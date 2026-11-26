La reforma del Código Procesal Penal de Catamarca continúa generando cuestionamientos en torno a sus alcances institucionales. A las discusiones vinculadas con la reorganización del sistema judicial se sumaron ahora objeciones relacionadas con la creación del Colegio Único de Jueces, particularmente por las condiciones que se establecerían para acceder a cargos de mayor jerarquía y las posibles desigualdades entre los distintos integrantes del Poder Judicial provincial.

El nuevo planteo fue formulado por el juez Silvio Martoccia, integrante de la Cámara Penal N° 2 y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca, quien advirtió sobre las consecuencias que podría tener el esquema elaborado por la Asesoría General de Gobierno. Según su interpretación, la propuesta abriría la posibilidad de promover magistrados a funciones de Cámara sin que necesariamente deban atravesar los concursos públicos establecidos por la Constitución Provincial.

La preocupación fue presentada formalmente ante la presidenta de la entidad, Dra. Marcia Lozada, mediante un documento en el que Martoccia analizó los alcances de la iniciativa impulsada por el organismo que conduce Mara Murua. En esa presentación, el magistrado puso el foco en la manera en que se organizaría la nueva estructura y en los procedimientos que se utilizarían para cubrir las posiciones de mayor jerarquía.

Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con la posibilidad de que determinados jueces pasen a desempeñar funciones de Cámara como consecuencia de la reorganización institucional, sin someterse previamente al mecanismo de selección correspondiente ante la Comisión Evaluadora.

Para Martoccia, esta situación no constituye una cuestión meramente administrativa, porque involucra directamente las garantías constitucionales que regulan el ingreso y la promoción dentro de la magistratura. En particular, consideró que el mecanismo propuesto podría entrar en conflicto con el artículo 196 de la Constitución Provincial, que establece las condiciones para acceder y ascender dentro de la carrera judicial.

El artículo 196 y los límites constitucionales de los ascensos

El planteo del magistrado parte de una premisa central: una reforma procesal no debería convertirse en una herramienta alternativa para evitar los procedimientos constitucionales de selección de magistrados.

Desde esa perspectiva, la creación de nuevos órganos, categorías o estructuras dentro del Poder Judicial no puede utilizarse para habilitar promociones que queden al margen de los mecanismos previstos para garantizar la idoneidad y la transparencia en la designación de quienes ocupan responsabilidades judiciales de mayor jerarquía.

La preocupación apunta, por lo tanto, a las consecuencias que podría producir una reorganización institucional si sus disposiciones permiten modificar las posiciones de los magistrados sin respetar las exigencias establecidas por la normativa constitucional.

El debate no se limita a determinar cómo funcionará el Colegio Único de Jueces, sino que también comprende las reglas que definirán la trayectoria profesional de sus integrantes. Para Martoccia, cualquier modificación de la estructura judicial debe mantener las garantías que regulan los ascensos y evitar que una decisión de carácter organizativo termine funcionando como un mecanismo de promoción directa.

En ese sentido, la discusión adquiere una dimensión institucional, porque involucra el alcance de las facultades de reorganización del sistema judicial y su relación con las disposiciones superiores que regulan la magistratura provincial.

Nueve jueces de la Capital y 78 funcionarios del interior

Otro de los aspectos más relevantes de la presentación está relacionado con la distribución de las oportunidades de promoción entre los integrantes del Poder Judicial de Catamarca.

Según la interpretación que Martoccia realizó de los términos de la propuesta, las promociones destinadas a cubrir los cargos de jueces de Cámara contemplarían únicamente a nueve magistrados que actualmente se desempeñan en la Capital.

Esta posibilidad dejaría fuera de la discusión a un conjunto considerable de funcionarios judiciales que desarrollan sus tareas en las distintas circunscripciones del interior provincial. El universo señalado comprende aproximadamente 78 integrantes de la Justicia, entre los que se encuentran secretarios judiciales, fiscales correccionales, defensores oficiales, jueces y secretarios de las diferentes jurisdicciones.

La observación adquiere particular importancia frente a la creación de un Colegio Único de Jueces, ya que la nueva estructura reuniría a distintos sectores de la Justicia provincial bajo una misma organización institucional. Sin embargo, de acuerdo con el cuestionamiento presentado, esa integración no garantizaría necesariamente que todos sus integrantes tengan las mismas posibilidades de reconocimiento, promoción y acceso a las nuevas jerarquías.

El escenario advertido por Martoccia plantea una posible diferencia entre quienes actualmente cumplen funciones en la Capital y quienes desarrollan responsabilidades judiciales en el interior. Mientras un grupo de nueve magistrados podría quedar comprendido en las promociones previstas, los aproximadamente 78 funcionarios mencionados no tendrían una consideración equivalente dentro del esquema analizado.

