Catamarca: un empleado descubrió a los delincuentes robando en un comercio de la peatonal

En una jornada marcada por las tareas habituales de prevención y seguridad urbana, el accionar de las fuerzas públicas volvió a cobrar relevancia en el microcentro de la ciudad. Hoy, a las 14:30, numerarios dependientes del Comando de Operaciones Preventivas (COP) que realizaban patrullajes preventivos habituales en la zona debieron intervenir de urgencia ante una situación delictiva en desarrollo.

Los efectivos policiales llegaron de manera oportuna hasta un local comercial estratégicamente ubicado sobre la Peatonal Rivadavia al 1.000, un sector caracterizado por su intenso movimiento comercial y de transeúntes, donde se registraron los acontecimientos que movilizaron a las autoridades policiales y judiciales de la jurisdicción.

El hallazgo y la aprehensión de los sospechosos

El despliegue policial en el comercio se originó a partir de la efectiva reacción interna del establecimiento. De acuerdo con los datos oficiales, un empleado del lugar logró sorprender en plena ejecución del ilícito a quienes fueron identificados posteriormente como los presuntos autores del hecho.

Ante esta situación de flagrancia descubierta por el trabajador, los uniformados procedieron de inmediato a la aprehensión formal de los sospechosos, cuyos datos filiatorios y jurisdiccionales quedaron establecidos de la siguiente manera:

Joven de apellido Agüero: De 18 años de edad, señalado como uno de los presuntos autores del ilícito cometido en el interior del local comercial.

Mujer de apellido Cardozo: De 41 años de edad, coimputada en el mismo episodio delictivo detectado por el empleado del comercio.

Derivación y protocolos judiciales en curso

Una vez concretada la retención de los sospechosos en el local de la Peatonal Rivadavia al 1.000, el procedimiento continuó con el traslado de los involucrados hacia las dependencias correspondientes, dividiendo el circuito administrativo según los protocolos de rigor:

Comisaría Primera: Destino asignado para el alojamiento preventivo del joven aprehendido.

Comisaría de la Mujer: Dependencia específica donde fue trasladada y alojada la mujer involucrada en el hecho.

Ambos aprehendidos quedaron formalmente a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, la cual asumió la conducción de la causa y desde donde se impartieron de manera directa las directivas y medidas a seguir en el marco de la investigación judicial.

En paralelo a las diligencias de rigor practicadas con los sospechosos, las autoridades policiales procedieron a invitar formalmente al encargado del comercio a radicar la denuncia penal correspondiente, un paso fundamental para consolidar el avance de la causa en los estrados judiciales del Distrito Este.