Un siniestro vial registrado durante la tarde de ayer generó la intervención de efectivos policiales y personal de salud en la ciudad de Andalgalá, departamento homónimo. El hecho ocurrió aproximadamente a las 18:30, en la intersección de las calles San Martín y Dr. E. Colombres, donde dos motocicletas protagonizaron una colisión cuyas circunstancias todavía son materia de investigación.

De acuerdo con la información suministrada, en el episodio estuvieron involucrados dos rodados de 110 centímetros cúbicos. Por un lado, una motocicleta Gilera Smash 110 cc., de colores rojo y negro, en la que se desplazaban Anyelen Olea, de 20 años, y Zamira Olea, de 18. Por otro, una motocicleta Mondial 110 cc., conducida por un adolescente de 16 años.

Por razones que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron en el mencionado cruce de calles. Hasta el momento, no se precisaron las circunstancias que provocaron el impacto, por lo que las actuaciones correspondientes quedaron bajo intervención de las autoridades judiciales competentes.

Asistencia médica y traslado a la Capital

Como consecuencia de la colisión, los ocupantes de ambos rodados sufrieron lesiones, por lo que fue necesaria la intervención de profesionales de la salud del Hospital Zonal.

Los facultativos médicos brindaron asistencia a las personas involucradas y, posteriormente, dispusieron el traslado de Zamira Olea, de 18 años, hacia el Hospital San Juan Bautista de la Capital. La derivación se realizó luego de la atención inicial recibida en el centro sanitario de Andalgalá.

La situación de la joven motivó su traslado al principal centro asistencial mencionado en la información oficial, mientras que el episodio requirió la intervención de las fuerzas de seguridad para avanzar con las actuaciones de rigor.

Intervención policial y actuaciones judiciales

En el lugar y en el marco de las actuaciones posteriores intervinieron efectivos de la Comisaría Departamental Andalgalá, quienes quedaron a cargo de labrar las actuaciones correspondientes para documentar lo sucedido.

El procedimiento se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, organismo desde el cual se impartieron las medidas que deberán cumplimentarse en relación con el siniestro.