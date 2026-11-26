El juez federal Daniel Rafecas resolvió convocar a prestar declaración indagatoria a Mariano Fazio, actual vicario auxiliar del Opus Dei a nivel mundial y segundo en la jerarquía de la organización religiosa, en el marco de una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre.

La medida también alcanza a otros dos sacerdotes que ocuparon responsabilidades directivas en la Argentina: Gabriel Dondo Lascano, exresponsable de la Sección de Mujeres de la prelatura en el país, y Víctor Urrestarazu Villarroel, quien sucedió a Fazio en el gobierno regional de la institución y posteriormente estuvo al frente de la delegación de Paraguay.

La decisión quedó plasmada en una resolución de 17 páginas firmada este miércoles, a la que tuvo acceso Infobae, y se circunscribe específicamente a la situación denunciada por una mujer identificada en el expediente mediante las iniciales M.I.E.

La denunciante ingresó al Opus Dei durante su adolescencia y permaneció en la organización hasta marzo de 2015. Durante aproximadamente tres décadas se desempeñó como numeraria auxiliar en diferentes residencias y centros de formación, tanto en la Argentina como en el exterior.

Según su relato, durante ese período habría estado sometida a extensas jornadas de trabajo, restricciones para disponer de sus ingresos y condicionamientos relacionados con sus vínculos familiares, decisiones personales y posibilidades de abandonar la institución.

Las indagatorias habían sido solicitadas por el fiscal federal Eduardo Taiano y los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, en agosto de 2024 y junio de 2025. En paralelo, Rafecas ordenó formar un incidente para determinar si continúa vigente la acción penal respecto de Carlos María Edmundo Nannei y Patricio Carlos Olmos Newton, otros dos antiguos vicarios regionales cuya indagatoria también había sido solicitada por los acusadores.

Rechazo de las acusaciones y disposición a colaborar

Tras conocerse la resolución judicial, la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei difundió un comunicado en el que rechazó el encuadre penal de los hechos investigados.

La institución negó que los sacerdotes convocados hubieran tenido una vinculación concreta con la denunciante y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades judiciales.

De esta manera, la decisión de Rafecas abrió una nueva instancia en una investigación que involucra a integrantes de diferentes niveles de responsabilidad dentro de la organización religiosa y que tiene como eje las condiciones en las que habrían trabajado y vivido mujeres incorporadas como numerarias auxiliares.

Una investigación iniciada en 2022

Las actuaciones judiciales comenzaron el 12 de septiembre de 2022, a partir de una denuncia presentada ante la PROTEX por presuntas situaciones de explotación de niñas y adolescentes que, entre 1974 y 2015, habrían sido incorporadas a distintos establecimientos vinculados con el Opus Dei.

Según aquella presentación, las jóvenes provenían mayoritariamente de hogares de escasos recursos y, en numerosos casos, eran migrantes. La hipótesis denunciada sostenía que eran reclutadas para incorporarse posteriormente a la organización como numerarias auxiliares, categoría bajo la cual se les encomendaba dedicar su vida a realizar tareas domésticas en favor de otros integrantes de la institución.

La investigación preliminar permitió identificar a al menos 44 mujeres que, de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, habrían atravesado condiciones de explotación.

Los investigadores reunieron información sobre las modalidades de ingreso, los traslados entre residencias, las jornadas laborales y las denuncias relacionadas con la falta de salarios, vacaciones y otros derechos laborales.

El 9 de junio de 2023, ante la posibilidad de que las conductas denunciadas constituyeran delitos contemplados en los artículos 140 y 145 bis del Código Penal, relativos a la reducción a la servidumbre y la trata de personas, la PROTEX remitió las actuaciones a la Cámara Federal porteña.

Luego del correspondiente sorteo, el expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 3, a cargo de Rafecas, quien inicialmente delegó la instrucción en la fiscalía de Taiano.

Las declaraciones en Cámara Gesell y los obstáculos por prescripción

Entre las medidas probatorias producidas durante la investigación se destacaron las declaraciones testimoniales realizadas mediante el dispositivo de Cámara Gesell de cuatro antiguas numerarias auxiliares.

