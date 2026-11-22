A casi un mes del asesinato de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años cuyo cuerpo fue encontrado el 28 de octubre en un potrero ubicado a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, en el paraje El Malezal, departamento de Esquina, Corrientes, sus hijos volvieron a reclamar justicia y expresaron fuertes cuestionamientos sobre el desarrollo de la investigación. Adán y José manifestaron que no están convencidos de que las cinco personas detenidas sean las únicas responsables del crimen y sostuvieron que detrás del femicidio podría existir una trama más amplia, vinculada con situaciones que su madre intentaba denunciar.

Durante una entrevista con el programa Cámara del Crimen, de TN, los hermanos expusieron sus sospechas y dejaron en claro que consideran necesario profundizar las líneas investigativas. "Estamos totalmente seguros de que acá hay algo más grande detrás de todo esto que le pasó a mi mamá. Lo hicieron para cubrir algo", sostuvo uno de los jóvenes, al explicar por qué creen que el asesinato no debe analizarse como un hecho aislado.

Los hijos de Godoy también manifestaron su disconformidad con la Fiscalía y cuestionaron la falta de comunicación que tuvieron durante uno de los momentos centrales de la investigación: el hallazgo del cuerpo de su madre. Según relataron, no recibieron información oficial cuando se produjo el descubrimiento, el 28 de octubre, y se enteraron de lo sucedido a través de los medios de comunicación. "Nos enteramos por los medios", señalaron, al describir la situación que atravesaron.

Las denuncias de Nancy sobre la Escuela Rural N° 626

Uno de los aspectos que los hermanos consideran necesario investigar está relacionado con la situación de la Escuela Rural N° 626, establecimiento donde Nancy trabajaba como directora suplente y en el que había denunciado graves irregularidades.

La docente había dejado constancia por escrito de las condiciones en las que se encontraba la institución. En un informe presentado el 15 de agosto, describió un escenario de abandono que incluía la falta de agua potable, el deterioro de los baños, la suciedad y la ausencia de registros escolares posteriores a 2024.

En esa presentación también había cuestionado el desempeño de las autoridades anteriores y reclamado explicaciones sobre los fondos que debían destinarse al mantenimiento del edificio escolar. Se trataba de observaciones que Godoy había documentado formalmente y que, según sus hijos, formaban parte de las situaciones que ella les comentaba en el ámbito familiar.

Durante la entrevista, Adán y José confirmaron que su madre les había contado lo que ocurría en el establecimiento. También recordaron las tareas de limpieza que realizó para recuperar las instalaciones y permitir que los alumnos pudieran volver a tener clases.

"Mi mamá limpió todo con Rosa Leguizamón, que ahora está detenida", explicaron, al referirse a la mujer que actualmente se encuentra privada de la libertad en el marco de la causa. La referencia a esos trabajos de acondicionamiento volvió a colocar las condiciones de funcionamiento de la escuela en el centro de las preocupaciones expresadas por la familia.

Los cotos de caza y las sospechas sobre otras actividades en la zona

Las hipótesis planteadas por los hijos de Nancy no se limitaron a las irregularidades denunciadas en la escuela. También mencionaron la posibilidad de que el crimen pudiera estar relacionado con otras actividades que se desarrollaban en las inmediaciones, entre ellas el funcionamiento de cotos de caza cercanos a la estancia El Curupí.

Los jóvenes aclararon que no tienen certeza sobre la legalidad de esas actividades, pero insistieron en que no están dispuestos a descartar ninguna posibilidad mientras no se conozcan todos los detalles del asesinato.

"No sabemos si es ilegal, pero nosotros no descartamos ninguna hipótesis. Tenemos el abanico bien abierto, porque desconfiamos de todo el mundo", expresaron durante la entrevista. En esa misma línea, cuestionaron la posibilidad de que las cinco personas detenidas representen la totalidad de los involucrados en el hecho. Para los hermanos, existen interrogantes que todavía deben ser esclarecidos y consideran que no necesariamente todas las responsabilidades están identificadas.

"No creo que esta gente tenga la inteligencia para hacer todo este daño que le hicieron a mi mamá, todo el sufrimiento que le causaron, toda la tortura que le hicieron", plantearon. Sus declaraciones reflejaron la desconfianza que mantienen respecto de la reconstrucción de lo ocurrido y su convicción de que la investigación debe contemplar otras posibles participaciones.

