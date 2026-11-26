El caso por la desaparición de Loan Peña tendrá este jueves una de las declaraciones más esperadas ante los integrantes del Tribunal Oral Federal de esta ciudad. Se trata del testimonio del abogado José Fernández Codazzi, quien tuvo una participación en los primeros momentos de la investigación, cuando representó legalmente a Laudelina Peña, tía del menor desaparecido.

La presentación del letrado adquiere particular importancia por las acusaciones que posteriormente formuló su ex defendida, quien lo señaló por haberla obligado a declarar que el niño había sido atropellado el mismo día de su desaparición.

La denuncia de Laudelina involucró directamente a Codazzi en uno de los aspectos más controvertidos de las primeras instancias de la investigación, debido a que la versión del supuesto atropello apuntaba al vehículo en el que se habrían movilizado Carlos Pérez y su esposa, María Victoria Caillava.

El hecho al que se refiere esa hipótesis ocurrió el 13 de junio de 2024, en la localidad correntina de 9 de Julio, fecha y lugar en los que se produjo la desaparición del menor.

En ese contexto, la declaración del abogado ante el tribunal constituye uno de los testimonios de mayor expectativa dentro de la audiencia prevista para este jueves. Su intervención permitirá que los integrantes del órgano judicial escuchen su versión en relación con los señalamientos realizados por Laudelina, quien lo acusó de haberla condicionado para sostener una explicación sobre lo sucedido con su sobrino.

Los otros testimonios convocados para este jueves

La jornada no estará centrada exclusivamente en la declaración de Codazzi. También fueron citadas otras personas cuya participación está vinculada con diferentes aspectos de la investigación.

Entre ellas se encuentran tres profesionales de la psicología: Cintia Mudry, integrante del cuerpo forense, y Silvina Seoane y Laura Palacios García, ambas pertenecientes al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata. A su vez, fueron convocados tres efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA): Sabrina Kuhnell, Sergio Fuschino y Victoria Soledad Núñez.

De esta manera, la audiencia reunirá testimonios de distintos ámbitos, con la participación de un abogado que intervino en los primeros momentos de la causa, profesionales vinculadas con el acompañamiento y la asistencia a víctimas de trata, y personal de las fuerzas federales.

La convocatoria de estos testigos se suma a las declaraciones que se vienen desarrollando ante el Tribunal Oral Federal, en el marco de las audiencias destinadas a incorporar testimonios relacionados con la desaparición de Loan.

Un policía fue cuestionado por sus declaraciones

Durante la audiencia de este miércoles también se produjeron situaciones relevantes a partir de los testimonios de efectivos policiales.

Uno de los agentes que declaró fue Sergio Fernández Gauna, quien protagonizó un momento de tensión cuando fue increpado por el abogado Rodolfo Baqué. El cuestionamiento llegó a tal punto que el policía estuvo cerca de ser procesado por falso testimonio, debido a las inconsistencias detectadas en sus dichos mientras declaraba bajo juramento.

La situación puso el foco sobre la declaración del efectivo y las contradicciones señaladas durante su intervención ante el tribunal. El hecho se produjo en una audiencia en la que también se incorporaron detalles vinculados con el análisis de imágenes y los desplazamientos de personas relacionadas con la investigación.

Las imágenes del Hospital Juan Romero y el desfase de las cámaras

Otro de los testimonios de la jornada estuvo a cargo de José Rosales, integrante del área de Inteligencia de la Policía Federal, quien se refirió al análisis de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del Hospital Juan Romero.

Durante su declaración, el agente señaló que, al observar las grabaciones, identificó el ingreso de una mujer con características similares a las de María Victoria Caillava.

De acuerdo con lo expuesto por Rosales, esa mujer habría permanecido aproximadamente 15 minutos dentro del establecimiento sanitario. Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes de su testimonio estuvo relacionado con una particularidad técnica del sistema de vigilancia del hospital: la existencia de un desfase de aproximadamente una hora en el horario registrado por las cámaras.

Este detalle constituye un elemento que debe ser considerado al momento de reconstruir los horarios de los desplazamientos y analizar las imágenes incorporadas a la investigación. La diferencia temporal entre el registro de las cámaras y los horarios reales representa una circunstancia importante para establecer una secuencia de los movimientos observados.

La referencia realizada por Rosales permitió incorporar ese aspecto del funcionamiento del sistema de videovigilancia del nosocomio, una cuestión que adquiere relevancia al examinar los registros utilizados para reconstruir los acontecimientos.

Rosales también ubicó a Caillava y Pérez en un hotel de la capital provincial

En otro tramo de su declaración, el integrante de Inteligencia de la Policía Federal aportó información sobre la presencia de María Victoria Caillava y Carlos Pérez en un establecimiento gastronómico de la capital provincial.

Según afirmó ante el tribunal, el 14 de junio, un día después de la desaparición de Loan, vio a ambos en el restaurante del Hotel de Turismo. El efectivo indicó que Caillava y Pérez permanecieron en el lugar y posteriormente se retiraron después de aproximadamente una hora.

Este señalamiento se suma a los elementos expuestos durante la audiencia del miércoles, en la que también se abordaron las imágenes del Hospital Juan Romero y las dificultades vinculadas con la diferencia horaria del sistema de cámaras.

La declaración de Rosales incluyó, de esta manera, dos referencias concretas: por un lado, el ingreso al hospital de una mujer con características similares a las de Caillava, con una permanencia estimada de 15 minutos; por otro, la presencia de Caillava y Pérez en el restaurante del Hotel de Turismo el día posterior a la desaparición del niño.

Expectativa por los testimonios ante el Tribunal Oral Federal

Con estos antecedentes, la audiencia de este jueves tendrá como uno de sus principales protagonistas a José Fernández Codazzi, cuya declaración es especialmente esperada por las acusaciones que realizó Laudelina Peña durante el desarrollo inicial de la investigación.

La ex defendida del abogado lo había señalado por haberla obligado a sostener que Loan había sido atropellado por el vehículo de Carlos Pérez y María Victoria Caillava el 13 de junio de 2024, en 9 de Julio.

A su vez, la convocatoria de las psicólogas Cintia Mudry, Silvina Seoane y Laura Palacios García, junto con los efectivos de la Policía Federal Sabrina Kuhnell, Sergio Fuschino y Victoria Soledad Núñez, ampliará la nómina de testimonios previstos para la jornada.

Las declaraciones producidas el miércoles, especialmente las de Sergio Fernández Gauna y José Rosales, dejaron planteados aspectos vinculados con la consistencia de los testimonios policiales, el análisis de las imágenes hospitalarias, el desfase horario de las cámaras y los movimientos atribuidos a Caillava y Pérez.

En ese escenario, la presentación de Codazzi concentra la atención por su relación directa con Laudelina y con la controvertida hipótesis del atropello que marcó una parte de las primeras actuaciones vinculadas con la desaparición de Loan Peña.