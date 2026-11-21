Durante la tarde de este viernes se llevó adelante un operativo preventivo de control vehicular en Valle Viejo, en el marco de un trabajo coordinado entre la Dirección Provincial de Seguridad Vial (DPSV), efectivos de la Policía de la Provincia y personal de la Municipalidad de Valle Viejo.

El despliegue tuvo lugar sobre avenida Circunvalación, uno de los corredores viales del Valle Central, y tuvo como objetivo reforzar las tareas de prevención, fiscalización y control de los vehículos que circulan por la zona.

A lo largo del procedimiento, los agentes fiscalizaron un total de 696 vehículos, con verificaciones centradas en el cumplimiento de las condiciones necesarias para una circulación segura. La intervención contempló tanto la revisión de la documentación obligatoria como el estado de seguridad de los rodados.

Además, se realizaron pruebas de alcoholemia a los conductores que transitaban por el sector, como parte de las medidas destinadas a detectar posibles incumplimientos de las normas de tránsito.

Seis vehículos fueron trasladados al corralón

Como resultado de las fiscalizaciones, las autoridades dispusieron la retención preventiva de seis vehículos por distintas irregularidades detectadas durante los controles.

Cinco de ellos fueron motocicletas cuyos conductores no contaban con la documentación reglamentaria exigida para circular. A estos casos se sumó un automóvil cuyo conductor registró un resultado positivo en el test de alcoholemia, con una medición de 0,60 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

Ante las infracciones constatadas, se resolvió el traslado de las seis unidades al corralón correspondiente, donde quedaron alojadas luego de la intervención de los organismos participantes.

La importancia de la prevención y el cumplimiento de las normas

El procedimiento fue llevado adelante de manera articulada por la Dirección Provincial de Seguridad Vial, efectivos policiales de la jurisdicción y trabajadores de la Municipalidad de Valle Viejo. La participación conjunta de los distintos organismos permitió desarrollar controles sobre un importante volumen de vehículos en uno de los principales corredores viales del Valle Central.

Desde la Dirección Provincial de Seguridad Vial aprovecharon la intervención para reiterar el llamado a los conductores a respetar las disposiciones vigentes y mantener las condiciones necesarias para circular de manera segura.

En ese sentido, recordaron la importancia de contar con toda la documentación obligatoria, respetar las normas de tránsito y no conducir bajo los efectos del alcohol.