En el marco de los recorridos preventivos que realiza el personal policial, efectivos de la Comisaría Décima Tercera llevaron adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre de 38 años y el secuestro de un motor de motocicleta que contaba con un requerimiento judicial.

El hecho ocurrió hoy, alrededor de las 10:00, cuando los uniformados realizaban tareas de prevención sobre avenida Sagrada Familia, en el tramo comprendido entre las calles Los Peregrinos y Los Promesantes. Durante ese recorrido, los policías identificaron a un hombre de apellido Córdoba, de 38 años de edad.

En esas circunstancias, los efectivos habrían observado que el sujeto transportaba una bolsa que contenía un motor de motocicleta. Al ser consultado sobre el elemento, no pudo acreditar su legítima propiedad ni tampoco justificar su procedencia, situación que motivó la correspondiente verificación policial.

El sistema SAE-911 permitió confirmar el requerimiento judicial

Ante la falta de documentación que respaldara la tenencia del motor, los uniformados realizaron una consulta en el sistema informático del SAE-911, mediante el cual lograron establecer que el elemento registraba un requerimiento judicial vigente.

De acuerdo con la información obtenida durante la consulta, el pedido había sido solicitado por la Unidad Judicial N° 8, en relación con la sustracción del motor de motocicleta.

El hombre quedó alojado en una dependencia policial

Como consecuencia del procedimiento, el personal interviniente avanzó con la aprehensión de Córdoba, quien fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Por otra parte, tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para continuar con las actuaciones.