A 13 meses del crimen, la causa sería elevada a juicio

Al cumplirse un año y un mes del asesinato de Pablo Sebastián Chanampa, su familia volvió a manifestarse ayer por las principales calles de la ciudad pidiendo justicia.

Luego de agruparse en la plaza 25 de mayo, Mirtha Agüero, madre de Sebastián, marchó llevando consigo un megáfono por calle República hasta calle Junín, más precisamente, enfrente al edificio de la Fiscalía de Instrucción N° 1. Las personas que la acompañaron, que no eran muchas, llevaban consigo un pasacalle con el rostro de Pablo Sebastián y la leyenda de justicia.

“Otra vez, nos venimos a manifestar a salir a las calles pidiendo justicia, para que los homicidas de mi hijo no salgan más de la cárcel y reciban la condena que se merecen”, expresó en diálogo con LA UNIÓN , Mirtha, mamá del joven asesinado.

Asimismo, contó lo difícil que fue para la familia estas fechas: “Es muy doloroso, él no va a regresar más y no nos podemos acostumbrar a eso. La familia lo extraña, estas fiestas no son lo mismo, ya nada es igual. Mucho menos para sus hijos, mañana cumple años una de ellas”. Finalmente, Agüero comentó que, días atrás, se entrevistaron con la fiscal Jesica Miranda, quien les informó que, antes del 31 de diciembre, la causa por el homicidio de su hijo será elevada a juicio para que el año próximo sea juzgada en la Cámara Penal N° 3.