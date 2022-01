A 8 años de el alud de El Rodeo, las familias de las víctimas siguen reclamando justicia

El arrasador paso de agua y barro dejó una enorme secuela de muertos en la villa veraniega, y son esas, las víctimas que ya no están, por las que piden Justicia las víctimas que sobrevivieron al terrible alud de aquel 23 de Enero 2014.

El fatal fenómeno climático que arrasó las localidades de Siján y Saujil, en el departamento de Pomán, y terminó en la villa veraniega de El Rodeo, en Ambato, se constituye en un hecho que quedará por siempre en la memoria de los catamarqueños, particularmente de quienes vivieron ese hecho y hoy, tras haberlo sobrevivido, siguen levantando la voz por lo que pasó y se pudo evitar.

Hoy, al cumplirse ocho años, los familiares no realizarán actos en la villa veraniega pero sí dejan firme su reclamo e justicia y de celeridad en el juicio que están tramitando. Así lo dejan reflejado en el face oficial "Justicia para El Rodeo" desde donde indican que a lo largo de estos años y desde este medio ellos fueron detallando todo lo sucedido en el proceso judicial. "Las pruebas contundente que hay en el mismo y que no han sido valoradas, las evidentes violaciones a nuestro derecos al debido proceso legal y al derecho de defensa", marcaron en primer término.

Y en el punto de todas las pruebas no valoradas, refieren una en particular: "el reconocimiento del Estado catamarqueño de que el puente del Mástil debe ser demolido . Y es que este reconocimiento sólo puede tener fundamento en que dicho puente está mal diseñado y mal emplazado, ya que fue inaugurado tan sólo 3 años antes de la tragedia". Y se preguntan: "¿Porqué ni el fiscal Felzstyna, ni el Juez Acuña, ni los jueces de la Cámara en lo penal: Patricia Olmi, César M. Soria y Jorge Palacios la han valorado?. ¿Responde su actuación a su obligación de valorar la prueba conforme la sana crítica racional?. Es evidente que no".

Es por ello que sostienen que seguirán buscando Justicia, "porque es una tragedia que pudo evitarse y además porque el puente de El Mástil puede ocasionar otra tragedia que, también puede evitarse".

En la jornada de hoy y siempre, recordemos que las víctimas fatales son: Livio Adrián Álvarez (50), Graciela Contreras (51), Emiliano Álvarez (24), Darío Álvarez (14), Dora G. de Castiglione (60), María Luisa Castiglione (56), Carolina Sal, María Zulma Mendibe (39), Candelaria Diaz Mendibe (7), Dayana Ahumada (7), Agustina Ahumada (5), Romina Julieta Silva (27), Marcos Chasampi (80), Águeda Antonia Ochoa (47), Gladys Sandón (48). El cuerpo de Carolina Sal nunca fue encontrado.