El reclamo de reconocimiento en el Congreso de la Nación

En medio de los pedidos de justicia y de los cuestionamientos sobre la investigación, Adán y José también contaron que viajaron a Buenos Aires con el propósito de conseguir un reconocimiento público para su madre en el Congreso de la Nación.

Sin embargo, aseguraron que no pudieron ingresar al edificio ni obtener respuestas sobre el pedido que habían llevado adelante. El intento formó parte de las acciones que los familiares impulsaron para mantener presente el caso y reclamar que la muerte de Nancy no quede reducida únicamente a la calificación de femicidio.

Los hermanos remarcaron que continuarán con sus reclamos junto con sus otros hermanos y que no abandonarán la búsqueda de respuestas sobre las circunstancias que rodearon el asesinato.

"Vamos a seguir luchando con mis hermanos, porque esto no puede quedar así, como un femicidio y nada más", manifestaron.

La desaparición y el hallazgo del cuerpo

Nancy Godoy había sido vista por última vez el 7 de octubre, cuando se dirigía a la Escuela Rural N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, departamento de Esquina. Desde ese momento se desconocía su paradero, hasta que el 28 de octubre su cuerpo fue encontrado semisumergido en un potrero situado a unos 15 kilómetros del establecimiento educativo.

La autopsia preliminar determinó que la docente había sufrido una muerte extremadamente violenta. El examen estableció la presencia de múltiples lesiones punzocortantes y cortantes en distintas partes del cuerpo, algunas de las cuales habían sido provocadas cuando todavía se encontraba con vida.

La gravedad de las lesiones constituyó uno de los elementos centrales conocidos sobre las circunstancias del asesinato y del ataque que terminó con la vida de la docente.

Nuevas pruebas en la estancia El Curupí

El 7 de noviembre, durante un nuevo operativo realizado en la estancia El Curupí, los investigadores identificaron el lugar donde habría ocurrido el ataque contra Godoy. El sector fue localizado a unos 10 metros del sitio en el que anteriormente había sido encontrado el cuerpo.

Durante ese procedimiento se hallaron distintos elementos que ahora deberán ser sometidos a peritajes para determinar su relación con el crimen. Entre ellos se encontraban una prenda de vestir con cortes, una mano humana y cabellos que podrían pertenecer a la víctima.

La procedencia y el significado de esos elementos deberán establecerse mediante los estudios correspondientes. Por el momento, forman parte del material recolectado durante las tareas investigativas desarrolladas en el establecimiento rural.

Otro elemento incorporado a la investigación surgió del análisis del teléfono celular de Nancy. Entre los registros encontrados apareció una selfie fechada el 10 de octubre, una imagen que podría contribuir a establecer cuándo fue asesinada. Ese registro adquirió relevancia porque puede ayudar a precisar la cronología de los últimos días de la docente.

Los cinco detenidos y las imputaciones en la causa

Por el asesinato de Nancy Godoy hay cinco personas detenidas, con distintas imputaciones de acuerdo con el grado de responsabilidad que se les atribuye dentro de la investigación.

La situación procesal de los acusados es la siguiente:

Ireneo Antonio Zarza: capataz de la estancia, está acusado como coautor de femicidio.

Felipe Sandoval: fue imputado por femicidio.

Nahuel Rojas: también fue imputado por femicidio.

Rosa Leguizamón: fue acusada de homicidio simple.

Ernesto Ezequiel Bordón: está imputado por falso testimonio.

Las cinco detenciones constituyen, hasta el momento, el cuadro de personas alcanzadas por las imputaciones en la causa. Sin embargo, los hijos de la docente consideran que todavía existen aspectos fundamentales por esclarecer y no descartan que otras personas puedan haber participado de alguna manera en el hecho.

A casi un mes del crimen, el reclamo de Adán y José mantiene en primer plano las denuncias que Nancy había realizado sobre la Escuela Rural N° 626, las condiciones de la estancia El Curupí, las pruebas encontradas durante los operativos y las circunstancias de su desaparición y muerte. Mientras la investigación cuenta con cinco detenidos y distintos elementos pendientes de peritajes, sus hijos insisten en que se profundicen todas las hipótesis y se determine si detrás del asesinato existieron otros motivos o responsabilidades que todavía no salieron a la luz.