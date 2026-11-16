Tragedia: una tigresa mató a un joven de 19 años durante la filmación de TikTok

Una grabación destinada a generar visualizaciones y repercusión en las redes sociales terminó con la muerte de un joven de 19 años en Pakistán. La víctima, identificada como Talha, trabajaba en una finca privada y fue atacada por una tigresa mientras se desarrollaba la filmación de un video para TikTok protagonizado por el reconocido creador de contenido Nouman Hassan.

El episodio ocurrió cuando el influencer llegó al establecimiento con el objetivo de producir material audiovisual para sus plataformas digitales. De acuerdo con la reconstrucción policial, Hassan solicitó que sacaran al gran felino de su jaula para incorporarlo a la escena que pretendía grabar.

Sin embargo, durante esa situación, la tigresa se abalanzó sobre el trabajador y le provocó heridas de extrema gravedad. La violencia del ataque generó una emergencia que obligó a trasladar al joven de manera urgente a un hospital cercano, donde recibió asistencia médica.

Pese a los esfuerzos realizados para atenderlo, Talha falleció mientras recibía atención médica, convirtiendo una producción destinada al entretenimiento digital en un episodio fatal. El caso provocó una fuerte repercusión por las circunstancias en las que se produjo el ataque, particularmente porque el animal había sido retirado de su jaula para participar de una grabación destinada a las redes sociales.

La intervención de las autoridades permitió reconstruir las circunstancias iniciales del hecho y abrió una investigación sobre las responsabilidades de las personas que participaron en la actividad desarrollada dentro de la finca.

19-YEAR-OLD FARMHOUSE WORKER KILLED BY TIGER DURING TIKTOK VIDEO SHOOT; CREATOR AND OWNER ARRESTED A 19-year-old farmhouse worker has died after being mauled by a tiger during a TikTok video shoot at a private wildlife-breeding facility in Lahore, Pakistan, raising serious questions about the handling of dangerous animals and the safety of workers. The victim, identified as Talha, was attacked on Wednesday, November 11, at a farmhouse in the Kahna area of Lahore, where TikToker Nauman Hassan had reportedly arranged to film a video involving the animal. Police said the tiger attacked Talha, leaving him critically injured. He was rushed to a private hospital, where he later died from his injuries. Investigators also uncovered an attempt to conceal the circumstances surrounding the tragedy by initially presenting the incident as a dog attack. A police investigation subsequently established that the teenager had been attacked by a tiger. The farmhouse owner, identified as Fayyaz, and TikToker Nauman Hassan were arrested in connection with the incident. Police said investigators were examining possible negligence, the legality of keeping the animal and the safety arrangements at the facility. The incident has also raised concerns about the farmhouse's wildlife breeding operations. Reports indicate that its breeding licence had expired in 2025. A separate account by Daily Pakistan stated that authorities seized 33 lions from the premises and arrested three individuals, although police reports published by Dawn confirmed two arrests and the confiscation of the tiger involved in the fatal attack. The Punjab Wildlife Department has taken custody of the animal, while investigations into the circumstances of Talha's death continue. The tragedy is a stark reminder that dangerous wild animals are not props for online entertainment. No TikTok video, social media engagement or pursuit of online popularity is worth putting human lives at risk. — AfrikTimes (@afriktimesint) November 13, 2026

La investigación policial y las detenciones

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la Policía de Lahore intervino en el establecimiento y dispuso la detención de Nouman Hassan y del propietario de la finca, identificado como Fayyaz.

Ambos quedaron imputados bajo la acusación de haber intentado ocultar las verdaderas circunstancias del episodio. Según la información de la investigación, inicialmente habrían declarado que el joven había sido atacado por un perro, una versión que posteriormente quedó cuestionada por los resultados de las pericias.

Los estudios realizados permitieron confirmar que las lesiones que presentaba Talha correspondían al ataque de un gran felino y no al de un perro, como se había manifestado en un primer momento. Esta diferencia entre la primera explicación brindada y los resultados de las investigaciones se convirtió en uno de los aspectos centrales de la causa. A partir de esos elementos, las autoridades avanzaron con las actuaciones judiciales y las detenciones de las dos personas vinculadas con el establecimiento y la producción del contenido.

La investigación busca determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer por qué se permitió retirar a un animal de esas características de su espacio de confinamiento para incorporarlo a una filmación. En ese contexto, la Policía de Lahore expresó un fuerte cuestionamiento a las prácticas que exponen a las personas a situaciones de peligro extremo para generar contenido destinado a las plataformas digitales.

"La pasión por TikTok no puede ser más importante que una vida humana", advirtió la fuerza policial en un comunicado oficial.

La declaración reflejó la gravedad con la que las autoridades abordaron el episodio y puso el foco en los riesgos asociados con la utilización de animales salvajes en producciones audiovisuales orientadas a conseguir repercusión en las redes sociales.

La tigresa quedó bajo custodia

Después del ataque, la tigresa involucrada en la muerte del joven fue puesta bajo custodia del Departamento de Vida Silvestre, organismo que intervino en el marco de las actuaciones relacionadas con el animal.

Mientras continúan las investigaciones, uno de los puntos que buscan esclarecer las autoridades es si la finca privada contaba con la habilitación legal correspondiente para alojar fauna exótica.

La situación del establecimiento también quedó bajo análisis para determinar si existió negligencia grave en los protocolos de seguridad y cuáles fueron las condiciones en las que se permitió manipular y trasladar al felino fuera de su jaula. La investigación contempla así dos dimensiones relacionadas con el episodio: por un lado, las circunstancias concretas en las que se produjo el ataque y las posibles responsabilidades de quienes participaron de la grabación; por otro, las condiciones legales y de seguridad bajo las cuales se mantenía al animal dentro de la propiedad privada.

La permanencia de grandes felinos en establecimientos particulares y su utilización en producciones audiovisuales quedaron en el centro de la atención a partir de este hecho, que terminó con la muerte de un trabajador de apenas 19 años.

Quién es Nouman Hassan, el influencer detenido

Nouman Hassan es un creador de contenido pakistaní que acumuló millones de seguidores en distintas redes sociales mediante publicaciones protagonizadas por animales salvajes, principalmente tigres y leones.

Su actividad digital se caracteriza por mostrar interacciones cercanas con grandes felinos, imágenes que forman parte del material con el que construyó su presencia en las plataformas y consiguió atraer la atención de una importante cantidad de usuarios. En su canal de YouTube, Hassan sostiene que su objetivo es "inspirar, educar y entretener sobre la vida silvestre", además de promover el cuidado de los animales.

Sin embargo, el contenido que publica también quedó bajo cuestionamiento por las características de algunas de sus producciones. En numerosos videos se lo observa manipulando grandes felinos y posando junto a ellos fuera de sus jaulas, sin que se adviertan medidas de contención visibles.

Esta modalidad de exposición de animales salvajes, que ya formaba parte de su material audiovisual, adquirió una dimensión diferente después de la muerte de Talha durante la filmación realizada en la finca privada.

El contraste entre el discurso que el influencer sostiene públicamente sobre la educación y el cuidado de la vida silvestre y las prácticas que aparecen en sus publicaciones volvió a quedar en el centro de la polémica.