La selección de esos casos estuvo relacionada con las modificaciones que experimentó la legislación penal argentina durante el período investigado. Hasta 2008, las conductas denunciadas podían quedar comprendidas bajo la figura de reducción a la servidumbre. Posteriormente, con la sanción de la Ley 26.364, se incorporó el delito de trata de personas, cuya regulación fue modificada por la Ley 26.842.

Las cuatro mujeres que prestaron declaración habían permanecido en el Opus Dei después de la entrada en vigencia de aquella primera norma. Sin embargo, los fiscales advirtieron que tres de las situaciones presentaban dificultades relacionadas con el plazo máximo de prescripción de doce años establecido por el Código Penal.

En un dictamen del 21 de agosto de 2024, los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que los casos de G.N.M., E.M.M. y A.B.D. enfrentaban obstáculos para continuar con la acción penal debido al tiempo transcurrido. En ese documento indicaron que había pasado un período superior a los doce años, límite legal máximo previsto en el artículo 62 del Código Penal de la Nación.

Por ese motivo, cuando solicitaron las primeras declaraciones indagatorias, los acusadores circunscribieron las imputaciones al caso de M.I.E., quien había abandonado la institución en marzo de 2015.

El recorrido de la denunciante

Uno de los aspectos centrales de la resolución de Rafecas es la reconstrucción del recorrido personal de M.I.E. desde su llegada a la Argentina, cuando tenía 16 años, acompañada por su hermana y una numeraria del Opus Dei.

La adolescente pretendía instalarse en Bella Vista, donde residía una tía, y completar sus estudios secundarios. Durante el viaje, una integrante de la organización habría solicitado sus datos personales y le ofrecido un lugar para estudiar. Aunque inicialmente decidió retirarse del primer establecimiento al que había ingresado, posteriormente recibió nuevas propuestas para continuar su formación.

Así llegó a Los Aleros, una residencia ubicada en el barrio porteño de Belgrano. Allí, según su declaración, le mostraron folletos de un instituto educativo y le indicaron que podría obtener un título relacionado con la hotelería. Sin embargo, aseguró que transcurrieron varios meses sin que pudiera comenzar los estudios prometidos. Cuando volvió a consultar por esa posibilidad, le respondieron que había superado la edad de ingreso.

En su testimonio describió jornadas que comenzaban a las seis de la mañana con tareas de limpieza, seguidas por la oración, la misa y el desayuno. Posteriormente debía ocuparse de trabajos en lavandería, cocina y planchado, bajo tiempos y procedimientos específicos.

Después del almuerzo continuaba con el acondicionamiento del establecimiento y los preparativos para la cena. La mujer describió Los Aleros como un lugar donde se enseñaban trabajos domésticos que, al mismo tiempo, debían realizar las propias adolescentes.

Más adelante fue trasladada a La Ciudadela, una residencia universitaria en la que también desarrollaba tareas domésticas. Aunque manifestó que allí tenía cierto margen de independencia, aseguró que no podía disponer libremente de la remuneración que recibía.

«Pero la administradora no nos daba el sueldo, nos decía que ella nos lo guardaba porque nos podían robar», relató, según la transcripción incorporada a la resolución.

Responsabilidades crecientes, problemas de salud y traslado a Roma

Durante su permanencia en La Ciudadela, M.I.E. comenzó a asistir a un establecimiento para aprender mecanografía. Paralelamente, mantuvo conversaciones con integrantes del Opus Dei sobre su vocación y la posibilidad de incorporarse formalmente a la prelatura.

«Me convencieron con tantas charlas y pedí la admisión en el Opus Dei», expresó en su declaración. Con el paso de los años fue destinada a diferentes residencias y centros educativos. En Laya, según su relato, acumuló responsabilidades como instructora en los sectores de planchado, lavandería y tintorería, además de cubrir funciones en la portería.

La denunciante describió un incremento considerable de las tareas y manifestó que comenzó a experimentar problemas físicos. «Había 5 veces más trabajo, me pusieron de instructora, planchero, lavadero, tintorería y además tenía que cubrir portería. Me empecé a sentir muy mal, me dolía todo, hasta la planta de los pies», recordó.

