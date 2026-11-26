El ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta, uno de los principales acusados en el juicio correspondiente a la denominada Causa Cuadernos, fue autorizado por la Justicia a viajar a Brasil para pasar las celebraciones de Año Nuevo en la ciudad de Buzios. La decisión se produce en el marco de una progresiva flexibilización de las condiciones que los tribunales le habían impuesto para realizar viajes al exterior.

La autorización representa un nuevo capítulo en la situación judicial del ex colaborador de Julio De Vido, quien entre 2024 y 2026 consiguió distintos permisos para trasladarse fuera de la Argentina. Durante ese período, dos tribunales federales le concedieron un total de tres autorizaciones, en un contexto en el que los requisitos establecidos para habilitar sus desplazamientos experimentaron modificaciones.

Uno de los aspectos centrales de esta evolución está relacionado con las garantías exigidas para permitirle salir del país. Mientras que en 2024 los integrantes del tribunal le habían requerido una caución real de $400.000, en noviembre de 2026 el requisito fue flexibilizado hasta convertirse en una caución juratoria.

Este cambio constituye una diferencia significativa entre las condiciones establecidas inicialmente y las que rigen para la autorización más reciente. La nueva modalidad fue aceptada en el marco del permiso que le permitirá trasladarse a Buzios para pasar las fiestas de fin de año.

De una caución real de $400.000 a una caución juratoria

La modificación de las condiciones impuestas a Baratta permite observar cómo evolucionaron los requisitos judiciales para sus viajes internacionales durante los últimos años.

En 2024, cuando recibió su primera autorización para salir de la Argentina, el ex funcionario debió afrontar una caución real de $400.000. Aquella decisión había sido adoptada pese a la oposición de la fiscal Fabiana León, quien consideraba que existía riesgo de fuga.

Sin embargo, con el paso del tiempo, las condiciones fueron flexibilizándose. En noviembre de 2026, los integrantes del tribunal pasaron a exigirle una caución juratoria, una modalidad diferente de la garantía económica que se le había solicitado dos años antes. La comparación entre ambas decisiones permite identificar los cambios registrados en el tratamiento judicial de sus solicitudes de viaje:

2024: autorización para viajar a Santiago de Chile, con una caución real de $400.000.

Abril de 2026: nuevo permiso para trasladarse a Río de Janeiro.

Noviembre de 2026: flexibilización de las condiciones mediante la aceptación de una caución juratoria.

Fin de 2026: autorización para pasar Año Nuevo en Buzios, Brasil.

De acuerdo con los antecedentes consignados, fueron dos tribunales federales los que concedieron las tres autorizaciones para viajar al exterior entre 2024 y 2026.

Los antecedentes de sus viajes a Chile y Río de Janeiro

El primer permiso otorgado a Baratta se produjo en 2024 y le permitió trasladarse a Santiago de Chile. Aquella autorización estuvo acompañada por la exigencia de una caución real de $400.000 y generó la oposición de la fiscal Fabiana León, quien manifestó su preocupación por el riesgo de fuga.

Posteriormente, en abril de 2026, el ex funcionario recibió otra autorización judicial para viajar a Río de Janeiro, también en Brasil.

Ahora, con el nuevo permiso para trasladarse a Buzios durante las celebraciones de Año Nuevo, Baratta suma otra salida internacional autorizada por la Justicia. La particularidad de esta última decisión está dada por la flexibilización de las condiciones que habían acompañado sus permisos anteriores.

En total, las autorizaciones concedidas por dos tribunales federales durante el período comprendido entre 2024 y 2026 conforman un historial de tres permisos para viajar fuera del territorio argentino.

La Causa Cuadernos y las acusaciones contra el ex funcionario

La situación de Baratta se desarrolla mientras continúa su vinculación con diferentes expedientes judiciales. El ex funcionario es uno de los principales acusados en el juicio por la Causa Cuadernos, una investigación relacionada con la presunta recaudación de pagos ilegales realizados por empresarios a cambio de contratos de obra pública.

Su participación en ese expediente constituye uno de los principales antecedentes de su situación procesal y explica la relevancia de las decisiones judiciales relacionadas con sus desplazamientos al exterior. La investigación por los Cuadernos está vinculada con un mecanismo de recaudación de dinero proveniente de empresarios relacionados con contratos de obra pública. En ese contexto, Baratta aparece entre los principales acusados que deben responder en el juicio.

Sin embargo, la Causa Cuadernos no es el único expediente penal en el que está involucrado el ex colaborador de Julio De Vido. También figura en otras actuaciones judiciales, entre ellas la denominada causa AySA.

A esos antecedentes se suma una condena de tres años y seis meses de prisión por defraudación en la compra de gas natural licuado, que todavía no se encuentra firme.

Otros expedientes y una condena que todavía no está firme

La situación judicial de Baratta comprende, por lo tanto, distintos procesos y antecedentes que exceden el juicio por la presunta recaudación de pagos ilegales vinculados con la obra pública.

Entre los expedientes mencionados se encuentra la causa AySA, además de la condena a tres años y seis meses por defraudación en la compra de gas natural licuado. Esta última sentencia aún no está firme. La coexistencia de estas actuaciones forma parte del contexto en el que se concedieron las autorizaciones para viajar al exterior. En ese marco, la Justicia habilitó sus desplazamientos a Santiago de Chile en 2024, Río de Janeiro en abril de 2026 y, ahora, Buzios para pasar Año Nuevo.

El cambio más significativo entre las distintas autorizaciones aparece en las garantías exigidas: de una caución real de $400.000 se pasó a una caución juratoria en noviembre de 2026.

Tres permisos internacionales en tres años

La nueva autorización para viajar a Brasil se incorpora a una secuencia de decisiones judiciales que permitió a Roberto Baratta salir del país en tres oportunidades entre 2024 y 2026.

El dato central es la evolución de las condiciones impuestas por los tribunales federales. La primera autorización había sido cuestionada por la fiscal Fabiana León, quien advertía sobre un posible riesgo de fuga, y estuvo condicionada al pago de una caución real de $400.000. En cambio, para noviembre de 2026 se aceptó una garantía juratoria.

Mientras tanto, el ex funcionario continúa involucrado en el juicio por la Causa Cuadernos y en otros expedientes penales, entre ellos la causa AySA y la condena todavía no firme por defraudación en la compra de gas natural licuado.

Con el permiso para trasladarse a Buzios, Baratta podrá pasar Año Nuevo en Brasil, en una nueva salida internacional autorizada por la Justicia, en el marco de condiciones que fueron modificándose desde su primera solicitud en 2024.