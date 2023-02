Una directora prohibió celulares, piercings y noviazgos: Si no les gusta, busquen otro colegio

La directora de un colegio colombiano causó polémica por un discurso que se viralizó en las redes sociales. Dio un mensaje en el que prohibió celulares, piercings, pelos teñidos y noviazgos.

En el enérgico mensaje enfatizó que en la institución se encuentran prohibidos las piercings, los cabellos pintados y otros cortes de pelo. Las prohibiciones quedaron registradas en un manual de convivencia.

“No se aceptan estudiantes con celulares, no se aceptan estudiantes con cachucha (visera), con suéteres de todos los colores, con pelo largo, ni con pelo de todos los colores ni con piercings. La institución no responde por esos estudiantes”, agregó la directora.