Relacionó esas condiciones con un deterioro de su salud y un cuadro depresivo por el que recibió atención psiquiátrica. Posteriormente estuvo en el instituto identificado en las actuaciones como ICES/ICIED, dedicado a la formación de jóvenes en tareas domésticas, donde permaneció durante tres años como instructora.

De acuerdo con su declaración, ingresaban menores de 15 años que, además de recibir clases, realizaban actividades de limpieza, lavado de vajilla y planchado bajo la supervisión de otras mujeres.

En 1993 fue trasladada a Roma, una decisión que, según recordó, le comunicaron como un privilegio por haber sido elegida por el prelado. Sobre las condiciones de trabajo en la residencia italiana, sostuvo que las jornadas se extendían desde las seis de la mañana hasta las 21.30, sin tiempo suficiente para otras actividades.

Alrededor del año 2000 regresó a la Argentina y fue destinada a Ailén, donde funcionaba la administración de la asesoría central de la Sección de Mujeres.

Su último destino fue Torrealta, una residencia donde, según describió, vivían cerca de treinta numerarias auxiliares encargadas de realizar tareas domésticas en establecimientos destinados a varones. También denunció que decisiones personales, como visitar a sus padres o destinar parte del dinero que percibía para ayudarlos económicamente, debían contar con autorización de las autoridades de la organización.

«Quería ir a ver a mis padres después de 5 años, pero tenía que pedir permiso. Cuando finalmente fui, ya no quería volver», manifestó.

En marzo de 2015, después de viajar a Bolivia para reencontrarse con sus familiares, decidió no regresar al Opus Dei.

Qué responsabilidades atribuye la investigación a los sacerdotes

El 4 de octubre de 2024, después de recibir el primer pedido de indagatorias de la fiscalía y la adhesión de la querella, representada por el abogado Sebastián Sal, Rafecas reasumió la instrucción del expediente y ordenó nuevas medidas probatorias.

Entre los objetivos de esa etapa estuvieron establecer los períodos durante los cuales los investigados ocuparon cargos jerárquicos, las funciones que desempeñaban, la composición de los órganos de gobierno regionales y el recorrido de M.I.E. por las diferentes residencias.

En junio de 2025, el Ministerio Público Fiscal reiteró su solicitud e incorporó a Mariano Fazio, cuya convocatoria también había sido requerida por la querella. Al fundamentar la decisión, Rafecas explicó que la declaración indagatoria constituye el primer acto de defensa material, mediante el cual el imputado conoce formalmente los hechos y las pruebas existentes en su contra y tiene la posibilidad de ejercer su derecho a ser oído.

El magistrado aclaró que debía verificar la existencia de elementos objetivos suficientes para sostener el estado de sospecha requerido por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.

La investigación quedó delimitada a la presunta reducción y mantenimiento de M.I.E. en condiciones de servidumbre en los centros del Opus Dei donde residió en la Argentina, desde su ingreso a Los Aleros, entre 1984 y 1985, hasta su salida de Torrealta en marzo de 2015. Desde mayo de 2008, la hipótesis también comprende el presunto acogimiento y traslado de la mujer entre los centros Torrealta y Laya con fines de explotación laboral.

Rafecas sostuvo que durante ese período habría realizado tareas domésticas permanentes, en jornadas extensas y sin descanso efectivo, sin disponer de sus ingresos y con restricciones en sus comunicaciones y vínculos familiares.

El juez también señaló que su vida personal y su salud habrían quedado sujetas a decisiones ajenas y que las conductas investigadas podrían haberse desarrollado aprovechando su situación de vulnerabilidad, su condición de migrante, su precariedad económica, su ingreso a la institución durante la adolescencia y su alejamiento de la familia.

Asimismo, destacó el progresivo deterioro de su salud física y psíquica, con un cuadro depresivo que habría sido abordado mediante medicación psiquiátrica, sin que se modificaran sus condiciones de trabajo y de vida.

