro momento de su vida.

Streeting identificó a Rusia y al presidente Vladimir Putin como la principal amenaza para el país y defendió la necesidad de incrementar la inversión en las Fuerzas Armadas para mantener la capacidad de disuasión británica.

El funcionario advirtió que, aunque considera que actualmente el Reino Unido cuenta con los recursos necesarios para garantizar su seguridad, esa situación podría modificarse en los próximos años si no aumenta la inversión en Defensa.

"Mientras hoy puedo decir con confianza que tenemos lo que necesitamos para mantener este país seguro, si nos quedáramos quietos no podría decir lo mismo dentro de cinco años", afirmó.

Streeting también defendió el incremento del presupuesto militar anunciado por el Gobierno británico y sostuvo que una mayor capacidad defensiva busca reducir el riesgo de un conflicto armado.

El funcionario asumió como secretario de Defensa el 20 de julio de 2026, después de haber ocupado la cartera de Salud y Asistencia Social.

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