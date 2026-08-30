Abigeato en Catamarca: secuestran armas, carne y ganado tras un allanamiento

En el marco de las acciones destinadas a combatir los delitos rurales en la región, la jornada de ayer estuvo marcada por un importante despliegue de seguridad. Por estricta disposición del Juzgado de Control de Garantías de la Sexta Circunscripción Judicial, personal policial perteneciente a la Subcomisaría La Guardia materializó un procedimiento judicial de gran relevancia. El operativo se centró en un inmueble ubicado específicamente en el Puesto San Isidro, situado en las inmediaciones de la localidad de El Quimillo, perteneciente al Departamento La Paz.

Este procedimiento se originó a partir de una minuciosa labor investigativa que apuntaba a esclarecer un supuesto delito de abigeato, una problemática que afecta directamente a los productores de la zona y moviliza los recursos de la justicia y las fuerzas de seguridad locales para salvaguardar el patrimonio ganadero.

El allanamiento y el hallazgo de elementos vinculados al delito

Al ingresar al inmueble señalado por la autoridad judicial, los efectivos policiales llevaron a cabo una requisa exhaustiva que arrojó resultados sustanciales para la causa en curso. En el lugar, los uniformados procedieron al hallazgo y posterior secuestro de una serie de elementos que guardan estrecha relación con la investigación principal por abigeato. Entre los objetos incautados se destacan herramientas de corte y faena, así como un importante arsenal de armas de fuego y municiones.

Para una mayor precisión sobre los elementos recuperados en el domicilio, el detalle técnico comprende lo siguiente:

Tres (03) cuchillos.

Una (01) vaina de cuero.

Tres (03) lazos.

Una (01) sierra de mano.

Una (01) chaira.

Ocho (08) bolsas conteniendo carne vacuna.

Dos (02) escopetas de calibre 12 y 16.

Una (01) carabina marca Rubi Extra, calibre 22.

Once (11) cartuchos del mismo calibre.

Todos estos elementos quedaron formalmente en calidad de secuestro por orden de la justicia interviniente, constituyendo pruebas materiales clave dentro de la causa que se investiga.

Continuidad de la investigación y hallazgo de ganado adulterado

Lejos de concluir con la requisa del inmueble, los uniformados profundizaron el rastrillaje y la observación en las inmediaciones del lugar, lo que permitió ampliar significativamente el alcance del operativo. Durante estas tareas complementarias, el personal policial observó una motocicleta Honda CG Titán 150 cc., de color rojo, la cual transportaba una bolsa blanca que contenía carne vacuna, sin la cadena de frío correspondiente, evidenciando condiciones irregulares tanto en el traslado como en el almacenamiento del producto cárnico.

Asimismo, en las inmediaciones del sector, la policía localizó nueve (09) animales vacunos. Tras realizar la verificación respectiva sobre los animales, los efectivos notaron un dato crucial para la causa: presentaban adulteraciones en las señales de sangre y que las marcas de fuego coincidirían con una denuncia realizada por un hombre.

Medidas judiciales y pasos a seguir

Ante la comprobación de las irregularidades en el ganado y el hallazgo de los productos cárnicos transportados de manera clandestina, se procedió al incautamiento tanto de la motocicleta como de los nueve animales vacunos, sumándose al resto de los elementos previamente mencionados en el inmueble del Puesto San Isidro.

Todo lo secuestrado fue puesto de manera inmediata a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir para continuar con el esclarecimiento total de los hechos y determinar las responsabilidades penales de los involucrados en este supuesto caso de abigeato en el Departamento La Paz.