De esta manera, la discusión sobre la reforma vuelve a incorporar la cuestión territorial como uno de sus puntos centrales. La reorganización institucional podría beneficiar a un sector reducido de magistrados, sin contemplar en condiciones similares las trayectorias y responsabilidades de quienes integran las distintas circunscripciones judiciales.

No obstante, Martoccia aclaró expresamente que sus observaciones no buscan cuestionar los antecedentes, la capacidad profesional ni la trayectoria de los nueve jueces que eventualmente podrían acceder a los nuevos cargos.

Su objeción está dirigida exclusivamente a las reglas y los procedimientos mediante los cuales se concretarían esas promociones. El magistrado sostiene que las condiciones de acceso deben respetar criterios de igualdad, transparencia e idoneidad, sin establecer mecanismos que otorguen ventajas a determinados integrantes del Poder Judicial por sobre otros.

Las posibles consecuencias sobre el régimen jubilatorio

La presentación también incorpora un aspecto que excede la organización de los cargos y se relaciona con las consecuencias previsionales que podría generar la implementación de la nueva estructura. Martoccia advirtió que el convenio de transferencia firmado entre la Provincia y la Nación en 2015 no contempla la estructura de cargos que actualmente se pretende implementar mediante la reforma judicial.

Este antecedente adquiere relevancia porque, según señaló el magistrado, el acuerdo establece restricciones a los reencasillamientos administrativos por equiparación funcional y jerárquica. Por ese motivo, la creación de nuevas funciones y categorías podría ocasionar inconvenientes para quienes pasen a desempeñarlas.

Una de las principales preocupaciones está vinculada con la eventual exclusión del régimen previsional especial para magistrados contemplado en la Ley Nacional 24.018.

La advertencia introduce una dimensión adicional en el análisis de la reforma, dado que las modificaciones en la estructura de cargos no solamente podrían repercutir sobre las posibilidades de ascenso y reconocimiento profesional, sino también sobre las condiciones jubilatorias de quienes ocupen las nuevas funciones.

En consecuencia, el diseño institucional propuesto debería ser examinado considerando tanto sus efectos sobre la carrera judicial como su compatibilidad con los compromisos previsionales establecidos anteriormente entre la Provincia y la Nación.

La desigualdad entre Capital e interior vuelve al centro del debate

Las observaciones formuladas por Martoccia también recuperan una problemática que atraviesa históricamente al Poder Judicial catamarqueño: las diferencias entre la Capital y las circunscripciones del interior.

El cuestionamiento sostiene que los funcionarios y empleados judiciales del interior suelen quedar al margen de las decisiones relacionadas con la organización institucional, la distribución de jerarquías y el reconocimiento de las responsabilidades que desempeñan. En este contexto, la creación del Colegio Único de Jueces abre una discusión sobre la forma en que se integrarán los distintos sectores de la Justicia y sobre las oportunidades que tendrán sus miembros dentro de la nueva estructura.

La preocupación radica en que una organización presentada como un esquema unificado pueda terminar reproduciendo diferencias entre quienes trabajan en la Capital y quienes cumplen funciones en el resto de la provincia. La integración formal de los distintos sectores no necesariamente supondría, bajo el esquema cuestionado, una igualdad efectiva en las posibilidades de acceder a cargos superiores.

Por eso, el planteo no se limita a los nueve magistrados que podrían ser promovidos ni a los aproximadamente 78 funcionarios del interior que quedarían fuera de esa consideración. También apunta a establecer cuáles serán los criterios generales que regirán la carrera judicial y de qué manera se garantizará que todos los integrantes puedan participar bajo condiciones equivalentes.

El pedido para revisar el proyecto antes de su llegada a la Legislatura

Frente a este escenario, Martoccia consideró necesario que las observaciones presentadas sean incorporadas al trabajo de la Comisión Reformadora, antes de que el proyecto avance hacia la Legislatura provincial.

El objetivo del planteo es que los cuestionamientos constitucionales, institucionales y previsionales sean considerados durante el proceso de elaboración de la reforma, de manera que las disposiciones definitivas no habiliten mecanismos de promoción que puedan entrar en conflicto con las garantías vigentes.

La advertencia apunta a evitar que una modificación destinada a reorganizar la Justicia catamarqueña termine generando nuevas diferencias entre sus integrantes o consecuencias previsionales difíciles de revertir. De este modo, el debate sobre el Colegio Único de Jueces incorpora tres dimensiones fundamentales: el respeto de los concursos públicos y de las disposiciones del artículo 196 de la Constitución Provincial; la igualdad de oportunidades entre los magistrados y funcionarios de la Capital y del interior; y la compatibilidad de las nuevas categorías con el convenio de transferencia de 2015 y el régimen especial establecido por la Ley Nacional 24.018.