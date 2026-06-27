Venezuela: ascienden a 1.430 los fallecidos tras los devastadores terremotos

La magnitud de la tragedia que atraviesa Venezuela continúa agravándose con el paso de las horas. El Gobierno venezolano comunicó durante la tarde que ya son 1.430 las personas fallecidas como consecuencia de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el miércoles, un desastre que dejó además miles de heridos, familias desplazadas y una creciente necesidad de asistencia humanitaria en las zonas más afectadas.

El nuevo balance oficial fue informado por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien confirmó el aumento en la cifra de víctimas fatales a través de declaraciones emitidas por el canal venezolano VTV.

"A esta hora estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida", expresó el funcionario.

Un escenario de emergencia con miles de heridos y familias desplazadas

Además del incremento en el número de fallecidos, las autoridades también actualizaron otros indicadores que reflejan el impacto del desastre.

El hermano de la presidenta Delcy Rodríguez informó que:

3.238 personas resultaron heridas.

Más de 3.100 familias permanecen alojadas en refugios.

Se realizaron más de 12.000 asistencias médicas en las zonas de la capital venezolana, Caracas, y en el estado de La Guaira.

Estas cifras evidencian la dimensión de una emergencia que continúa demandando importantes recursos sanitarios y de asistencia para atender a la población afectada por los dos movimientos sísmicos registrados el miércoles.

Argentina despliega un operativo de asistencia hacia Venezuela

En respuesta a la situación, el Gobierno nacional envió durante la tarde del viernes un avión con personal militar argentino hacia Venezuela para colaborar con las tareas de asistencia.

La aeronave partió desde la base de El Palomar con 26 militares a bordo.

Según detalló el vicero presidencial, Adrián Ravier, el operativo contempla el envío de personal especializado y equipamiento para atender la emergencia.

Entre los recursos destinados se encuentran:

Médicos emergentólogos.

Equipamiento médico completo.

Medicamentos.

Una ambulancia.

Enfermeros y auxiliares.

Un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros.

Un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina.

Una aeronave de Aerolíneas Argentinas destinada al traslado de personal y materiales.

El despliegue busca reforzar las tareas de asistencia sanitaria y logística en las áreas afectadas por los terremotos.

Ayuda humanitaria con insumos para los damnificados

Además del envío de personal especializado, el operativo argentino contempla el traslado de materiales destinados a asistir a quienes perdieron sus hogares o permanecen en centros de evacuación.

Entre los elementos enviados figuran:

134 carpas.

48 kits de cocina.

Colchones.

Camillas.

Equipos de aire acondicionado.

Estos recursos están destinados a fortalecer la atención de las personas afectadas por el desastre y mejorar las condiciones de alojamiento en los refugios habilitados para las familias desplazadas.

La respuesta internacional continúa creciendo

La emergencia movilizó también a numerosos países que comenzaron a enviar rescatistas para colaborar en las tareas de búsqueda y asistencia.

Durante esta semana arribaron equipos provenientes de:

El Salvador.

México.

República Dominicana.

Suiza.

Ecuador.

España.

Chile.

Colombia.

Países Bajos.

Italia.

Estados Unidos.

Asimismo, se espera que diez países más se sumen al operativo internacional de asistencia en los próximos días, ampliando el despliegue de recursos humanos y logísticos destinados a enfrentar la emergencia.

Crece el descontento entre la población afectada

Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia, también aumenta el malestar entre los habitantes de las zonas afectadas.

Tres días después de los dos terremotos, la ira y la impotencia de los venezolanos crecen debido a la falta de ayuda del gobierno, al que señalan como ausente en las labores de rescate.

En ese contexto, la llegada de equipos internacionales y de ayuda humanitaria adquiere una relevancia creciente frente a una emergencia que continúa dejando un saldo cada vez más dramático. Con 1.430 personas fallecidas, 3.238 heridos, más de 3.100 familias refugiadas y más de 12.000 asistencias médicas realizadas en Caracas y La Guaira, el país enfrenta una de las situaciones más críticas derivadas de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron su territorio el miércoles.