Rusia y Ucrania intercambian ataques y hubo al menos 5 muertos

Al menos cinco personas murieron este sábado por ataques cruzados entre Rusia y Ucrania, al tiempo que otras dos resultaron heridas.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 645 drones ucranianos, que provocaron daños en zonas industriales y empresas ubicadas en la zona sur del país, de acuerdo a los datos brindados por el Ministerio de Defensa local.

Las autoridades precisaron que hubo tres víctimas fatales, mientras que otros dos ciudadanos resultaron heridos, todos ellos en el distrito Séversky, donde unos 26 mil usuarios se quedaron sin luz como consecuencia de destrozos en los cables de alta tensión a lo largo de la vía del tren.

Además, los ucranianos lanzaron un bombardeo contra la refinería de Ilsky, en la región rusa de Krasnodar, con una capacidad de 6,6 millones de toneladas anuales de petróleo, consignó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A causa del ataque se registró un incendio en el recinto de la planta, especificaron a través de un comunicado en Telegram.

Dos mujeres fallecidas en Ucrania

Los rusos bombardearon durante el viernes el territorio de sus oponentes con el lanzamiento de 173 drones y uno de los ataques provocó el fallecimiento de dos mujeres.

"Hoy, en Zaporiyia, hemos perdido a dos mujeres: Liudmila y Vasilina. Murieron sepultadas bajo los escombros de un edificio tras un ataque ruso", señaló el jefe de la administración regional Mijailo Semikin.