Gabriel Dondo: el sacerdote que estuvo al frente de la Sección de Mujeres

Uno de los convocados es Gabriel Dondo Lascano, quien se desempeñó como sacerdote secretario regional y estuvo a cargo de la Sección de Mujeres entre el 4 de julio de 1991 y el 6 de abril de 2017, cuando fue nombrado vicario secretario en Rosario.

Según documentación institucional incorporada al expediente, fue el único que ejerció esa función en la Argentina durante todo el período comprendido entre 2008 y 2015. M.I.E. lo identificó como «el director espiritual de todas las mujeres» y sostuvo que recibía información sobre ellas a través de las directoras. También manifestó que había limpiado su habitación y su despacho en la sede de la Comisión Regional entre 2009 y 2013.

El magistrado contrastó ese relato con la declaración de otra exnumeraria auxiliar, identificada como E.M.M., quien atribuyó a Dondo facultades similares dentro de la organización y recordó que intervenía cuando ella expresaba su intención de abandonar la institución.

Rafecas consideró relevante que, según el testimonio de M.I.E., Dondo conocía su situación personal a través de las directoras y era una de las instancias consultadas cuando debían adoptarse decisiones sobre su vida.

Para el juez, esos elementos constituyen motivos suficientes de sospecha para convocarlo a declaración indagatoria, instancia en la que podrá ejercer su defensa.

Mariano Fazio: del gobierno regional argentino al segundo puesto mundial del Opus Dei

La situación de Mariano Fazio ocupa un lugar central en la resolución debido a la posición jerárquica que actualmente desempeña dentro de la organización religiosa.

La documentación incorporada a la causa indica que fue vicario regional entre el 22 de abril de 2010 y el 20 de diciembre de 2014. Fazio es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Entre 2002 y 2008 fue rector de esa institución académica en Roma.

Después de su paso por el gobierno regional en la Argentina, se incorporó a la conducción central de la prelatura. En 2014 fue nombrado vicario general y, en 2019, vicario auxiliar.

En 2025 fue ratificado en ese cargo por el actual prelado, monseñor Fernando Ocáriz. Como vicario auxiliar, ocupa el segundo lugar en la jerarquía mundial del Opus Dei y asiste al prelado en el gobierno de la institución, con las facultades que este le delega.

La resolución judicial señala que el período durante el cual Fazio estuvo al frente de la organización en la Argentina coincidió con una etapa en la que la denunciante habría experimentado un incremento de sus obligaciones laborales y un agravamiento de sus problemas de salud. M.I.E. manifestó conocerlo por sus visitas al establecimiento donde trabajaba y lo ubicó, junto con Dondo, entre las máximas autoridades de la organización en Buenos Aires.

También señaló que Fazio era una de las instancias a las que las directoras debían consultar determinadas decisiones relacionadas con su vida.

Rafecas sostuvo que las pruebas ubican al sacerdote ejerciendo la máxima autoridad de gobierno de la prelatura en el país durante buena parte del período investigado, con contacto directo con el ámbito donde la mujer realizaba sus tareas y con presunto conocimiento de su situación personal.

Víctor Urrestarazu y los intentos para que la mujer regresara a la institución

El tercer sacerdote convocado es Víctor Urrestarazu Villarroel, quien sucedió a Fazio en diciembre de 2014 y permaneció al frente del gobierno regional hasta septiembre de 2021, cuando pasó a desempeñarse como vicario de la delegación de Paraguay.

Los primeros meses de su gestión en la Argentina coincidieron con la última etapa de permanencia de M.I.E. en Torrealta y su posterior desvinculación del Opus Dei. Según declaró la mujer, después de comunicar desde Bolivia su decisión de no regresar, recibió llamados diarios de distintos sacerdotes que intentaban convencerla de volver. Entre ellos mencionó a Urrestarazu.

El juez consideró especialmente ese episodio y señaló que, según el relato de la denunciante, el sacerdote habría intervenido personalmente en los intentos para lograr que regresara al centro donde se encontraba atravesando un estado de severo agotamiento físico y psíquico.