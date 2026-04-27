Abigeato en Catamarca: detienen a un hombre en Santa Rosa

Un caso de abigeato en el departamento Santa Rosa derivó en un operativo policial que culminó con el arresto de un hombre y el secuestro de elementos considerados relevantes para la causa. La intervención se originó a partir de una denuncia penal radicada por un hombre mayor de edad, quien puso en conocimiento de las autoridades la sustracción de ganado.

A partir de esta presentación, personal de la Subcomisaría de Lavalle inició una serie de tareas investigativas orientadas a esclarecer el hecho. En ese marco, los efectivos procedieron al arresto en averiguación del hecho de un hombre de apellido Mercado, de 34 años, quien estaría vinculado con el ilícito denunciado.

El sospechoso fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción Penal de Séptima Nominación, que interviene en la causa y determinará los pasos a seguir en el proceso judicial.

El operativo

El procedimiento se llevó a cabo durante el fin de semana en la localidad de Santa Rosa, en un contexto territorial que presenta características particulares. La intervención tuvo lugar en un inmueble ubicado en el barrio Los Hornos, en inmediaciones a las vías del ferrocarril, un sector que fue identificado por los investigadores como punto de interés en la causa.

La zona donde se desarrolló el operativo reviste importancia por su cercanía con la provincia de Santiago del Estero, lo que la convierte en un área sensible para la comisión de delitos rurales y el movimiento de ganado. Esta condición geográfica otorga relevancia a las tareas de control y seguimiento por parte de las fuerzas de seguridad.

Las averiguaciones realizadas por el personal policial permitieron ubicar el lugar donde presuntamente se encontraban elementos vinculados al hecho denunciado, lo que derivó en el despliegue del procedimiento que permitió avanzar en la investigación.

Elementos secuestrados

Durante la intervención, los efectivos lograron el secuestro de una media res de un animal vacuno y su respectivo cuero, ambos considerados elementos de interés para el desarrollo de la causa.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, estos restos estarían directamente relacionados con el presunto hecho de abigeato, en el que se investiga la sustracción de ganado denunciada por el damnificado.

El hallazgo de estos elementos constituye una pieza central en el proceso investigativo, ya que permite establecer conexiones entre la denuncia inicial y los indicios encontrados en el lugar del procedimiento. Los elementos secuestrados fueron una media res de un animal vacuno y cuero correspondiente al mismo animal. Ambos fueron incorporados a la causa como material probatorio y quedaron a disposición de la Justicia.

El rol de la Subcomisaría de Lavalle

La investigación y el operativo estuvieron a cargo del personal de la Subcomisaría de Lavalle, dependencia que llevó adelante las averiguaciones que permitieron localizar el inmueble y reunir los indicios necesarios para intervenir.

El trabajo desplegado incluyó tareas de seguimiento, recopilación de información y verificación de datos, que culminaron con el procedimiento en el barrio Los Hornos. La actuación policial se enmarca en las estrategias de prevención y combate de delitos rurales en el departamento.