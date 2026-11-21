Tres personas fueron aprehendidas en la ciudad Capital luego de una persecución policial iniciada tras un hecho delictivo en una farmacia. Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron ocho perfumes y secuestraron dos armas de fuego que estaban en el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos.

El episodio fue advertido a través del SAE-911, que informó a efectivos de la Comisaría Quinta sobre daños en la vidriera de una farmacia ubicada en la intersección de la calle General Roca y avenida Ahumada y Barros. Según el reporte, los presuntos autores habrían roto el vidrio para cometer un ilícito y luego escaparon en un automóvil Fiat Uno de color verde.

Con las características aportadas, los policías ampliaron los recorridos y localizaron el vehículo en las inmediaciones. Al advertir la presencia de la unidad móvil, sus ocupantes emprendieron nuevamente la fuga, lo que dio inicio a una persecución.

El operativo finalizó en el pasaje La Amistad, donde los ocupantes abandonaron el automóvil e intentaron continuar la huida a pie. Sin embargo, fueron interceptados a pocos metros.

Los efectivos aprehendieron a una mujer de apellido Brizuela, de 30 años, y a dos hombres de apellidos Pérez, de 30, y Brizuela, de 37.

Además, recuperaron ocho perfumes que quedaron en calidad de secuestro. También incautaron el Fiat Uno y dos armas de fuego que se encontraban en su interior: una pistola Browning calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38.

Los tres sospechosos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que impartió las medidas correspondientes para avanzar con la investigación.