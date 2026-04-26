Abigeato: secuestran media res en Santa Rosa y no hay detenidos

Un operativo llevado a cabo en la localidad de Santa Rosa derivó en el secuestro de carne vacuna y un cuero que estarían directamente relacionados con un presunto hecho de abigeato, según informaron fuentes policiales. La intervención se concretó tras una serie de averiguaciones practicadas por personal de la Subcomisaría Lavalle, que permitió ubicar un inmueble en el barrio Los Hornos, en inmediaciones a las vías del ferrocarril.

El procedimiento se desarrolló en un sector estratégico del departamento Santa Rosa, una zona que presenta cercanía territorial con la provincia de Santiago del Estero, lo que le otorga particular relevancia al despliegue de controles y tareas investigativas vinculadas a delitos rurales. En este contexto, los efectivos avanzaron sobre una propiedad donde se presumía la presencia de elementos asociados a un ilícito previamente denunciado.

Elementos secuestrados

Durante la intervención, el personal policial logró secuestrar la media res de un animal vacuno, junto con su respectivo cuero, ambos elementos considerados de interés para la investigación en curso. Según se indicó, estos restos estarían vinculados a un supuesto delito de abigeato denunciado por un hombre mayor de edad, quien habría puesto en conocimiento de las autoridades la sustracción de ganado.

El hallazgo de la carne y el cuero constituye una pieza clave dentro del proceso investigativo, ya que permite establecer posibles conexiones entre el hecho denunciado y los elementos encontrados en el inmueble. En este sentido, la intervención policial no solo apunta al esclarecimiento del episodio, sino también a determinar responsabilidades y eventuales implicancias penales.

Intervención judicial

Tras el procedimiento, tomó intervención la Unidad Judicial N° 12, que trabajó en conjunto con la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismos que quedaron a cargo de la causa. Desde estas dependencias se impartieron las medidas a cumplimentar en el marco de la investigación, orientadas a avanzar en la recolección de pruebas y en la definición de los pasos procesales correspondientes.