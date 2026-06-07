Terremoto de 7,8 grados sacudió Filipinas: al menos un muerto, edificios colapsados y alerta de tsunami en el Pacífico

Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió este domingo el sur de Filipinas y dejó al menos una persona fallecida y cuatro heridas, además de provocar el colapso de edificios y una amplia alerta de tsunami en distintos países del Pacífico.

Según los reportes preliminares, el epicentro del movimiento telúrico se localizó en el mar, a unos 24 kilómetros al oeste de la isla de Mindanao. La intensidad del sismo generó escenas de pánico en varias ciudades de la región y obligó a desplegar operativos de emergencia para asistir a la población afectada.

Tras el terremoto, el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico emitió advertencias para las costas de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea ante el riesgo de olas de gran magnitud.

La preocupación también alcanzó a Japón, donde las autoridades activaron alertas preventivas para gran parte de su litoral y estimaron la posible llegada de olas de hasta un metro de altura.

Las redes sociales se inundaron de imágenes y videos que reflejan la magnitud de los daños. En una de las grabaciones difundidas se observa el derrumbe de un centro comercial en el centro de Ciudad General Santos, mientras que otro registro muestra el colapso de un edificio escolar ante la mirada de vecinos que presenciaban la escena.

"¡Señor, realmente colapsó! El edificio realmente colapsó", se escucha exclamar a una persona en uno de los videos que circulan en plataformas digitales.

La situación más delicada se registra en Ciudad General Santos, donde los equipos de rescate trabajan intensamente entre los escombros en busca de posibles sobrevivientes.

"Hasta el momento hay un muerto y cuatro heridos. Es un reporte inicial", informó el sargento Robert Dagon, integrante de la Policía local, citado por la agencia AFP.

El uniformado confirmó además que varios edificios y viviendas sufrieron derrumbes a causa del fuerte movimiento sísmico.

Filipinas se encuentra ubicada sobre el denominado "Anillo de Fuego" del Pacífico, una extensa zona de intensa actividad sísmica y volcánica donde son frecuentes los terremotos y las erupciones.

Además de los fenómenos geológicos, el archipiélago enfrenta cada año el impacto de aproximadamente 20 tifones y tormentas tropicales, lo que lo convierte en uno de los países más expuestos a desastres naturales en el mundo.