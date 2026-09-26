Trump rechazó el plan de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que rechazó una propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y avanzar hacia una nueva instancia de negociaciones para intentar poner fin al conflicto en Medio Oriente.

"Hicieron una propuesta, pero la rechacé", respondió Trump ante periodistas en la Casa Blanca.

La iniciativa iraní contemplaba una hoja de ruta de siete días. Según explicó el canciller Abás Araqchi, Teherán transmitió el plan a Estados Unidos a través de Qatar y planteó que, si Washington cumplía determinadas condiciones, el paso marítimo podía quedar nuevamente habilitado dentro de una semana.

El esquema también incluía la reanudación de las conversaciones sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos de Irán. La propuesta se basaba en las condiciones contempladas en un memorándum de entendimiento alcanzado entre ambos países en junio.

Trump sostuvo que Teherán busca un acuerdo porque, según su interpretación, "están perdiendo terreno estrepitosamente". El mandatario estadounidense afirmó que está dispuesto a negociar, pero consideró que la propuesta presentada por Irán no era aceptable.

La propuesta de siete días

La iniciativa fue presentada públicamente por Araqchi durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, después de los contactos que mantuvo esta semana con Steve Witkoff, enviado especial de Trump para Medio Oriente.

El canciller iraní explicó que el plan establece una secuencia de pasos para reducir las hostilidades y permitir la reapertura del estrecho. "Irán ha transmitido a Estados Unidos, a través de Qatar, un plan concreto de siete días", señaló Araqchi.

Según el planteo iraní, una vez cumplidas las condiciones acordadas comenzaría el proceso para restablecer la navegación y retomar las conversaciones diplomáticas.

Por el momento, Trump descartó la iniciativa y las negociaciones permanecen sin un acuerdo que permita normalizar el tránsito por la estratégica vía marítima.

El conflicto por el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es una ruta estratégica para el transporte internacional de petróleo y gas y conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán. Las restricciones al tránsito por esa vía afectan el movimiento de hidrocarburos y generan presión sobre los mercados energéticos internacionales.

La disputa se desarrolla en el marco de un conflicto entre Estados Unidos e Irán que comenzó el 28 de febrero y que lleva casi siete meses, con consecuencias sobre el transporte marítimo y el suministro energético de la región.

La nueva propuesta diplomática surgió durante la Asamblea General de la ONU, mientras continúan los esfuerzos de mediación para encontrar una salida al conflicto.

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